Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Shantymord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

In Langeoog spaltet ein Vorschlag einen traditionsreichen Shantychor. Doch als die wortführende Anke Ottrogge tot aufgefunden wird, beginnt ein Fall voller tiefer Abgründe menschlicher Beziehungen.

Zwischen verletztem Stolz, alten Geheimnissen und einem verschwundenen Notizbuch stoßen die Inselkommissare Fenja Bruns und Jonte Visser auf weite Risse im Gefüge einer vermeintlich harmonischen Inselgemeinschaft. Ein neuer fesselnder Fall für die INSEL Polizei auf Langeoog!

Klappentext:

»Sie hat eine Pistole in der Hand und eine Kugel im Kopf!« Der Langeooger Shantychor ist in Aufruhr: Der Antrag, nur noch Mitglieder aufzunehmen, die seit mindestens zehn Jahren auf der Insel leben, spaltet die Gruppe. Als ausgerechnet Anke Oltrogge, die Initiatorin des Vorschlags, nicht zum Versöhnungsspaziergang am Strand erscheint, machen sich zwei Chormitglieder Sorgen. In Ankes Haus finden sie jedoch nur noch ihre Leiche vor. Den alarmierten Inselkommissaren Fenja Bruns und Jonte Visser ist schnell klar, dass jemand den Mord als Selbstmord inszenieren wollte. Ihre Ermittlungen führen sie tief in ein Geflecht aus Heimlichkeiten und alten Verletzungen. Anke sammelte penibel Informationen über ihre Mitmenschen, doch das Notizbuch mit den brisanten Aufzeichnungen ist verschwunden. Hatte sie ihren späteren Mörder mit einem dunklen Geheimnis erpresst? Oder ist der Streit im Shantychor eskaliert? Eine weitere Spur ist ihre eigene Vergangenheit, mit der die ehemalige Psychologin offenbar nichts mehr zu tun haben wollte …

Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

