  • Neues Buch „CREWLIFE – Echt statt perfekt“ gibt ehrliche Einblicke in das Arbeiten auf Flusskreuzfahrtschiffen

    Wer wissen will, wie Crewalltag auf Flusskreuzfahrten wirklich funktioniert, findet Antworten im neuen Sachbuch CREWLIFE – ohne Filter, aus der Praxis.

    BildPrievidza / Hamburg, Januar 2026 – Mit _“CREWLIFE – Echt statt perfekt“_ ist ein neues Sachbuch erschienen, das einen realistischen Blick auf das Leben und Arbeiten an Bord von Flusskreuzfahrtschiffen wirft. Statt Hochglanzdarstellungen zeigt das Buch die tatsächlichen Arbeitsbedingungen einer Branche, die für viele Menschen als Traumjob gilt, in der Praxis jedoch hohe Anforderungen stellt. Das Buch erscheint über BoD – Books on Demand und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

    Im Mittelpunkt stehen echte Erfahrungen aus Küche, Service, Housekeeping und Rezeption. Neben persönlichen Einblicken behandelt das Buch Themen wie Arbeitszeiten, Verträge, Gehälter, Crew-Dynamiken, mentale Belastung sowie Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Kreuzfahrtbranche.

    Autor Stefan Liebig greift dabei auf mehr als zwölf Jahre Erfahrung in der Kreuzfahrt- und Hospitality-Branche zurück. Als Personalvermittler arbeitet er europaweit mit Reedereien und Crewmitgliedern zusammen und kennt sowohl die Perspektive der Mitarbeitenden als auch die der Unternehmen.

    „CREWLIFE – Echt statt perfekt“_ verzichtet bewusst auf Beschönigung und Pauschalkritik. Ziel des Buches ist es, Erwartungen realistisch einzuordnen und sachliche Orientierung zu bieten – für Berufseinsteiger:innen, Quereinsteiger:innen, Crewmitglieder sowie für HR-Verantwortliche und Brancheninteressierte.

    Verfügbarkeit

    Das Buch ist als Taschenbuch im Buchhandel sowie online erhältlich, unter anderem im BoD-Buchshop:
    „https://buchshop.bod.de/crewlife-echt-statt-perfekt-stefan-liebig-9783695103393

    Bibliografische Angaben

    Autor: Stefan Liebig
    Titel: _CREWLIFE – Echt statt perfekt_
    ISBN: 978-3-695-10339-3
    Verlag: BoD – Books on Demand GmbH

    Pressekontakt / Herausgeber

    Stefan Liebig
    backup jobs agency s.r.o.
    E-Mail: stefan.liebig@backup-jobs.com
    Telefon: +421 917 504 102
    https://www.backup-jobs.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    backup jobs agency s.r.o.
    Herr Stefan Liebig
    Gustava Sveniho 2794/8b
    97101 Prievidza
    Slowakei

    fon ..: +421 917 504 102
    web ..: https://www.backup-jobs.com/de
    email : stefan.liebig@backup-jobs.com

    Über backup jobs agency

    Die backup jobs agency s.r.o. ist eine spezialisierte Personal- und Recruitingagentur mit Sitz in der Slowakei. Seit 2012 unterstützt das Unternehmen internationale Reedereien, Hotels und Tourismusbetriebe bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen in der Fluss- und Hochseekreuzfahrt sowie in der Hotellerie und Gastronomie.

    Der Fokus der Agentur liegt auf nachhaltigem Recruiting: realistische Jobkommunikation, transparente Prozesse und passgenaue Vermittlung stehen im Mittelpunkt der Arbeit. backup jobs agency begleitet Bewerberinnen und Bewerber nicht nur bis zur Einstellung, sondern auch während des Entscheidungsprozesses – mit dem Ziel, langfristige Arbeitsverhältnisse und stabile Teams zu fördern.

    Als Bindeglied zwischen Arbeitgebern und internationalen Kandidaten aus Europa verbindet backup jobs agency Marktkenntnis, operative Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen des Arbeitsalltags an Bord und an Land. Diese Praxisnähe bildet auch die Grundlage für das Buch „CREWLIFE – Echt statt perfekt“ von Gründer Stefan Liebig.

    Kontakt:
    backup jobs agency s.r.o.
    www.backup-jobs.com
    stefan.liebig@backup-jobs.com
    +421 917 504 102

    Pressekontakt:

    backup jobs agency s.r.o.
    Herr Stefan Liebig
    Gustava Sveniho 2794/8b
    97101 Prievidza

    fon ..: +421 917 504 102
    email : stefan.liebig@backup-jobs.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. „Immobilienverkauf entmystifiziert“ – Sascha Oertel gibt ehrliche Einblicke in den Alltag eines Maklers
      Sascha Oertel zeigt in seinem Buch, wie Immobilienverkauf fair, menschlich und werterhaltend gelingt - mit Klartext statt Maklerfloskeln....

    2. Christoph Straube schreibt Erfolg in eigenem Buch nieder, tiefe Einblicke in die Immobilienwelt aus erster Han
      CEO Christoph Straube schreibt Erfolg in eigenem Buch nieder, tiefe Einblicke in die Immobilienwelt aus erster Hand...

    3. Fokus statt Fassade: dusBASE bringt das Arbeiten in Düsseldorf zurück auf den Punkt
      Bunte Sofas, laute Lounges? Nicht bei dusBASE. Hier wird gearbeitet - konzentriert, modern und ohne den Zirkus um das Thema New Work....

    4. Internal Error – Einblicke in ein neues Zeitalter
      Ralf Kuehn wirft in "Internal Error" einen kritischen Blick auf die Machenschaften der Regierungen von Wirtschaftsnationen....

    5. Neu erschienen: „Das etwas andere Datenbank-Buch“ von Markus Schall – Daten verstehen statt nur verwenden
      Datenbanken begegnen uns überall - in To-do-Listen, Warenkörben, Kalendern und Unternehmensprozessen. Doch wie funktionieren sie eigentlich? Und was passiert, wenn man beginnt, sie zu durchdringen?...

    6. Neues Buch: In die eigene FührungsKRAFT kommen
      Wie bleibt man als Führungskraft in Balance, souverän und empathisch zugleich? Antworten darauf gibt Stefanie J. Camin in ihrem neuen Buch "Die innere Führungskraft stärken"....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.