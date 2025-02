Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Die Leiche in der Greetsieler Gracht“ von Jan Olsen im Klarant Verlag

Eine Wasserleiche, ein Wettbewerb für Straßenkünstler und ein geheimnisvoller »Deichgraf«! Wo ist da ein möglicher Zusammenhang? Die Kommissare Ruth Fasan und Hagen Reese gehen auf Spurensuche.

Wer ist der Mörder der Jongleurin Meta Sasse – das gilt es für die Polizei von Greetsiel herauszufinden. Ist der Täter unter ihren Konkurrenten zu finden, oder hat sie etwa ihr Freund während eines Streits erschlagen. Als die Ermittlungen gerade auf Hochtouren laufen, geschieht ein zweiter Mord. Jetzt ist Eile geboten, denn auch die übrigen Straßenkünstler sind nun in höchster Gefahr!

Zum Inhalt von „Die Leiche in der Greetsieler Gracht“:

»Hier treibt eine Tote in der Greetsieler Gracht!« Bei seiner morgendlichen Bootsfahrt durch die Grachten rund um Greetsiel entdeckt der Koch Otto Eumer eine leblose Frau im Wasser. Als die Kommissare Ruth Fasan und Hagen Reese eintreffen, stellt sich bald heraus, dass Meta Sasse keineswegs ertrunken ist, sondern ihr das Genick gebrochen wurde. Die Jongleurin wollte in dem beliebten Fischerdort an einem Wettbewerb für Straßenkünstler teilnehmen. Hat etwa jemand versucht, eine missliebige Konkurrentin loszuwerden? Zu gleicher Zeit wird der Reporterin einer lokalen Zeitung ein mysteriöses Video zugespielt, das die Tote zum Gespött macht! Steckt hinter beiden Ereignissen dieselbe Person? Die Lage spitzt sich unerwartet zu, als ein weiterer Straßenkünstler tot aufgefunden wird. Aufnahmen einer Überwachungskamera deuten darauf hin, dass es sich bei dem Täter um den »Deichgraf« handelt, einen weiteren Straßenkünstler, der nicht zum Wettbewerb zugelassen wurde. Aber wer verbirgt sich hinter der landestypischen ostfriesischen Kleidung und einer venezianischen Maske? Schließlich gelingt es den Greetsieler Kommissaren, den geheimnisvollen Veranstalter des Wettbewerbs ausfindig zu machen und dadurch dem heimtückischen Mörder auf die Spur zu kommen …

„Die Leiche in der Greetsieler Gracht“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Die Leiche in der Greetsieler Gracht“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0DVZPY3R6 sowie eine Leseprobe unter https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1074325571.

Zum Autor:

Jan Olsen ist das Pseudonym eines seit 1991 in verschiedenen Genres erfolgreichen Schriftstellers. Jan ist mit einer Hebamme verheiratet, hat drei inzwischen erwachsene Kinder und darf sich seit Kurzem auch Großvater nennen. Als Kind des Nordens ist er der Nordsee mit all ihren rauen und lieblichen Facetten besonders zugetan und ließ kaum eine Ferienzeit verstreichen, ohne diese Gestade mit seiner Familie zu besuchen. Auch heute noch stehen Ferien an der Nordsee jedes Jahr auf dem Programm. Seine Vorliebe für die Nordsee und die dort lebenden Menschen kann er in seinen Ostfrieslandkrimis nun nach Herzenslust ausleben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Valentinstag: Chef Joel’s Melting Moment aus der Maasai Mara liefert Dessert zum Dahinschmelzen Nachhaltigkeitszertifizierung als Wettbewerbsvorteil – Ein Gespräch mit Frank Mutschke (DGQA)