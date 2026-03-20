Neues Buch zur Verhandlungsführung: „The Power of Negotiation – Mastering the Art beyond Bargaining“

Mit seinem neuen englischsprachigen Buch „The Power of Negotiation: Mastering the Art Beyond Bargaining“ liefert Autor Ulrich Striebl einen praxisnahen, fundierten Leitfaden für win win Ergebnisse.

Lisberg, 20. März 2026 “ Portapatet, die renommierte Akademie für Führung und Persönlichkeit in Deutschland, gibt die Veröffentlichung ihres neuesten Buches bekannt. Praktische, innovative und bewährte Verhandlungsmethoden und -instrumente, die für den sofortigen Einsatz in realen Verhandlungs-Situationen konzipiert sind werden dargestellt. Das Unternehmen ist stolz darauf, seinen Kunden und der breiten Öffentlichkeit das englischsprachige Buch „The Power of Negotiation – Mastering the Art beyond Bargaining“ von Dr. Ulrich Striebl vorzustellen. Es ist seit dem 20. März 2026 im Buchhandel erhältlich.

Verhandlungsgeschick ist kein Zufall

Das Buch ist das englischsprachige Äquivalent und eine Neuauflage des Erfolgsbuches von Dr. Ulrich Striebl: „Erfolgreiche Verhandlungsführung – Feilscht Du noch, oder verhandelst Du schon?“. Es repräsentiert die Zusammenfassung seiner jahrelangen Erfahrungen und tiefgreifenden Kenntnisse im Verhandlungsmanagement. Ziel des Buches ist es, betriebliche und private Verhandlungen optimal vorzubereiten und durchzuführen. Der Leser wird durch das Buch und das einzigartige PONO-Konzept in vier Phasen geleitet. Dieses benutzerfreundliche Modell bietet eine Praxis orientierte und konkrete Struktur, die sich seit Jahren in geschäftlichen und privaten Verhandlungen bestens bewährt hat. „Eine erfolgreiche Verhandlung ist kein Zufall, sondern in der Regel das Ergebnis professioneller Vorbereitung und besonderer Fähigkeiten. Das bezeichnen wir als Verhandlungsgeschick.“, erklärt Dr. Striebl.

Portapatet – Ein Leitstern im Bereich der Führung und Persönlichkeitsentwicklung

Über die Jahre hinweg hat sich Portapatet auf die Durchführung von Trainings- und Coaching-Formaten für Führungskräfte, Teams und Organisationen spezialisiert. Das Unternehmen bietet pferdegestütztes Training und Coaching sowie Einzelcoaching in Präsenz oder virtuell an. Das Buch zur Verhandlungsführung betrachtet Portapatet als ein weiteres wertvolles Produkt in ihrer umfangreichen Palette an Dienstleistungen, das darauf abzielt, den Kunden einen einzigartigen, wertvollen Mehrwert zu bieten. Mit der Veröffentlichung dieses Buches zeigt Portapatet erneut ihre unermüdliche Hingabe, um Menschen dabei zu helfen, ihre Führungskompetenzen und Verhandlungsfähigkeiten zu verbessern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Portapatet

Frau Arite Schima

Am Pfaffenberg 7

96170 Lisberg

Deutschland

fon ..: 01743063950

web ..: https://www.portapatet.de

email : schima@portapatet.de

Portapatet ist eine Akademie für Führung und Persönlichkeit. Das Unternehmen bietet Trainings- und Coaching-Formate für Führungskräfte, Teams und Organisationen an, mit einem Schwerpunkt auf pferdegestütztem Training und Coaching sowie Einzelcoaching in Präsenz oder virtuell. Unter der Leitung von Arite Schima und Dr. Ulrich Striebl, strebt Portapatet danach, die persönliche und professionelle Entwicklung ihrer Klienten zu fördern. Mit Sitz in Lisberg, Deutschland, hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, menschlichen Potential zu erkennen und voranzutreiben, um so transformative Veränderungen bei Einzelpersonen und Unternehmen zu bewirken.

Über den Autor: Dr. rer. nat. Ulrich Striebl, geboren 1965, ist Unternehmer, Autor sowie erfolgreicher Trainer und Coach. Als Senior-Management-Trainer bei Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit mit dem besonderen Highlight: pferdegestütztes Managementtraining – hat er bereits viele Tausende von Teilnehmern inspiriert. Er ist Experte für Verhandlungstechniken, Führungskräfteentwicklung und Teambildung und war mehr als 25 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb und Marketing in der Biotech-Branche tätig.

Pressekontakt:

Portapatet

Herr Ulrich Striebl

Am Pfaffenberg 7

96170 Lisberg

fon ..: 01743063950

email : striebl@portapatet.de

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