Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Wangerooger Verhängnis“ von Thorsten Siemens im Klarant Verlag

Ein möglicher Selbstmord, rätselhafte Notizen und die Inselpolizei mittendrin! Thorsten Siemens ist zurück mit dem 5. Band der Reihe „Die Inselpolizei ermittelt auf Wangerooge!“

Als eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird, scheint zunächst alles auf einen tragischen Suizid hinzudeuten. Doch die Inselpolizei wird misstrauisch. War es wirklich Selbstmord? Oder wollte jemand ihren Tod nur geschickt inszenieren?

Klappentext:

»Die Frau baumelt an der Decke!« Ein besorgter Insulaner alarmiert Oberkommissarin Theda Saathoff. Jeden Morgen hängt er Petra Brürch, einer zurückgezogen lebenden Wangeroogerin, eine Tüte mit frischen Brötchen an die Tür. Doch diesmal ist die Tüte vom Vortag noch unberührt. Petra verlässt ihre Wohnung nie – verreist kann sie also nicht sein. Die schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich: Die Inselpolizisten finden Petra erhängt in ihrem Zuhause. Alles deutet zunächst auf Selbstmord hin: keine Einbruchsspuren, keine Anzeichen eines Kampfes, und für besonderen Reichtum war das Opfer ohnehin nicht bekannt. Doch je genauer die Ermittler hinsehen, desto weniger passt zusammen. Wollte der Mörder ihren Tod nur wie einen Suizid aussehen lassen? Was ist Petra wirklich zum Verhängnis geworden? Der Schlüssel zur Lösung des Falls könnte in den unzähligen Notizzetteln liegen, welche die offensichtlich an Demenz leidende Frau überall in ihrer Wohnung verteilt hatte, um sich im Alltag zurechtzufinden. Eine kryptische Botschaft auf einem dieser Zettel erregt die besondere Aufmerksamkeit der Inselpolizisten …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Wangerooger Verhängnis“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0F2ZKS27M sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1074894607.

Der Autor:

Thorsten Siemens lebt mit seiner Frau und beiden Kindern in Sande, Landkreis Friesland. Als gebürtiger Ostfriese schreibt der aus Emden stammende Autor mit Vorliebe spannende Krimis, die sowohl in seiner alten als auch in seiner neuen Heimat spielen. Seine Begeisterung für die Bewohner der ostfriesischen Halbinsel und deren einzigartige Kulissen finden sich in seinen Friesland-Thrillern und Ostfrieslandkrimis wieder. Genau richtig für die Leser, die den ostfriesischen Charme und Lokalkolorit lieben!

Zur Reihe „Die Inselpolizei ermittelt auf Wangerooge“:

Eine dauerhafte Beschäftigung auf Wangerooge kann sich Oberkommissarin Theda Saathoff anfangs so gar nicht vorstellen, denn die ehrgeizige junge Polizistin ist auf der Überholspur unterwegs. Und auf so einer idyllischen kleinen Insel ist doch außer Taschendiebstählen sowieso nichts los … Aber dann gibt es schon an Thedas erstem Tag eine Leiche!

Ganz im Gegensatz zu Theda hat sich ihr neuer Kollege, Hauptkommissar Onno Renken, vor einigen Jahren freiwillig auf die Ostfriesische Insel versetzen lassen. Die Zweifel des Familienvaters, ob er mit seiner attraktiven jungen Kollegin ein gutes Team bildet, erweisen sich schnell als unberechtigt. Auf der Mörderjagd unterstützt werden die beiden von den wachsamen Augen und Ohren der Insulaner. Frei nach dem Motto: »Es braucht eine ganze Insel, um einen Mord aufzuklären!«

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

starkes Wachstum bei Umsatz (+17,6%) & ber. EBITDA (+41,2%) sowie erstmals seit IPO positives Nettoergebnis (EUR35,8m) Die beste Preisstrategie für Fitnessstudios.