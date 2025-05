Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesentinte“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein tödlicher Angriff auf eine Tätowiererin erschüttert Borkum – und Kommissarin Mona Sander wird zur Zeugin. War es Eifersucht, Rache oder steckt mehr dahinter?

Als ein Besuch im Tattoo-Studio zu einem Kriminalfall wird, führen alle Spuren zu jemanden mit dem Anfangsbuchstaben D. Zwischen Nadeln und falschen Freunden jagen die Kommissare auf Borkum einen Täter, der mehr Dreck am Stecken hat als gedacht!

Klappentext:

»Eine ermordete Tätowiererin? Das ist das Letzte, was wir auf Borkum gebrauchen können!« Kommissarin Mona Sander liegt gerade auf der Behandlungsliege, um sich gleich ein Tattoo stechen zu lassen, als im Nebenraum Schreckliches geschieht. Die Tätowiererin Luisa wird von einem Unbekannten brutal attackiert. Als Mona zu ihr eilt, stirbt die junge Frau in ihren Armen – und versucht, mit letzter Kraft ein Wort mit D auszusprechen. Ein Hinweis auf den Mörder? Luisa betrieb gemeinsam mit ihrem Kollegen Dirk ein Tattoo-Studio in Emden, war jedoch gerade dabei, sich auf Borkum eine neue Existenz aufzubauen. Musste sie sterben, weil ihr besitzergreifender Kollege eine Zurückweisung weder beruflich noch privat hinnehmen konnte? Oder steckt der mysteriöse Mann namens »Don« hinter der Tat? Im Laufe der Ermittlungen mit ihrem Partner Enno Moll stellt die Kommissarin fest, wie wenig sie über die befreundete Tätowiererin überhaupt wusste. Zwischen Nadeln, Tinte und Täuschungen kommt die unangenehme Wahrheit ans Licht – denn offenbar war Luisa selbst in kriminelle Machenschaften verstrickt …

In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt dreiundfünfzig spannende Bände erschienen.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Books Thalia, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden. „Friesentinte“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0F3FWDQTQ sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1075155020.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Zur Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“:

Friesische Inselidylle? Von wegen! Auf der ostfriesischen Insel Borkum lösen Kommissarin Mona Sander und ihr Kollege Enno Moll knifflige Mordfälle. Die emotionale Kommissarin geht bei der Verbrecherjagd gerne ihren eigenen Weg und scheut dabei kein Risiko … Bei der Krimireihe der Autorin Sina Jorritsma ist Hochspannung garantiert!

