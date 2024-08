Neues berufsbegleitendes Lehrgangskonzept für Online-Ausbildung zur Vorbereitung staatliche Übersetzerprüfung

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln hat ein neues Lehrgangskonzept für ihre berufsbegleitende Live-Online-Ausbildung für die staatliche Übersetzerprüfung entwickelt und informiert am 15.8.2024

Ein neues berufsbegleitendes Lehrgangskonzept für die Online-Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) in sechs Sprachen bietet die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln ab 1. Oktober 2024 an. Darüber informiert die Schule am Donnerstag, 15.8.2024 um 17.30 Uhr in einem Online-Infoabend. Eine Anmeldung zum digitalen Informationsabend ist auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/aktuelles/online-infoabend/ erforderlich.

Neues Lehrgangskonzept mit praxisorientierten Lerninhalten in Live-Online-Seminaren

Der Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) steht laut der Schulleitung auch im Fokus des neuen Lehrgangskonzeptes: „Denn die heutigen Übersetzer (m/w/d) werden demnächst nicht nur übersetzen im klassischen Sinne, sondern sich mit den modernen Anforderungen und dem Lektorat auseinandersetzen müssen.“

Das neue Lehrgangskonzept für die Live-Online-Ausbildung berücksichtigt daher noch stärker die heutigen Erfordernisse des Übersetzenden und bereitet sprachmittelnde Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt vor. Neben den praxisorientierten Techniken des Übersetzens sind u.a. auch der kritische Umgang mit den verschiedenen digitalen Übersetzungstechnologien wie z.B. KI, Stegreifübersetzen und Lerneinheiten zur Terminologie der deutschen Rechtssprache in den neuen Stundenplan eingegangen.

Weiterhin ist der Einstieg in die Online-Ausbildung immer zum Ersten eines Monats möglich. Eine detaillierte Beschreibung der Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) und die Kosten finden Interessierte auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/ausbildungen/uebersetzer-online/

Was ist neu im Lehrgangskonzept? Was bleibt bestehen bei der Live-Online-Ausbildung?

Der Online-Lehrgang dient wie zuvor der Vorbereitung auf die Externenprüfung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d). Die staatliche Prüfung wird nicht in Köln an der Schule abgelegt, sondern an einem der bundesweiten Prüfungsämter.

Weiterhin stehen sechs Fremdsprachen zu Wahl, und zwar Englisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch und Französisch. Die Möglichkeit, parallel die Ausbildung zum staatlich geprüften Dolmetscher (m/w/d) mit wenigen zusätzlichen Seminarstunden zu ergänzen, ist in Planung.

Zwei Varianten im neuen Online-Lehrgangskonzept für Übersetzer (m/w/d)

Ab Oktober 2024 besteht die Möglichkeit, die Online-Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) in zwei Varianten zu absolvieren, und zwar in einem ein- oder zweijährigen Online-Kurs.

Verkürzte einjährige Live-Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d)

Die verkürzte Online-Ausbildung dauert nur ein Jahr für Teilnehmende, die bereits ein Übersetzer-bzw. Dolmetscherstudium abgeschlossen haben und sich auf die staatliche Prüfung vorbereiten möchten. Alternativ ist auch der Nachweis über ein einschlägiges philologisches Hochschulstudium mit Master, Diplom oder Erster Staatsprüfung möglich. Zudem müssen Kursteilnehmende für die verkürzte Ausbildungszeit eine dreijährige Berufspraxis als Übersetzer/Dolmetscher (m/w/d) nachweisen.

Zweijährige Live-Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d)

Die Lehrgangsdauer beträgt für alle anderen Teilnehmenden, welche die genannten Voraussetzungen wie ein abgeschlossenes Übersetzungs- bzw. Sprachstudium plus Berufserfahrung nicht erfüllen, insgesamt zwei Jahre.

Des Weiteren müssen alle Kursteilnehmende Abitur oder Mittlere Reife (Fachoberschulreife) haben sowie ausgezeichnete Deutschkenntnisse und sehr gute Fremdsprachenkenntnisse (C1-Niveau), die in einer internen Aufnahmeprüfung vor dem Kursstart abgefragt werden.

Vorteile im neuen Lehrgangskonzept: Lernen in interaktiven Live-Online-Seminaren

Im Gegensatz zum klassischen Fernstudium gibt es an der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln immer interaktiven Live-Unterricht von qualifizierten Fachdozenten (m/w/d). Dabei können die Kursteilnehmenden flexibel und vor allem ortsunabhängig von zu Hause aus und in der Gruppe lernen. Das auch aus dem Ausland!

Die Live-Online-Seminare finden in der Regel zwei Mal in der Woche abends und einmal am Samstag statt bei zehn Schulstunden pro Woche. Hausaufgaben und Leistungskontrollen in Klausuren gibt es regelmäßig. „Um unsere Online-Kurse berufsfreundlicher zu gestalten, haben wir die Wochenschulstundenzahl gestrafft. Gleichzeitig haben wir aber weitere neue prüfungsrelevante Schwerpunkte in der Ausbildung gesetzt,“ sagt Schulleiterin Carly Tyson-Fendt. Andere Fremdsprachen – ebenfalls mit staatlicher Abschlussprüfung – beispielsweise in Polnisch, Kurdisch oder Persisch – bietet die Schule nach Bedarf an.

Die Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d): Das neue Lehrgangskonzept

Im ersten Ausbildungsjahr geht es in den Hauptfächern vor allem um Übersetzen und Stegreifübersetzen von allgemeinen und wirtschaftlichen Texten. Wie in den staatlichen Prüfungen werden journalistische Texte zu allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Themen übersetzt von Deutsch in die Zielsprache und anderes herum. Im Unterricht besprechen die Teilnehmenden ihre Übersetzungslösungen Satz für Satz. Daraus entsteht dann die beste Übersetzungslösung. Zu den weiteren Basisfächern zählen juristische Terminologie, Grammatik sowie VWL/BWL. Auch das zweite Ausbildungsjahr setzt sich mit den Hauptfächern aus Übersetzen und Stegreifübersetzung fort. Ferner gibt es Module zum juristischen Übersetzen, Politik und Landeskunde. Der Unterricht setzt als besonderen Schwerpunkt die neuen Übersetzungstechnologien wie Maschinelle Übersetzung und Computer Assisted Translation Tools (CAT). Gleichzeitig trainieren die Teilnehmenden den kritischen Umgang mit künstlicher Intelligenz beim Übersetzen.

Das gemeinsame Lernen im Live-Unterricht erfolgt auf der schulischen Lernplattform MNSpro mit einer integrierten Microsoft-Office-Lizenz. Diese wird für die Dauer des Online-Lehrganges kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Live-Online-Seminare finden in Microsoft Teams statt.

Zum Abschluss des Lehrgangs stellt die Schule ein Zertifikat und die Bescheinigung aus, die für die Anmeldung zur externen Prüfung berechtigt.

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/54687-4557, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet seit 2010 die Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) an. Bereits seit 2015 ermöglicht die Schule auch im Online-Kurs den Abschluss in sechs Sprachen für staatlich geprüfte Übersetzer (m/w/d).

Die klassische Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten IHK (m/w/d) läuft nun wegen bildungspolitischer Neuregelungen aus.

Die zusätzliche Online-Ausbildung zum staatlich geprüften Dolmetscher für alle angebotenen Sprachen soll nun in die Online-Ausbildung für Übersetzer (m/w/d) integriert werden.

Zu den Partnerinstitutionen gehören u.a. die Rheinische Hochschule Köln (RH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).

