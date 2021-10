Neues eBook – Digitales Lernen für Shopfloor-Mitarbeiter im Mittelstand: Beispiel Maschinenfabrik Reinhausen

Digitale Kompetenzentwicklung der Shopfloor- Mitarbeiter – aus Sicht eines Hidden Champions

Neu erschienen im Hanser Verlag, das eBook: „Digitales Lernen für Shopfloor-Mitarbeiter im Mittelstand“ von Dr. Wolfgang Gallenberger, Referent Personalentwicklung / HR Expertise Center Maschinenfabrik Reinhausen

Die Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) ist ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon 70% in Deutschland sind. MR ist Weltmarktführer in Nischenbereichen der Energietechnik – ein großer Teil des weltweiten Stromverbrauchs fließt über MR-Produkte. Bereits im Jahre 2013 gewann die Maschinenfabrik Reinhausen den Industrie 4.0-Award für die Entwicklung und Einführung eines Systems zur Vernetzung von Logistik- und Fertigungsdaten, das seither auch unter dem Label ValueFacturing® vermarktet wird.

Auch im Maschinenbau sind digitale Features am eigenen Endprodukt heute ein wichtiges Merkmal der Differenzierung am Markt. Schon früh hat sich daher das Management der Maschinenfabrik Reinhausen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung im Kontext des eigenem Kernprodukt, einem Laststufenschalter für Leistungstransformatoren, beschäftigt. Nachdem neue digitale Produkte und entsprechende Services identifiziert und entwickelt wurden, galt es alle Mitarbeitende des Unternehmens hinsichtlich dieser Veränderungen zu schulen. Dr. Wolfgang Gallenberger gibt in diesem eBook, das auch Bestandteil des Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung ist, einen Einblick hinter die Kulissen der Umsetzung dieser Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf Herausforderungen und Chancen durch das Schulen von Shopfloor-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter.

Von der Entwicklung eines Basisangebots für digitale Kompetenzentwicklung für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die Herausforderungen der verschiedenen Hosting-Arten bis hin zu der Wahl von sinnhaften Kompromissen, die allen Bedürfnissen am nächsten kommen: Dieses eBook zeigt, wie ein Hidden Champion des deutschen Mittelstands das Thema digitale Kompetenzentwicklung mit all ihren Herausforderungen erfolgreich angeht.

„Die Mitarbeiter sollten durchschnittlich mindestens drei Tage lang qualifiziert werden, um sie noch besser auf die Zukunft im Unternehmen vorzubereiten. Ein solches betriebliches Qualifizierungsversprechen verlangt nach „voluminösen“ Angeboten, die einerseits den betrieblichen Bedarf treffen und andererseits Akzeptanz bei vielen Mitarbeitern finden.“ so Dr. Wolfgang Gallenberger, Referent Personalentwicklung / HR Expertise Center Maschinenfabrik Reinhausen. „Es war also das Ziel ein Bildungsprojekt zu starten, das alle gleichermaßen anspricht – vom Vertriebsmitarbeiter bis zum Produktionsmitarbeiter. Darin sollte möglichst allgemeinverständlich über die Chancen der Digitalisierung (am Produkt sowie im Produktionsprozess) informiert und die darauf bezogene Strategie des Unternehmens allen Mitarbeitern gut erklärt werden.“. so Dr. Wolfgang Gallenberger, Referent Personalentwicklung / HR Expertise Center Maschinenfabrik Reinhausen

„Der deutsche Mittelstand vereinbart Tradition mit Innovation. Oftmals gehört der Mittelstand nicht unbedingt zu den „Early Adoptern“ von innovativen Lösungen, sondern wartet bis sichergestellt ist, dass diese neuen Lösungen nach wie vor die hohe Qualität seiner Produkte garantieren und einen echten Mehrwert gewährleisten wird. Die Maschinenfabrik Reinhausen wurde bereits sehr früh für die Umsetzung von Industrie 4.0 ausgezeichnet. Als Hidden Champion, der die Weltmärkte erobert hat, schult MR Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit innovativen Lernprogrammen, die darauf abzielen, eine digitale Kompetenz zu etablieren und auszubauen. MR schafft damit den Spagat, im gleichen Maße Shopfloor und White Collar Mitarbeitende mit diesen Weiterbildungsmaßnahmen zu erreichen. Dr. Wolfgang Gallenberger hat uns mit seinem eBook besondere Einblicke in diesen Prozess gewährt. Deshalb bin ich besonders froh, diesen wertvollen Beitrag auch in unserem Handbuch zu haben.“, so Philipp Ramin, Herausgeber des Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung und CEO des EdTech-Unternehmens, Innovationszentrum für Industrie 4.0 in Regensburg.

Im _Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung – Wie sich Unternehmen auf die Digitale Zukunft vorbereiten_ erfahren Leser und Leserinnen, wie führende Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Pionierprojekte umsetzen. Die Beiträge aus der Wissenschaft stellen zentrale, konzeptionelle Grundlagen dar und geben gleichzeitig einen Ausblick, was die Zukunft des Lernens und der Kompetenzentwicklung bringen kann. Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, das den Anspruch eines Standardwerks für die zeitgemäße, beruflichen Weiterbildung hat, schreiben neben Dr. Wolfgang Gallenberger 47 weitere Experten und Expertinnen aus Unternehmen und Organisationen wie Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, IBM, Bosch, Siemens, Fujitsu, Infineon Technologies, Continental, Deutsche Bundesbank, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Volksbank Mittweida, Deutscher Volkshochschul-Verband, Bayerischer Volkhochschulverband, Acatech, Stat-Up Statistical Consulting & Data Science, Bold Enterprise Business-, Organizational- & Leadership Development, Bertelsmann Stiftung, Innovationszentrum für Industrie 4.0, Münchner Kreis e.V., LMU, Technische Hochschule Deggendorf, Universität Bamberg, Maschinenfabrik Reinhausen, Fachhochschule Aachen, Universität Regensburg, Bundesinstitut für Berufsbildung, mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung, Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien.

