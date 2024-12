Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Langeooger Täuschung“ von Marc Freund im Klarant Verlag

Eine Familienkrise, ein Einbruch, eine verschwundene Frau und eine Leiche! Was ist in dieser Nacht auf Langeoog wirklich passiert? Die Inselkommissare stehen vor einer neuen Herausforderung!

Im diesem Ostfrieslandkrimi von Marc Freund haben die Kommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss einen schwierigen Fall vor sich. Was ist im Ferienhaus der Familie Linneweber vorgefallen? Zuerst ein mysteriöser Einbruch, dann verschwindet die neue Freundin des Familienoberhaupts Hauke Linneweber spurlos und wird am anderen Morgen tot aufgefunden! Stecken die übrigen Familienmitglieder hinter der Tat, um sich ihr Erbe zu sichern?

Zum Inhalt von „Langeooger Täuschung“:

»Hat jemand von euch Johanna gesehen?« Mitten in der Nacht ertappt die Familie Linneweber in ihrem Ferienhaus auf Langeoog einen Einbrecher, dem es gelingt, unerkannt zu flüchten. Doch als wäre das nicht genug, ist auch noch Johanna Kaiser, die neue Freundin des Fabrikanten und Familienoberhaupts Hauke Linneweber spurlos verschwunden! Sofort machen sich alle auf die Suche, doch weder im Haus noch in der näheren Umgebung ist sie zu finden. Erst am nächsten Tag wird ihre Leiche entdeckt – im Anbau des Ateliers, in dem Johannas neue Ausstellung stattfinden sollte. Die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss beginnen zu ermitteln, wobei als Erstes die Kinder des Fabrikanten in den Fokus geraten. Diese waren keineswegs begeistert davon, dass ihr Vater die Künstlerin nicht nur fördern und heiraten, sondern auch an seiner Firma beteiligen wollte. Aber alle Familienmitglieder scheinen ein wasserdichtes Alibi zu haben. Und was hat es mit dem seltsamen Einbruch auf sich, der gerade dann passierte, als das sonst leer stehende Haus voller Leute war? Als es der Polizei gelingt, dieses Rätsel zu lösen, ahnen sie, was hinter der Langeooger Täuschung steckt, doch Eile tut not, denn der Mörder duldet keine Mitwisser …

„Langeooger Täuschung“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Langeooger Täuschung“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DPMW5G2Y sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073725187.

Der Autor:

Marc Freund wuchs in Osterholz auf, direkt an der Ostseesteilküste gelegen, die schon von Kindesbeinen an eine große Faszination auf ihn ausübte. Und so spielen viele seiner Krimis am Meer, dem er sich sehr verbunden fühlt. Regelmäßig zieht es den Krimiautor auch auf die andere Seite der Küste – an die Nordsee. Derzeit vor allem auf die bezaubernde Insel Langeoog, wo seine Ostfrieslandkrimis spielen. Seit 2010 ist Marc Freund für verschiedene Verlage tätig. Daneben wurde er auch als Hörspielautor bekannt. Weit über 250 Hörspiele für die unterschiedlichsten Reihen und Serien gehen dabei bisher auf sein Konto.

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

