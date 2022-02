Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Juister Wein“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Eifersucht oder Geldnöte? Ein vermisster Weinhändler und eine männliche Leiche, die ein paar Stunden später aufgefunden wird! Handelt es sich um dieselbe Person? Witte und Fedder ermitteln!

Im dreizehnten Fall der Ostfrieslandkrimi-Reihe von Sina Jorritsma, wartet auf die Inselkommissare Antje Fedder und Roland Witte eine neue Herausforderung auf der beliebten Ferieninsel!

Auf der Ostfriesischen Insel Juist überschlagen sich die Ereignisse. Erst wird der Weinhändler Bernd Tiekamp von seiner Frau Sonja als vermisst gemeldet, kurz darauf entdeckt ein Pärchen am Juister Hammersee eine männliche Leiche. Handelt es sich bei dem Toten um den vermissten Weinhändler?

Der neue Fall für die Inselkommissare Antje Fedder und Roland Witte steckt voller Gerüchte und Geheimnisse. Welche Rolle spielt Sonja Tiekamp, die nicht nur sehr attraktiv, sondern auch deutlich jünger als ihr Ehemann ist? Eine Dreiecksbeziehung, die tödlich endete? Oder geht es doch ums Geld? Angeblich schrieb das »Juist Wein Kontor« ausschließlich rote Zahlen, weshalb sich Bernd Tiekamp in seiner Verzweiflung auf einen Kredithai eingelassen haben soll …

Die Ostfrieslandkrimireihe „Witte und Fedder ermitteln“ von Sina Jorritsma wird nach „Juister Clown“ (ISBN 978-3-96586-359-0), „Juister Herzen“ (ISBN 978-3-95573-912-6), „Juister Düfte“ (ISBN 978-3-95573-958-4), „Juister Reiter“ (ISBN 978-3-96586-028-5), „Juister Taucher“ (ISBN 978-3-96586-089-6), „Juister Düne“ (ISBN 978-3-96586-127-5), „Juister Hochzeit“(ISBN 978-3-96586-177-0), „Juister Lüge“ (ISBN 978-3-96586-218-0), „Juister Perlen“ (ISBN 978-3-96586-268-5) „Juister Zeuge“ (ISBN 978-3-96586-308-8), „Juister Chor“ (ISBN 978-3-96586-434-4) und „Juister Party“ (ISBN 978-3-96586-471-9) nun mit „Juister Wein“ (ISBN 978-3-96586-522-8) fortgeführt.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books, Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden.

„Juister Wein“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B09RQ6WNPF sowie eine Leseprobe https://www.weltbild.de/artikel/ebook/juister-wein-ostfrieslandkrimi-witte-und-fedder-ermitteln-bd_37154357-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

