Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Inselkunst auf Spiekeroog“ von Marlene Menzel im Klarant Verlag

Ein Strandkorb, eine mit Ölfarbe beschmierte Leiche – wer ist das Opfer? Viel Bargeld und kostbare Gemälde in der Ferienwohnung der toten Frau geben weitere Rätsel für die Inselkommissare auf!

Wieso eine Leiche mit Ölfarbe beschmieren? Und wie ist eigentlich die Identität der Toten? Fragen über Fragen türmen sich in dem neuen Inselkrimi der Autorin Marlene Menzel für Anke Petersen und Reik Büttner auf. Doch echte Ostfriesen bleiben hartnäckig und folgen jeder Spur bis zu ihrem Ausgangspunkt!

Zum Inhalt von „Inselkunst auf Spiekeroog“:

»Jutta vom Strandkorbverleih hat sich gerade auf der Wache gemeldet. In einem ihrer Körbe sitzt eine bunte Leiche.« Als Inselkommissarin Anke Petersen die Worte ihres Kollegen Reik Büttner hört, traut sie ihren Ohren nicht. Noch weniger ihren Augen, kaum dass sie die tote Frau sieht, die über und über mit Ölfarbe beschmiert ist. Die Ermittlungen werden kniffliger als gedacht, weil noch nicht einmal der Name des Opfers zu stimmen scheint. Wieso war sie mit einer falschen Identität auf Spiekeroog? Und weshalb nahm sie so viel Bargeld mit? Doch das größte Rätsel geben die wertvollen Gemälde auf, die die Tote in ihrer Ferienwohnung hatte. Oder sind diese gar nicht so kostbar, wie man meint? Die Spuren führen die beiden Kommissare zu einem Betrug, der größere Kreise zieht, als sie je für möglich gehalten haben …

Serienbeschreibung: „Anke Petersen und Reik Büttner ermitteln“

Reik Büttner, ausgestattet mit einem messerscharfen Verstand, ist seit Jahrzehnten Inselkommissar auf Spiekeroog. Er wird unterstützt von seiner jungen Kollegin Anke Petersen, die nach ihrer Ausbildung zunächst in Hamburg arbeitete und vor einem Jahr auf die kleine Nordseeinsel versetzt wurde. Reik ist froh, dass sie beide ein Team sind. Eine zweite Meinung und vor allem ihre weibliche Intuition tun den Ermittlungen gut und mischen Reiks manchmal festgefahrene Arbeitsweise ordentlich auf. Anke ist der frische Wind, den Spiekeroogs Polizei gebraucht hatte. Lernen Sie die liebenswerten Inselfriesen, verschrobene Krabbenfischer und unheimliche Legenden aus dem Wattenmeer kennen, während die beiden Kommissare knifflige Mordfälle lösen.

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DB5X5672 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1072533045.

Die Autorin:

Marlene Menzel ist eine bekannte deutsche Autorin, die die ostfriesischen Inseln liebt! Besonders Sterneninsel Spiekeroog ist ihr ans Herz gewachsen, da sie mit ihrem Freund, so oft sie kann, die langen Strandspaziergänge genießt. Aus diesem Grund schreibt Marlene nun ihre neue Spiekeroog-Serie mit den sympathischen Kommissaren Anke Petersen und Reik Büttner, die im Klarant Verlag erscheint. Natürlich gibt es neben der Spannung auch eine Extraportion Lokalkolorit in ihren Ostfrieslandkrimis! Die Autorin liebt Tee mit viel Kluntjes und einem süßen Sahnewölkchen.

