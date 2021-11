Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Stalkermord“ von Susanne Ptak im Klarant Verlag

Die Kommissare Steffen Köster und Werner Harms sind wieder da! In „Stalkermord“ gehen die beiden Ermittler auf die Suche nach dem Mörder eines Stalkers. Hat jemand seinen Peiniger umgebracht?

Eine riesige Überraschung für alle Fans von Susanne Ptaks Spinnkrimi-Reihe: ein weiterer Krimi ist erschienen! In der Fortführung der beliebten Reihe ermitteln Britta und Martha von der Holtlander Spinngruppe wieder auf eigene Faust an einem brisanten Fall. Bringen sich dabei selber in große Gefahr …

Zum Inhalt von „Stalkermord“:

»Hast du wirklich geglaubt, du könntest einfach davonlaufen?«

Vanessa kann es nicht fassen, als sie die Nachricht liest, die mit einem Strauß blutroter Rosen vor ihrer Haustür liegt. Dabei war sie gerade erst aus Nordrhein-Westfalen ins ostfriesische Leer gezogen, um endlich vor ihrem Ex-Freund Marcel zu fliehen!

Bald darauf haben die Kommissare Werner Harms und Steffen Köster einen neuen Mordfall: Vanessas Stalker liegt mit durchschnittener Kehle auf dem Ernst-Reuter-Platz in Leer! Hat Vanessa die Sache etwa in die eigene Hand genommen, oder will ihr jemand die Tat in die Schuhe schieben?

Die Zahl der Verdächtigen steigt, als die Ermittler herausfinden, dass das Mordopfer ausgerechnet aus Ostfriesland stammt. Vor seinem Umzug nach Nordrhein-Westfalen hatte Marcel anscheinend mehrere einschlägige Straftaten begangen und verbrannte Erde hinterlassen. Ein später Racheakt?

Um das herauszufinden, ermitteln auch Britta und Martha von der Holtlander Spinngruppe wieder auf eigene Faust. Und bringen sich dabei in erhebliche Gefahr …

Der Ostfriesenkrimi „Stalkermord“ (ISBN 9783965864825) von Susanne Ptak kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Stalkermord“ erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B09LTG7D8G sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/stalkermord-ostfrieslandkrimi-ostfriesische-spinngruppe_36541951-1.

In der „Ostfriesische Spinngruppe ermittelt“ – Reihe sind erschienen:

1. Grünlandmord

2. Hexenmord

3. Wiekenmord

4. Rosenmord

5. Hebammenmord

6. Feuermord

7. Familienmord

8. Hochzeitsmord

9. Jägermord

10. Autorenmord

11. Veganermord

12. Vollmondmord

13. Falknermord

14. Musikermord

15. Wolfsmord

16. Stalkermord

Über die Reihe:

Eine ostfriesische Spinngruppe löst Mordfälle! Irgendwie schaffen es die Freunde der Holtlander Spinngruppe immer wieder, mitten in brisante Mordfälle zu geraten. Und nicht selten bringen sich Britta, Steffen und Co bei ihren Ermittlungen in tödliche Gefahr … Die Ostfrieslandkrimi-Reihe von Susanne Ptak bietet die perfekte Mischung aus friesischem Humor und Spannung pur.

