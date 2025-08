Neues Add-on Modul für gboMES: Instandhaltungsmodul gboAWaX für mehr Effizienz

In der dynamischen Welt der Produktionsfertigung ist die Effizienz der Instandhaltungsprozesse entscheidend für den Unternehmenserfolg.

Um Instandhaltungsprozesse noch gezielter digital abzubilden, freuen wir uns, das neue gboMES-Add-om gboAWaX im Markt zu positionieren. Diese innovative Erweiterung zielt darauf ab, Maschinen-Stillstände zu minimieren, Kosten zu sparen und die Produktqualität zu steigern, indem sie nahtlos in bestehende Produktionsabläufe integriert wird.

Die Herausforderungen der Instandhaltung

Die Instandhaltung von Maschinen und Anlagen stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Unvorhergesehene Stillstände können nicht nur hohe Kosten verursachen, sondern auch die Produktivität und Qualität der Fertigung beeinträchtigen. Das neue Instandhaltungsmodul gboAWaX, ein Add-On von gboMES bietet eine umfassende Lösung für diese Herausforderungen.

Vorteile des neuen Instandhaltungsmoduls gboAWaX

Alles in einem System: Effizienz neu definiert. Mit dem neuen Instandhaltungsmodul haben Unternehmen alles in einem Programm und haben so die zentrale Übersicht, vom Lagermanagement, Stör- und Auftragsmanagement über die Maschinenüberwachung, Personalplanung bis hin zur Kostenverteilung der Instandhaltungskosten – alles ist integriert und leicht zugänglich.

Ticket-System für schnelle Reaktionen, einfach in der gboAWaX App: Das integrierte Ticket-System ermöglicht es, Wartungsanfragen sofort zu erfassen und zu priorisieren. Techniker können schnell reagieren, wodurch Stillstände minimiert werden, inklusive Dokumentenverwaltung.

Proaktive Instandhaltung: Das System bietet eine genaue Übersicht darüber, welche Maschine und was gewartet werden muss, welche Teile auf Lager sind und wer die letzten Überprüfungen durchgeführt hat. Dies sorgt für Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Instandhaltungsprozessen.

Effiziente Ressourcenplanung: Durch die Echtzeitdaten können Unternehmen ihre Ressourcen optimal planen. Die Lagerhaltung wird optimiert, sodass immer die benötigten Ersatzteile verfügbar sind, ohne unnötige Lagerkosten und Stillstände zu verursachen.

Kostenersparnis: Die Implementierung des neuen Instandhaltungs-Add-ON gboAWaX ermöglicht es Unternehmen, ihre Instandhaltungskosten signifikant zu senken. Durch die frühzeitige Identifizierung von Verschleißteilen und die Optimierung der Lagerhaltung reduzieren wir so die Notwendigkeit für teure Notfallreparaturen und minimieren Stillstandszeiten.

Effizienzsteigerung: Mit dem neuen Modul können wöchentliche und monatliche Checks einfach geplant und durchgeführt werden. Diese systematische Herangehensweise sorgt für eine klare Übersicht über den Zustand der Maschinen und ermöglicht eine gezielte Planung von Wartungsarbeiten, was die Effizienz in der Produktion erheblich erhöht.

Benutzerfreundlichkeit und Mobilität: Das Instandhaltungsmodul gboAWaX ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht eine mobile Nutzung. Techniker können jederzeit und überall auf wichtige Informationen zugreifen, was die Reaktionszeiten verbessert und die Flexibilität erhöht.

Umfangreiche Reporting-Funktionen: Das neue Modul bietet umfassende Reporting-Tools, die es Unternehmen ermöglichen, wichtige Kennzahlen zu überwachen und auszuwerten. Diese Daten sind entscheidend für die kontinuierliche Verbesserung der Instandhaltungsprozesse und der Gesamtproduktivität.

Vielfältige Schnittstellen und Erweiterbarkeit: Die Integration des Instandhaltungsmoduls gboAWaX in das bestehende gboMES erfolgt nahtlos. Das Modul unterstützt zahlreiche Schnittstellen und kann durch Zusatzmodule erweitert werden, um spezifische Anforderungen jedes Unternehmen zu erfüllen. Dadurch bleibt das System flexibel und anpassungsfähig.

Digitalisierung der Instandhaltungsprozesse steigert die Kundenzufriedenheit und Effizienz

Durch die Digitalisierung der Instandhaltungsprozesse können Unternehmen ihre Kundenzufriedenheit erheblich steigern – bis zu 30 %. Eine höhere Maschinenverfügbarkeit für pünktliche Lieferung und verbesserte Produktqualität führen zu zufriedeneren Kunden und stärken langfristige Geschäftsbeziehungen.

Die Integration des neuen Instandhaltungsmoduls gboAWaX in gboMES stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Produktionsfertigung dar. Mit einem klaren Fokus auf Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Digitalisierung der Instandhaltungsprozesse können Unternehmen nicht nur ihre Kosten senken, sondern auch die Qualität ihrer Produkte und die Auslastung ihrer Maschinen erheblich verbessern.

Wir laden Unternehmen ein, das neue Instandhaltungsmodul gboAWaX von www.gbo-datacomp.de zu entdecken und die Vorteile der Digitalisierung in der Instandhaltung zu nutzen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Produktionsfertigung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

gbo datacomp GmbH

Herr Michael Möller

Kleiststraße 6

64668 Rimbach

Deutschland

fon ..: +49 821 597010

web ..: https://www.gbo-datacomp.de/

email : info@gbo-datacomp.de

Als erfahrener Partner für MES Software und smarte Fertigungslösungen bietet die gbo datacomp GmbH umfassende IT-Lösungen zur Produktionsdatenerfassung und -analyse. Mit Sitz in Rimbach sowie Augsburg und mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung im Produktionsumfeld realisiert das Unternehmen passgenaue Konzepte für unterschiedlichste Branchen.

