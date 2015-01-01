Neues Buch „CREWLIFE – Echt statt perfekt“ gibt ehrliche Einblicke in das Arbeiten auf Flusskreuzfahrtschiffen

Wer wissen will, wie Crewalltag auf Flusskreuzfahrten wirklich funktioniert, findet Antworten im neuen Sachbuch CREWLIFE – ohne Filter, aus der Praxis.

Prievidza / Hamburg, Januar 2026 – Mit _“CREWLIFE – Echt statt perfekt“_ ist ein neues Sachbuch erschienen, das einen realistischen Blick auf das Leben und Arbeiten an Bord von Flusskreuzfahrtschiffen wirft. Statt Hochglanzdarstellungen zeigt das Buch die tatsächlichen Arbeitsbedingungen einer Branche, die für viele Menschen als Traumjob gilt, in der Praxis jedoch hohe Anforderungen stellt. Das Buch erscheint über BoD – Books on Demand und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Im Mittelpunkt stehen echte Erfahrungen aus Küche, Service, Housekeeping und Rezeption. Neben persönlichen Einblicken behandelt das Buch Themen wie Arbeitszeiten, Verträge, Gehälter, Crew-Dynamiken, mentale Belastung sowie Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Kreuzfahrtbranche.

Autor Stefan Liebig greift dabei auf mehr als zwölf Jahre Erfahrung in der Kreuzfahrt- und Hospitality-Branche zurück. Als Personalvermittler arbeitet er europaweit mit Reedereien und Crewmitgliedern zusammen und kennt sowohl die Perspektive der Mitarbeitenden als auch die der Unternehmen.

„CREWLIFE – Echt statt perfekt“_ verzichtet bewusst auf Beschönigung und Pauschalkritik. Ziel des Buches ist es, Erwartungen realistisch einzuordnen und sachliche Orientierung zu bieten – für Berufseinsteiger:innen, Quereinsteiger:innen, Crewmitglieder sowie für HR-Verantwortliche und Brancheninteressierte.

Verfügbarkeit

Das Buch ist als Taschenbuch im Buchhandel sowie online erhältlich, unter anderem im BoD-Buchshop:

„https://buchshop.bod.de/crewlife-echt-statt-perfekt-stefan-liebig-9783695103393

Bibliografische Angaben

Autor: Stefan Liebig

Titel: _CREWLIFE – Echt statt perfekt_

ISBN: 978-3-695-10339-3

Verlag: BoD – Books on Demand GmbH

Pressekontakt / Herausgeber

Stefan Liebig

backup jobs agency s.r.o.

E-Mail: stefan.liebig@backup-jobs.com

Telefon: +421 917 504 102

https://www.backup-jobs.com

Über backup jobs agency

Die backup jobs agency s.r.o. ist eine spezialisierte Personal- und Recruitingagentur mit Sitz in der Slowakei. Seit 2012 unterstützt das Unternehmen internationale Reedereien, Hotels und Tourismusbetriebe bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen in der Fluss- und Hochseekreuzfahrt sowie in der Hotellerie und Gastronomie.

Der Fokus der Agentur liegt auf nachhaltigem Recruiting: realistische Jobkommunikation, transparente Prozesse und passgenaue Vermittlung stehen im Mittelpunkt der Arbeit. backup jobs agency begleitet Bewerberinnen und Bewerber nicht nur bis zur Einstellung, sondern auch während des Entscheidungsprozesses – mit dem Ziel, langfristige Arbeitsverhältnisse und stabile Teams zu fördern.

Als Bindeglied zwischen Arbeitgebern und internationalen Kandidaten aus Europa verbindet backup jobs agency Marktkenntnis, operative Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen des Arbeitsalltags an Bord und an Land. Diese Praxisnähe bildet auch die Grundlage für das Buch „CREWLIFE – Echt statt perfekt“ von Gründer Stefan Liebig.

Kontakt:

backup jobs agency s.r.o.

www.backup-jobs.com

stefan.liebig@backup-jobs.com

+421 917 504 102



