Neues eBook – Innovationsfähigkeit und betriebliche digitale Transformation gehören zusammen

Dieses eBook liefert wertvolle Ansätze für die digitale Kompetenzentwicklung aus Sicht einer 5-jährigen Forschungsarbeit des AutorInnen-Teams der Bertelsmann Stiftung.

Neu erschienen im Hanser Verlag, das eBook: „Innovationsfähigkeit und betriebliche digitale Transformation gehören zusammen“ von Julia Held, Anke Hoffmann, Dorothee Kubitza, Dr. Alexandra Schmied, Birgit Wintermann, und Dr. Ole Wintermann der Bertelsmann Stiftung.

Die digitale betriebliche Transformation ist ein ganzheitlicher Wandlungsprozess innerhalb eines Unternehmens, der Arbeitgebende und Arbeitnehmende auf der institutionellen und auch der individuellen Ebene vor große Herausforderungen stellt. Die Transformation ist jedoch – spätestens seit der Corona-Krise – ein notwendiger Umbau, um in einer globalisierten Welt, in der sich die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens immer schneller verändern, als Unternehmen weiter bestehen zu können. Diese multiplen Herausforderungen haben eines gemeinsam: Es geht grundsätzlich um die Frage, ob und in welcher Weise Unternehmen und die in ihnen arbeitenden Menschen in der Lage sind, sich auf neue Herausforderungen einzustellen. Menschen, Prozesse, Rollen, Selbstverständnisse, Geschäftsmodelle, Paradigmen des Wirtschaftens müssen sich ändern. Dieses eBook des Autorinnen-Teams der Bertelsmann Stiftung unterstreicht, warum die betriebliche Transformation ein Lackmustest der Innovationsfähigkeit von Unternehmen und Menschen ist.

Von den Handlungsfeldern der digitalen betrieblichen Transformation und Ansätzen für interne digitale Innovationen, über New Work als Katalysator der arbeitskulturellen Transformation und Innovationen bis hin zu der Vereinbarkeit 4.0 bei der digitalen Arbeit und Arbeitsrecht: Hürden und Freiräume bei der Transformation: Dieses eBook liefert wertvolle Ansätze für die digitale Kompetenzentwicklung aus Sicht einer 5-jährigen Forschungsarbeit des AutorInnen-Teams der Bertelsmann Stiftung.

„Die Bewerbungsfrage „Wo wollen Sie in 5 Jahren stehen?“ muss abgelöst werden durch die neue Frage „Was treibt Sie an?“ so Julia Held, Program Assistant im Programm „Unternehmen in der Gesellschaft“ der Bertelsmann Stiftung.

„Eine erfolgreiche und von Innovationen getriebene digitale Transformation fängt bei jedem/jeder in einem Unternehmen Arbeitenden – unabhängig von der Verortung in der formalen Hierarchie – selbst an. Dazu bedarf es einer persönlichen Haltung. Jede/r Beschäftigte sollte sich fragen, ob und welche Haltung er bzw. sie zu Veränderungen hat“, so Anke Hoffmann, früher Projektmanagerin im Team Zukunft der Arbeit bei der Bertelsmann Stiftung, inzwischen im Changemanagement eines internationalen Unternehmens tätig.

„Digitale Arbeitsweisen erfordern einen konsequent auf Lernen ausgerichteten und ebenfalls von Hierarchien unabhängigen Entwicklungsgedanken.“ so Dorothee Kubitza, Project Assistant der Bertelsmann Stiftung.

„Die digitale betriebliche Transformation ist keine technische Aufgabe, sondern basiert auf einer erfolgreichen betrieblichen Innovationskultur. Innovationen erfordern Mut – von allen in einem Unternehmen Arbeitenden.“ so Dr. Alexandra Schmied, Senior Project Managerin der Bertelsmann Stiftung.

„Die immer wieder geäußerte Meinung vieler Verbändevertreter der Arbeitgeberseite, dass das Corona-bedingte Home Office zu Arbeitsplatzverlusten und Missbrauch der Flexibilisierung durch Beschäftigte führen würde, offenbart das in den Köpfen dominierende Menschenbild der Personalverantwortlichen und den mangelnden Willen, sich auf Veränderungen zum Wohle des eigenen Unternehmens und der Gesellschaft als Ganzes einzulassen“ so Birgit Wintermann, Project Manager der Bertelsmann Stiftung im Bereich Business in Society.

“ Die mangelnde digitale Innovationsbereitschaft in deutschen Unternehmen ist neben anderen Ursachen auch einem Führungsversagen geschuldet. Führung will stets Verantwortung übernehmen, hat es aber in den letzten Jahren vermissen lassen, diesen Anspruch beim Eingehen von Risiken im Zuge der digitalen Transformation einzulösen“, so Dr. Ole Wintermann, Senior Project Manager Program Business in Society bei der Bertelsmann Stiftung.

„Digitale Kompetenz ist viel mehr als reine Computer und Software-Kenntnisse. Es geht dabei zum Beispiel um Kreativität, Flexibilität, innovative Führung und Selbstführung und eine Reihe von entscheidenden sozialen Kompetenzen, die durch den schnellen Wandel immer mehr an Wert gewinnen. Vor allen Dingen jedoch ist eine signifikante Zukunftskompetenz, den Raum für ein neues Denken zu schaffen, das Innovationen fördert, aber auch dabei den Raum für den Mensch mit all seinen Bedürfnissen an ein modernes Arbeiten und Leben lässt, gefragt. Deshalb freue mich besonders über diesen wertvollen Beitrag des AutorInnen-Teams der Bertelsmann Stiftung bestehend aus Julia Held, Anke Hoffmann, Dorothee Kubitza, Dr. Alexandra Schmied, Birgit Wintermann, und Dr. Ole Wintermann. Mit ihrem eBook teilen sie mit uns nicht nur die zukunftsweisenden Ergebnisse ihrer fünfjährigen Forschung zur digitalen Transformation und die daraus abgeleiteten Empfehlungen für die digitale Kompetenzentwicklung. Vielmehr gewähren sie uns einen Einblick in die gewonnenen Erkenntnisse und daraus abgeleiteten Tipps aus dem selbstgelebten New Work in einem vielfältigen Team. Das eBook des AutorInnen-Teams der Bertelsmann Stiftung ist auch Bestandteil von unserem _Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung – Wie sich Unternehmen auf die Digitale Zukunft vorbereiten_.“, so Philipp Ramin, Herausgeber des Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung und CEO des EdTech-Unternehmens, Innovationszentrum für Industrie 4.0 in Regensburg.

Im _Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung – Wie sich Unternehmen auf die Digitale Zukunft vorbereiten_ erfahren Leser und Leserinnen, wie führende Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Pionierprojekte umsetzen. Die Beiträge aus der Wissenschaft stellen zentrale, konzeptionelle Grundlagen dar und geben gleichzeitig einen Ausblick, was die Zukunft des Lernens und der Kompetenzentwicklung bringen kann. Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, das den Anspruch eines Standardwerks für die zeitgemäße, beruflichen Weiterbildung hat, schreiben neben Julia Held, Anke Hoffmann, Dorothee Kubitza, Dr. Alexandra Schmied, Birgit Wintermann, und Dr. Ole Wintermann 42 weitere Experten und Expertinnen aus Unternehmen und Organisationen wie Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, IBM, Bosch, Siemens, Fujitsu, Infineon Technologies, Continental, Deutsche Bundesbank, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Volksbank Mittweida, Deutscher Volkshochschul-Verband, Bayerischer Volkhochschulverband, Acatech, Stat-Up Statistical Consulting & Data Science, Bold Enterprise Business-, Organizational- & Leadership Development, Bertelsmann Stiftung, Innovationszentrum für Industrie 4.0, Münchner Kreis e.V., LMU, Technische Hochschule Deggendorf, Universität Bamberg, Maschinenfabrik Reinhausen, Fachhochschule Aachen, Universität Regensburg, Bundesinstitut für Berufsbildung, mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung, Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien.

Erhältlich hier:

„Innovationsfähigkeit und betriebliche digitale Transformation gehören zusammen“

Julia Held, Anke Hoffmann, Dorothee Kubitza, Alexandra Schmied, Birgit Wintermann, Ole Wintermann

ISBN 978-3-446-47099-6

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

https://www.amazon.de/Innovationsf%C3%A4higkeit-betriebliche-digitale-Transformation-zusammen-ebook/dp/B09H3727H8/

#digikompetenzbuch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

Deutschland

fon ..: +49 941 46297780

web ..: http://www.i40.de

email : anne.k@i40.de

Über das Innovationszentrum Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Mit über 150.000 Lernenden, mehr als 50 Themengebieten und Lerninhalten in 8 Sprachen und in 14 Ländern weltweit, ist das Innovationszentrum für Industrie 4.0 der führende internationale EdTech Anbieter für die digitale Transformation und Industrie 4.0. Das Team des Innovationszentrums entwickelt für Unternehmen in Branchen wie Automotive, Banking, Telekommunikation oder dem Maschinenbau, individuelle Qualifizierungslösungen. Dazu gehören zielgruppenspezifische Weiterbildungscurricula, Lernstrategien für lebenslanges Lernen sowie AR/VR ¬Lösungen, E-Learnings und komplette digitale Online¬-Lernsysteme für alle Mitarbeitergruppen und Führungskräfte. Hinter dem Innovationszentrum für Industrie 4.0 steht ein interdisziplinäres und internationales Expertenteam für den Kompetenzaufbau im digitalen Zeitalter. Diese Struktur erlaubt einen ganzheitlichen Digitalisierungsblick. Nicht allein Technologie steht im Mittelpunkt, sondern ebenso Fragestellungen der Organisation, der Prozesse, des Geschäftsmodells sowie der Unternehmenskultur und Führung.

www.i40.de

Über die Bertelsmann Stiftung

Die Menschen stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Daher kümmern sich tagtäglich rund 360 Mitarbeiter darum, dass jeder an der zunehmend komplexen Gesellschaft teilhaben kann – politisch, wirtschaftlich und kulturell. Die Programme der Bertelsmann Stiftung erschließen dafür das Wissen, vermitteln Kompetenzen und erarbeiten Problemlösungen. Mit unseren Projekten, Studien und Veranstaltungen regt die Bertelsmann Stiftung Debatten an und gibt Impulse für gesellschaftliche Veränderungen. Gemeinnützige Arbeit und nachhaltige Wirkung sind die Grundlagen unseres Handelns. Die Initiativen der Stiftung zeigen nicht nur Lösungen auf, sondern schaffen empirisch gestützte Orientierung in einer breiten Öffentlichkeit.

www.bertelsmann-stiftung.de

Über den Hanser Verlag

Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (Hanser Verlag) ist eines der wenigen mittelständischen Verlagsunternehmen im deutschsprachigen Raum, die sich noch im Besitz der Gründerfamilie befinden. Hanser, das sind mehrere, verschiedenartige Verlage: ein renommierter Literatur- und Kinderbuchverlag und ein bedeutender industrienaher Fachverlag. Das Profil geht auf das verlegerische Credo von Carl Hanser zurück. Als er seinen Verlag 1928 gründete, waren es von Anfang an zwei unternehmerische Zielsetzungen: ein literarischer Verlag mit hohem Anspruch und ein technischer Fachverlag mit industriellem Praxisbezug. Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG erhielt das undotierte Gütesiegel des Deutschen Verlagspreises 2020.

www.hanser.de



Pressekontakt:

Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

fon ..: +49 941 46297780

email : anne.k@i40.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

8 Tipps für mehr Nachhaltigkeit beim E-Commerce-Versand Interview Matador Mining: Beeindruckende Goldgehalte aus Neufundland