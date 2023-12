Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenboot“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

In Borkum wird eine Leiche auf einem gestohlen gemeldeten Boot gefunden! War das Opfer in kriminelle Machenschaften verwickelt und hat seinen Tod vor einem Jahr bereits vorgetäuscht?

Spannung, Rätsel und fesselnde Ereignisse auf Borkum: Die Inselkommissare Sander und Moll suchen nach einem Mörder! Die Untersuchung zeigt, dass der Tote seit einem Jahr tot ist. Die Ermittlungen auf der Nordseeinsel werden immer verwirrender …

Zum Inhalt von „Friesenboot“:

»Am Borkumer Südstrand liegt ein Ruderboot mit einer Leiche darin!« Die Kommissare Mona Sander und Enno Moll machen sich sofort auf und entdecken bei dem Toten, dass nicht nur der Fundort ungewöhnlich ist, sondern auch die Tatwaffe: eine Fahrradspeiche. Das Boot gehört zu einer Yacht, deren Eigner es als gestohlen gemeldet hatte, doch als die beiden Inselkommissare den Besitzer und seine Familie aufsuchen, kommt ihnen deren Verhalten seltsam vor. War es vielleicht kein Zufall, dass die Leiche ausgerechnet in diesem Beiboot gefunden wurde, oder haben sie etwas anderes zu verbergen? Während die Kommissare versuchen, die Bewegungen der Familie in der Tatnacht zu rekonstruieren, machen sie eine erstaunliche Entdeckung: Auch die Ehefrau des Toten ist zufällig auf der Insel Borkum – oder besser gesagt seine Witwe, denn eigentlich sei ihr Mann bereits seit einem Jahr tot und begraben! Wie kann das sein? Hat der in kriminelle Aktivitäten verwickelte Rechtsanwalt seinen eigenen Tod vorgetäuscht und wurde nun von seiner Vergangenheit eingeholt? Oder ist seine Ehefrau etwa das, was man eine gefährliche »Schwarze Witwe« nennt? Schließlich überschlagen sich die Ereignisse auf der Nordseeinsel und jede Minute zählt bei der Suche nach dem Mörder …

In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt einundvierzig spannende Bände erschienen.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden. „Friesenpolizistin“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Friesenboot“ erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0CPM3Z3JF sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/friesenboot-ostfrieslandkrimi-mona-sander-und-enno-moll_42967464-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

