Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Norderneyer Pensionsmord“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Auf Norderney beginnt ein Fall, der selbst die erfahrenen Inselermittler an ihre Grenzen bringt. Hauptkommissar Lewert und Privatdetektiv von Bröking stehen vor einem Rätsel, das mehr Fragen als Antwo

Ein Mord ohne Zeugen, ein geschlossener Raum und ein Toter mit doppelter Identität: Entdecken Sie den neuen spannenden Ostfrieslandkrimi, der mit jeder Seite mehr Verwirrung stiftet. Wer ist der Mann wirklich – und warum musste er sterben?

Klappentext:

Ein Ermordeter in einem verschlossenen Raum – wie ist das möglich?

Hauptkommissar Manno Lewert wird zu einem mysteriösen Mordfall auf die Insel Norderney gerufen. In der Pension Haddinga wird im Dachzimmer die Leiche eines Mannes gefunden – getötet durch das einzige Fenster des Raums. Als dann der Privatdetektiv Wieland von Bröking hinzugezogen wird, erlebt die Polizei eine Überraschung: Laut vorliegendem Ausweis handelt es sich bei dem Toten um Hagen Rahmspott. Aber von Bröking behauptet steif und fest, dass dieser Mann nicht derjenige ist, mit dem er jahrelang zur Schule gegangen war, wenn auch eine große Ähnlichkeit vorhanden ist. Und die Aussage eines Spezialisten für Gesichtserkennung kann die Polizei nicht einfach ignorieren. Zudem glaubt von Bröking, seinen ehemaligen Mitschüler erst vor Kurzem auf der Nordseeinsel gesehen zu haben – allerdings als alter Mann verkleidet!

„Norderneyer Pensionsmord“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 13 Euro.

Mehr Informationen zu „Norderneyer Pensionsmord“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0DK63JSZ3 und hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1075219123.

Der Autor:

Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Krimis, Fantasy-Romanen und Jugendbüchern. Seine Romane erreichten eine Gesamtauflage von über 3 Millionen Exemplaren und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Väterlicherseits stammt seine Familie aus Ostfriesland. Sein Großvater war jahrzehntelang Bürgermeister von Twixlum, die dortige Thedastraße ist nach seiner Großmutter benannt. Er selbst lernte als Zehnjähriger auf dem Großen Meer das Segeln und kehrte auch später mit der eigenen Familie immer wieder im Urlaub dorthin zurück. So lag es für ihn nahe, diese Gegend auch zum Schauplatz seiner Kriminalromane zu machen.

Zur Reihe „Die Inselermittler“:

Ein ungleiches Duo ermittelt auf der Ostfriesischen Insel Norderney!

Kriminalhauptkommissar Manno Lewert ist ein bodenständiger Ostfriese und die Ruhe selbst. Seine Besonnenheit hilft ihm, auch mit schwierigen Charakteren gut zurechtzukommen – so wie Wieland von Bröking. Der egozentrische Privatdetektiv wirkt auf Außenstehende leicht arrogant und abweisend, was aber vor allem daran liegt, dass er alles, was er anhand von Kleinigkeiten bei seinen Mitmenschen analysiert, auch offen anspricht. Der hochbegabte van Bröking ist ein sogenannter »Super-Recogniser«, beim Wahrnehmen von Details macht ihm kein Gesichtserkennungsprogramm etwas vor.

