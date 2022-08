Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Nordseenixe“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Eine tote Meerjungfrau in Norddeich! „Ein schlechter Scherz“, wie die beiden Mordermittler Torsten Köhler und Gerrit Wolter im ersten Moment denken – doch dann stellt sich alles anders heraus …

Eine junge Frau wird im Nixenkostüm erwürgt und am Spülsaum der Nordsee abgelegt. Geschah der Mord aus Eifersucht? Schließlich sollte in Norderdeich eine Mermaid Challenge stattfinden mit einem Preisgeld von 10.000,- Euro.

Zum Inhalt von „Nordseenixe“:

Eine tote Meerjungfrau in Norddeich!

Im ersten Moment glauben die beiden Mordermittler Torsten Köhler und Gerrit Wolter an einen schlechten Scherz, als sie die Meldung von diesem Leichenfund bekommen. Doch leider ist es nur allzu wahr: Eine junge Frau im Nixenkostüm wurde erwürgt und am Spülsaum der Nordsee abgelegt. Schnell finden sie heraus, dass in Norddeich eine Mermaid Challenge stattfinden soll. War es eine eifersüchtige Mitbewerberin, die Kati Meller ausgeschaltet hat? Immerhin geht es um ein Preisgeld von 10.000,– Euro. Doch als sich dann das LKA in die Ermittlungen einschaltet, bekommt der Fall auf einmal eine ganz neue Dimension und Torsten Köhler muss wieder mal um das Leben seiner Freundin Dortje Brannum bangen. Die investigative Kriminalreporterin des Friesenblatts ist nach einem Interview verschwunden …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Mord am Siel“ (ISBN 978-3-95573-633-0), „Deichblut“ (ISBN 978-3-95573-658-3), „Nordseebunker“ (ISBN 978-3-95573-851-8), „Totenboje“ (ISBN 978-3-95573-914-0) „Küstenblut“ (ISBN 978-3-96586-020-9), „Nordseefalle“ (ISBN 978-3-96586-042-1), „Nordseestar“ (ISBN 978-3-96586-228-9), „Nordseegrusel“ (ISBN 978-3-96586-250-0), „Nordseelist“ (ISBN 978-3-96586-438-2) und „Nordseerache“ (ISBN 978-3-96586-443-6) ist jetzt mit „Nordseenixe“ (ISBN 978-3-96586-644-7) Band 11 der erfolgreichen Krimireihe von Sina Jorritsma im Klarant Verlag erschienen. Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple, Thalia (für Tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0BCG47C81 sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/nordseenixe-ostfrieslandkrimi-koehler-und-wolter-ermitteln_38824905-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

