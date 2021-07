Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Mord auf Borkum“ von Susanne Ptak im Klarant Verlag

Tjabo Habben liegt tot in der Badewanne seines Hotelzimmers. Pech für den Mörder – Dr. Josefine Brenner ist zur Stelle und beginnt zu ermitteln! Schatten der Vergangenheit tauchen dabei auf!

In ihrem neuen Ostfrieslandkrimi lässt die Autorin Susanne Ptak ihre bekannte Rechtsmedizinerin und Ermittlerin auf der beliebten Urlaubsinsel Borkum auf Spurensuche gehen. Ereignisse der Vergangenheit sorgten anscheinend für eine schreckliche Tat in der Gegenwart – doch wer ließ sich von seinem Hass schließlich überwältigen?

Zum Inhalt von „Mord auf Borkum“:

Tod in der Badewanne!

Dr. Josefine Brenner, Rechtsmedizinerin im Ruhestand, begleitet ihre Freundin Theda zu einem Klassentreffen auf Borkum. Und wie sollte es auch anders sein, lässt die erste Leiche nicht lange auf sich warten: Tjabo Habben liegt tot in der Badewanne seines Hotelzimmers. Dem ersten Anschein nach hat er sich die Pulsadern aufgeschnitten, doch schnell wird klar, dass hier jemand Hand angelegt haben muss. Aber wer könnte ihm etwas anhaben wollen? Ausgerechnet Tjabo, der schon in jungen Jahren mit seinem Onkel nach New York auswanderte, dort die Geschäftswelt eroberte und viele seiner ehemaligen Schulkameraden seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat?

Bei den Ermittlungen unterstützt Josefine die hiesige Polizei und findet sowohl Mordmotive in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit. Denn damals verließ Tjabo die Ostfriesische Insel alles andere als freiwillig, zuvor waren erschütternde Dinge geschehen …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Mord in Greetsiel“, „Mord in Wiesmoor“, „Mord in Leer“, „Mord in Pilsum“, „Mord in Ditzum“, „Mord in Aurich“, „Mord in Emden“, „Mord in Weener“, „Mord in Großefehn“, „Mord in Oldersum“, „Mord in Holtland“ und „Mord in Norden“ ist jetzt mit „Mord auf Borkum“ der 13. Fall mit Dr. Josefine Brenner im Klarant Verlag erschienen.

Der Roman von Susanne Ptak kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. „Mord auf Borkum“ ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Mord auf Borkum“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/Borkum-Ostfrieslandkrimi-Josefine-Brenner-ermittelt-ebook/dp/B098ZGZ2VG sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/mord-auf-borkum-ostfrieslandkrimi-dr-josefine-brenner_35516534-1.

