Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Langeooger Blut“ von Marc Freund im Klarant Verlag

Ein Geheimnis der Vergangenheit und ein Todesfall in der Gegenwart fordern den ganzen kriminalistischen Spürsinn der Inselkommissare Kolbe und Voss von Langeoog! Wer ist der Schatten im Hintergrund?

In dem neuen Ostfrieslandkrimi von Marc Freund kommt Langeoog einfach nicht zur Ruhe, denn Kommissar Gerret Kolbe tut alles, um den rätselhaften Tod seiner Mutter vor vielen Jahren auf der Insel zu klären – des Rätsels Lösung scheint nahe, da stirbt auf einmal ein wichtiger Hinweisgeber. Die Lage spitzt sich immer weiter zu …

Zum Inhalt von „Langeooger Blut“:

Die Vergangenheit ruht nie.

Kommissar Gerret Kolbe wird seinen Frieden nicht finden, bevor er weiß, was damals vor vierzig Jahren hier auf Langeoog geschehen ist. Noch immer lassen ihn die Albträume nicht los. Was hat er als Dreijähriger beobachtet, als seine Mutter starb? Befindet sich der Mörder noch immer auf der Insel und schaut ihm kaltblütig in die Augen?

Doch ein Leichenfund holt Kolbe in die Gegenwart zurück. Die Teilnehmer eines Boßelwettkampfs entdecken den Toten, bei dem es sich ausgerechnet um den Mann handelt, von dem Kolbe sich bei seinen privaten Nachforschungen die entscheidenden Hinweise erhofft hatte! Kolbe glaubt, dass der jetzige Täter auch der Täter von damals ist. Zugleich spürt seine Kollegin Rieke Voss, dass der Kommissar kurz davor ist, die Kontrolle zu verlieren. Zumal es da auch noch einen anderen »Fall« gibt, der sich nur bei einem Gläschen Sanddorn lösen lässt …

Eines ist klar: Die Inselkommissare müssen jetzt an einem Strang ziehen, denn ihr Gegner ist unberechenbar …

Serienbeschreibung „Die Inselkommissare“:

Ihren Dienst auf Langeoog beginnen die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss am gleichen Tag – und bekommen sich erstmal gewaltig in die Haare!

Doch sie raufen sich zusammen. Gerret Kolbe, der erfahrene Ermittler aus der Großstadt, der auf die vermeintlich friedliche ostfriesische Insel versetzt wird. In seine alte Heimat, die er aber schon als kleines Kind verlassen hat. Und Rieke Voss, die waschechte Ostfriesin und frischgebackene Kommissarin aus Wittmund.

Gemeinsam lösen Kolbe & Voss spannende Mordfälle auf Langeoog und im unmittelbaren Umfeld der Nordseeinsel.

Nach den Ostfrieslandkrimis „Langeooger Schampus“ (ISBN 9783965862449), „Langeooger Gier“ (ISBN 9783965862722), „Langeooger Zwielicht“ (ISBN 9783965863392) und „Langeooger Mörder“ (ISBN 9783965863941) ist nun mit „Langeooger Blut“ (ISBN 9783965865112) der fünfte Band als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

„Langeooger Blut“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 11,99 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B09NQJ43H4 sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/langeooger-blut-ostfrieslandkrimi-die-inselkommissare-bd-5_36785544-1.

Der Autor:

Marc Freund wuchs in Osterholz auf, direkt an der Ostseesteilküste gelegen, die schon von Kindesbeinen an eine große Faszination auf ihn ausübte. Und so spielen viele seiner Krimis am Meer, dem er sich sehr verbunden fühlt. Regelmäßig zieht es den Krimiautor auch auf die andere Seite der Küste – an die Nordsee. Derzeit vor allem auf die bezaubernde Insel Langeoog, wo seine Ostfrieslandkrimis spielen. Seit 2010 ist Marc Freund für verschiedene Verlage tätig. Daneben wurde er auch als Hörspielautor bekannt. Weit über 250 Hörspiele für die unterschiedlichsten Reihen und Serien gehen dabei bisher auf sein Konto.

