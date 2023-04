Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenduell“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein Duell in den Borkumer Dünen! Ein Mord ohne Leiche! Ist Gisbert Wolke wirklich ein Mörder – oder leidet er an Wahnvorstellungen?

Die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll trauen ihren Augen nicht: Als sie einen mutmaßlichen Mörder zum vermeintlichen Tatort begleiten, finden sie weder eine Leiche noch irgendwelche Hinweise auf ein Verbrechen. Das vermeintliche Opfer taucht plötzlich quietschfidel auf und weiß von nichts. Treibt hier jemand ein ganz falsches Spiel?

Zum Inhalt von „Friesenduell“:

»Ich habe gerade einen Menschen erschossen.« Kommissarin Mona Sander von der Polizei Borkum glaubt im ersten Moment an einen schlechten Scherz, als sie diese Worte hört. Doch Gisbert Wolke, der sich ganz offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, hat eine Waffe bei sich – und die wurde auch vor kurzem abgefeuert, wie sich unschwer feststellen lässt. Seine Geschichte hört sich unglaublich an: Ein Duell in den Dünen soll es gegeben haben und sein bester Freund sei tot. Mona und ihr Kollege Enno Moll begleiten den jungen Mann zum vermeintlichen Tatort, wo sie jedoch weder eine Leiche noch irgendwelche Hinweise auf ein Verbrechen finden. Als sie ihn dann zu seiner Ferienunterkunft bringen, treffen sie dort auf den Freund Franz Liebig, der jedoch quietschfidel ist und nichts von einem Duell weiß. Auch Gisberts Bruder Bodo und Franz‘ Freundin Larissa sind völlig überrascht. Sie erklären das Ganze mit Gisberts Weltfremdheit und seiner Trauer um den kürzlich verstorbenen Vater. Doch das Misstrauen der Kommissare ist geweckt. Da stimmt etwas nicht! Sie ermitteln weiter und stoßen auf immer mehr Ungereimtheiten. Als es dann doch einen Toten gibt, wird endgültig klar, dass da jemand ein ganz falsches Spiel treibt …

In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt fünfunddreißig spannende Bände erschienen.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden. „Friesenduell“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Friesenduell“ erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0C3DCGQ7W sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/friesenduell-ostfrieslandkrimi-mona-sander-und-enno-moll_40823640-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

