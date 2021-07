Neues EBS-Kompaktstudium Corporate Sustainable Finance: Die ESG-Dimension für Unternehmen

Das EBS-Kompaktstudium Corporate Sustainable Finance startet am 6. September 2021 – Fokus die ESG Funktion der Finanzfunktion im Unternehmen.

Die neuen Nachhaltigkeitsschnittstellen und -aufgaben der Finanzfunktion im Unternehmen erfordern geschultes Personal und strategischen Weitblick. Das EBS-Kompaktstudium Corporate Sustainable Finance (CSF) der EBS Executive School, das am 06.09.2021 mit dem 2. Jahrgang startet, vermittelt beides. Das 12-tägige Zertifikatsprogramm wird in vier Blöcken durchgeführt, 26 Referentinnen und Referenten garantieren Anwendungsorientierung und Praxisbezug.

Die Anforderungen an Unternehmen steigen: Die EU-Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verpflichtet Unternehmen ab 250 Mitarbeitern (bisher 500), ab dem Geschäftsjahr 2023 im Lagebericht eine nichtfinanzielle Erklärung abzugeben. In diesem außerordentlich umfangreichen Berichtsteil ist über Belange der Umwelt, der Arbeitnehmer, der lokalen sozialen Aspekte, der Menschenrechte und der Korruption systematisch Auskunft zu geben. Dabei sind für alle diese Punkte die angewandten Konzepte und ihre Ergebnisse (Leistungsindikatoren) sowie die Risiken aus diesen Punkten bis in die Lieferketten zu beschreiben.

In der nichtfinanziellen Erklärung sind auch die Kennzahlen aus der Taxonomie-Verordnung (seit 2020) zu beachten. Danach müssen Unternehmen angeben, wie hoch der ökologisch nachhaltige Anteil ist an Umsatz, Investitionen und Betriebsausgaben, d.h. letztlich, wie grün oder braun die Unternehmen sind.

Diese neue enorme Fülle an Detailinformationen über die Nachhaltigkeitsausrichtung der Unternehmen ist von hoher Relevanz für Investoren, die sich -mit massiven Zuwachsraten- auf nachhaltige Kapitalanlagen fokussieren. Bei Anlageentscheidungen bevorzugen sie Unternehmen, die ihre ESG-Anforderungen (Environment, Social, Governance) besonders gut erfüllen. Die detaillierten Nachhaltigkeitsinformationen sind aber auch von zunehmender Relevanz für kreditgebende Institutionen, die -aus eigenen Risikoerwägungen, aber auch getrieben von den Regulatoren- Nachhaltigkeitsrisiken ihrer Kreditnehmer in die Bonitätsanalysen einfließen lassen.

Dieses hohe Maß an Nachhaltigkeitspublizität führt zwangsläufig zu einer weiter fortschreitenden Ausrichtung der Unternehmen an den Maßgaben einer nachhaltigen Unternehmensführung. Dabei spielt die Finanzfunktion für Gestaltung, Steuerung und Reporting der Nachhaltigkeitsausrichtung eine immer bedeutendere Rolle. Und davon sind alle Bereiche der Finanzfunktion betroffen:

* Geschäftsstrategie (Green, Purpose-driven etc.)

* Controlling (Sustainability Performance Management, Carbon footprint etc.)

* Reporting (Nichtfinanzielle Berichterstattung, Taxonomie-Verordnung etc.)

* Risikomanagement (Risiken aus Klimawandel, Ressourcenknappheiten, Menschenrechten in der Lieferkette, aus Haftung und Prozessen etc.)

* Treasury (ESG-Ratings, ESG-linked loans, Sustainable & responsible investments etc.)

* Investor Relations (ESG-Erwartungen der Investoren)

* Corporate real estate management (Green buildings, Green leases, Kreislaufwirtschaft etc.)

Das EBS-Kompaktstudium Corporate Sustainable Finance (CSF)-Programm richtet sich an jene Fach- und Führungskräfte aus den Finanzbereichen von Unternehmen, die ihren Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie ihres Unternehmens praktisch erfahren, zukunftsorientiert gestalten und nachdrücklich leisten wollen. Die Prüfungsleistung besteht aus drei schriftlichen Prüfungen und einer studienbegleitenden Transferarbeit mit einem Unternehmen. Erfolgreiche Absolventen beider Prüfungsteile erhalten ein Universitätszertifikat mit dem Titel CSF-Advisor (EBS).

Die Teilnahmegebühr EUR 7.690, für Mitglieder des BAI Bundesverband Alternative Investments e.V., des B.A.U.M. Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V., des Deutschen Aktieninstituts, des DIRK – Deutscher Investor Relations Verband, des FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V., des ICV Internationaler Controller Verein, des VfU – Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V., für Abonnenten von Absolut Research sowie für Absolventen von Zertifikatsstudiengängen der EBS Executive School und für CFP, CFEP und EFA belaufen sich die Studiengebühren auf 6.990 (jeweils USt-befreit).

Die detaillierten Programminformationen finden Sie unter www.ebs.edu/csf.

Weitere Informationen erhalten Sie von

Prof. Dr. Rolf Tilmes

Academic Director

EBS Universität für Wirtschaft und Recht

EBS Executive School

Hauptstraße 31

65375 Oestrich-Winkel

M: rolf.tilmes@ebs.edu

T: +49-611-7102 2010

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EBS Executives School

Herr Rolf Tilmes

Hauptstr. 31

65375 Oestrich-Winkel

Deutschland

fon ..: +49-611-71022010

web ..: http://www.ebs.edu/sum

email : rolf.tilmes@ebs.edu

Pressekontakt:

EBS Executives School

Herr Rolf Tilmes

Hauptstr. 31

65375 Oestrich-Winkel

fon ..: +49-611-71022010

web ..: http://www.ebs.edu/sum

email : rolf.tilmes@ebs.edu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Tickets für „Die bayerischen Vertriebstage“ im Wert von 97 Euro aktuell gratis!