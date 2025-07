Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Sammlermord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Mord an einem Universitätsprofessor. Ging es nur um eine kostbare Büchersammlung? Schnell kommen weitere Motive ans Tageslicht und die Kommissare stehen vor einem Rätsel!

Der neue Ostfrieslandkrimi von Julia Brunjes verspricht wieder eine Menge Lesespaß mit friesischem Lokalkolorit und norddeutschen Humor. Diesmal steht eine besondere Sammlung von Bücher-Raritäten im Mittelpunkt der Ermittlungen. Doch waren diese auch der Grund für einen kalltblütigen Mord? Die Antwort gibt es in diesem Sommer-Hit!

Klappentext:

»Ich wollte ihm seine ganze Sammlung abkaufen!« Ein Mord erschüttert die Nordseeinsel Langeoog. Der pensionierte Universitätsprofessor Jacob Kollgans wird erschlagen aufgefunden, seine Wohnung ist verwüstet. Schnell gerät seine wertvolle Büchersammlung ins Zentrum der Ermittlungen. Wollte jemand mit Gewalt an die Raritäten? Auch die Rolle von Kollgans‘ Lebensgefährtin wirft Fragen auf. Laut Aussage seiner Tochter ging es ihr nur ums Geld. Doch damit nicht genug: Als Schiedsmann für den Landkreis Wittmund hatte Kollgans mit schwierigen Fällen und hitzköpfigen Streitparteien zu tun. Führte einer dieser Konflikte zu seiner Ermordung? Die Inselkommissare Fenja Bruns und Jonte Visser folgen den Spuren. Dabei stellen sie fest, dass Kollgans offenbar kurz davorstand, seine komplette Büchersammlung an einen Käufer zu veräußern – ein Vorhaben, das bei einem anderen Interessenten auf wenig Zustimmung stieß …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FJH1P6F4 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076245676.

Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

