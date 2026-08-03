Neues Buch von Claudia Eret erzählt wahre Geschichten über Mut, Tiere und das Leben

Der YessYess Verlag veröffentlicht mit „Von Herz, Pfote und Mut“ das neue Buch von Claudia Eret – eine berührende Sammlung wahrer Geschichten über Tiere, Hoffnung und die Kraft des Miteinanders.

Mit „Von Herz, Pfote und Mut“ erscheint ein bewegendes Buch von Claudia Eret, das von Hoffnung, Vertrauen und den Spuren erzählt, die Tiere in unserem Leben hinterlassen.

Ostrhauderfehn, 3. August 2026 – Der YessYess Verlag erweitert sein Verlagsprogramm um einen Titel, der viele Tierfreunde berühren dürfte. Mit _“Von Herz, Pfote und Mut“_ veröffentlicht der Verlag das neue Buch von Claudia Eret – eine Sammlung wahrer Geschichten über Liebe, Abschied, Hoffnung und den Mut, den Tiere ihren Menschen schenken können. Das Buch ist ab sofort erhältlich.

In einer Zeit, in der das Leben oft von Hektik geprägt ist, lädt das Buch dazu ein, innezuhalten und den Blick auf die besonderen Momente zwischen Mensch und Tier zu richten. Claudia Eret erzählt authentische Geschichten, die zeigen, wie Tiere Trost spenden, Vertrauen schenken und Menschen selbst in schwierigen Lebensphasen begleiten. Dabei entstehen berührende Erzählungen, die weit über klassische Tiergeschichten hinausgehen und zum Nachdenken über Freundschaft, Verlust und Lebensfreude anregen.

Mit der Veröffentlichung setzt der YessYess Verlag seinen Anspruch fort, Bücher zu begleiten, die Menschen bewegen und nachhaltige Impulse geben. Der Verlag unterstützt Autoren dabei, ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Geschichten professionell zu veröffentlichen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Im Mittelpunkt stehen Werke mit einer authentischen Botschaft, die inspirieren, Orientierung geben und lange nachwirken.

„Mit _Von Herz, Pfote und Mut_ veröffentlichen wir ein Buch, das berührt, ohne laut zu sein. Claudia Eret erzählt Geschichten, die zeigen, wie tief Tiere unser Leben prägen können. Genau solche Bücher möchten wir im YessYess Verlag sichtbar machen – Bücher mit Herz, die Menschen lange begleiten.“, sagt Manuela Plaisier, Geschäftsführerin des YessYess Verlags.

Begleitend zur Buchveröffentlichung wurde eine eigene Landingpage eingerichtet. Dort finden Interessierte ausführliche Informationen zum Buch, Hintergründe zur Autorin sowie weitere Einblicke in die Entstehung des Werkes.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie unter:

https://liebe-mut-und-haustiere.de/index.html

Über den YessYess Verlag

Der YessYess Verlag, ein Imprint von twenty seconds – Powerful Knowledge, begleitet Autoren von der ersten Idee bis zur professionellen Buchveröffentlichung. Der Verlag unterstützt Experten, Unternehmer und Menschen mit einer Geschichte dabei, ihre Botschaft sichtbar zu machen. Dabei stehen eine persönliche Begleitung, hochwertige Gestaltung und eine professionelle Veröffentlichung im Mittelpunkt. Autoren behalten sämtliche Rechte an ihrem Werk und profitieren von einem Rundum-Service, der von der Manuskriptbegleitung über Cover und Layout bis hin zur Vermarktung reicht.

Über Claudia Eret

Claudia Eret erzählt in _“Von Herz, Pfote und Mut“_ bewegende Geschichten über die einzigartige Beziehung zwischen Mensch und Tier. Mit viel Feingefühl beschreibt sie, wie Tiere Hoffnung schenken, Trost spenden und Menschen oft genau dann begleiten, wenn sie sie am meisten brauchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

20sec UG (haftungsbeschränkt)

Frau Manuela Plaisier

Holterfehner Str. 50

Ostrhauder 26842

Deutschland

fon ..: 049528909067

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