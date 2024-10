Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Langeooger Geheimnisse“ von Marc Freund im Klarant Verlag

Marcel Faber wird im Langeoog-Express ermordet. Exklusive Tonbänder verschwinden. Ein Netz aus Lügen, Gier und Geheimnissen entspinnt sich – doch ein fataler Fehler könnte den Täter entlarven!

Im neuesten Ostfrieslandkrimi von Marc Freund nehmen sich die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss einen komplexen Fall vor: Während die Ermittlungen voranschreiten, zweifelt Rieke zunehmend an der Schuld des festgenommenen Diebes. Ein unscheinbares Detail bei der Tatwaffe bringt sie schließlich auf die entscheidende Spur – und der wahre Mörder gerät ins Visier.

„Der schwarze Lederaktenkoffer wird mich ein gutes Stück reicher machen!“ Marcel Faber ist sich seiner Sache sehr sicher, bis er im Langeoog-Express ermordet wird. Als die Inselkommissare eintreffen, fehlt der Koffer mit exklusiven Tonbändern, die der Tote auf der Nordseeinsel begutachten lassen wollte. Es handelt sich dabei um angeblich noch unveröffentlichte Aufnahmen einer bekannten Sängerin, die er bei der Entrümpelung eines Dachbodens gefunden hatte. Die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss beginnen zu ermitteln, doch sowohl die Geschäftsleute, die wegen der Tonbänder auf die Insel gereist sind, als auch Fabers Verlobte Doreen und sein Freund Benno Frey scheinen etwas zu verbergen. Langeooger Geheimnisse so weit man sieht! Was ist das Motiv für den Mord: Habgier oder liegt eine Beziehungstat vor? Schließlich wird eine Falle aufgebaut, in die der Dieb auch prompt hineintappt – aber Rieke Voss hat ihre Zweifel, ob dieser auch der Mörder ist. Bei der erneuten Begutachtung der Tatwaffe kommt ihr eine Idee, denn der raffinierte Täter hat einen verhängnisvollen Fehler gemacht …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Langeooger Schampus“ (ISBN 9783965862449), „Langeooger Gier“ (ISBN 9783965862722), „Langeooger Zwielicht“ (ISBN 9783965863392), „Langeooger Mörder“ (ISBN 9783965863941), „Langeooger Blut“ (ISBN 9783965865112), „Langeooger Rache“ (ISBN 9783965865884), „Langeooger Leiche“ (ISBN 9783965866720), „Langeooger Spuk“ (ISBN 9783965867147), „Langeooger Legende“ (ISBN 9783965868694) und „Langeooger Juwelen“ (ISBN 9783965869592) ist nun mit „Langeooger Geheimnissen“ (ISBN 9783689750725) der elfte Band als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Langeooger Geheimnisse“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DJT3JFFK sowie hier: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073248781.

Der Autor:

Marc Freund wuchs in Osterholz auf, direkt an der Ostseesteilküste gelegen, die schon von Kindesbeinen an eine große Faszination auf ihn ausübte. Und so spielen viele seiner Krimis am Meer, dem er sich sehr verbunden fühlt. Regelmäßig zieht es den Krimiautor auch auf die andere Seite der Küste – an die Nordsee. Derzeit vor allem auf die bezaubernde Insel Langeoog, wo seine Ostfrieslandkrimis spielen. Seit 2010 ist Marc Freund für verschiedene Verlage tätig. Daneben wurde er auch als Hörspielautor bekannt. Weit über 250 Hörspiele für die unterschiedlichsten Reihen und Serien gehen dabei bisher auf sein Konto.

