Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Tod in Wiesmoor“ von Thorsten Siemens im Klarant Verlag

Hedda und Enno Böttcher ermitteln auf einen Campingplatz. Die zukünftige Blütenkönigin von Wiesmoor wurde tot aufgefunden! Steckt ein erbitterter langjähriger Konkurrenzkampf hinter der grausamen Tat?

Der neue spannende Ostfrieslandkrimi von Thorsten Siemens beginnt diesmal besonders tragisch und führt das Ermittlerduo Hedda und Enno Böttcher undercover auf den Wiesmoorer Campingplatz! Wer hatte es auf die Blütenkönigin abgesehen? Waren Rivalitäten ein Grund dafür? Die Ermittlungen lassen auf einmal etwas ganz anderes vermuten …

Zum Inhalt von „Tod in Wiesmoor“:

Im Vorfeld der Wahl zur Blütenkönigin in Wiesmoor wird Ada Oltmanns, die Favoritin auf den Titel, erdrosselt aufgefunden! Das Kleid, die Krone und die Schärpe, die das Opfer trägt, deuten auf einen Zusammenhang mit dem prestigeträchtigen ostfriesischen Schönheitswettbewerb hin. Steckt eine erbitterte Konkurrentin hinter der schrecklichen Tat? Oder ist das alles nur ein Ablenkungsmanöver und es geht in Wirklichkeit um ganz andere Motive?

Um das herauszufinden, quartieren sich die ostfriesischen Ermittler Hedda und Enno Böttcher auf dem Wiesmoorer Campingplatz ein. Inkognito ermitteln sie im Umfeld des Opfers und stoßen dabei auf perfide Intrigen. Eine neue Spur führt in Adas alte Heimat Jever. Die Zahl der Verdächtigen steigt, und auch die Obduktion der Leiche hält eine Überraschung bereit …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Tod in Neermoor“ (ISBN 978-3-95573-783-2), „Tod auf Langeoog“ (ISBN 978-3-95573-863-1), „Tod in Norddeich“ (ISBN 978-3-95573-916-4), „Tod in Emden“ (ISBN 978-3-95573-973-7), „Tod am Nordseestrand“ (ISBN 978-3-96586-054-4), „Tod am Kap Norderney“ (ISBN 978-3-96586-143-5), „Tod in Leer“ (ISBN 978-3-96586-182-4), „Tod in Greetsiel“ (ISBN 978-3-96586-257-9), „Tod auf Baltrum“ (ISBN 978-3-96586-306-4) und „Tod in Aurich“ (ISBN 978-3-96586-361-3) ist nun mit „Tod in Wiesmoor“ (ISBN 978-396586-446-7) der elfte Band aus der Reihe „Hedda Böttcher ermittelt“ erschienen.

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

„Tod in Wiesmoor“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 11,99 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B09G73Z5HZ sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/tod-in-wiesmoor-ostfrieslandkrimi_36092408-1.

Der Autor:

Thorsten Siemens lebt mit seiner Frau und beiden Kindern in Sande / Landkreis Friesland. Als gebürtiger Ostfriese (Emden) schreibt der Autor mit Vorliebe spannende Krimis, die sowohl in seiner alten als auch in seiner neuen Heimat spielen. Seine Begeisterung für die Bewohner der ostfriesischen Halbinsel und deren einzigartige Kulissen finden sich in seinen Friesland-Thrillern und Ostfrieslandkrimis wieder. Genau richtig für die Leser, die den ostfriesischen Charme und Lokalkolorit lieben!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

