Neues Gesundheitszentrum in Neuss: Romatem Europe GmbH setzt auf Bewegung als Schlüssel zur Gesundheit

Leben ist Bewegung.

Unter diesem Motto eröffnet die Romatem Europe GmbH am 22. Februar 2025 ihr erstes

Gesundheitszentrum in Deutschland. Das Unternehmen, das in der Türkei

bereits zu den führenden Anbietern für Physiotherapie und Rehabilitation

zählt, bringt seine ganzheitliche Gesundheitsphilosophie nun nach Neuss.

Unter der Leitung von Murat Polat, einem erfahrenen Personal Trainer,

Gesundheitscoach und Physiotherapeuten, verbindet das Zentrum moderne

Therapieansätze mit innovativer Medizintechnik – immer mit dem Fokus auf

Bewegung als zentralen Heilungsprozess.

Ganzheitliche Therapie – der Mensch steht im Mittelpunkt

Das Gesundheitszentrum vereint Physiotherapie, Rehabilitation, Personal

Training, Gesundheitscoaching, Ernährungsberatung und Firmenfitness unter

einem Dach. Hier wird der Mensch nicht als isolierte Diagnose gesehen,

sondern als Ganzes betrachtet.

„Unsere stärkste Eigenschaft ist unsere Empathie gegenüber unseren

Patienten“, erklärt Murat Polat, Geschäftsführer der Romatem Europe GmbH.

„Wir sehen Bewegung als Schlüssel zur Gesundheit. Moderne Medizintechnik

kann eine großartige Unterstützung sein, aber sie ersetzt nicht das, was

wirklich heilt: Bewegung, Aktivität und die richtige Betreuung. Unser Ziel ist

es, Menschen zu motivieren, sich zu bewegen, ihre Gesundheit selbst in die

Hand zu nehmen – und dabei geben wir ihnen die besten Werkzeuge an die

Hand.“

Moderne Technik als Unterstützung, aber der Mensch bleibt im Fokus

Neben klassischen Therapiemethoden setzt Romatem auch auf hochmoderne

Technologien, die in Deutschland noch kaum verbreitet sind. Ein besonderes

Highlight ist das Robospine-System von MCbrothers, eine innovative Lösung

zur Wirbelsäulenmobilisation, die gezielt zur Verbesserung der

Rückengesundheit eingesetzt wird.

„Leben ist Bewegung – und genau das vermitteln wir in unserer Praxis. Jeder

Patient, der zu uns kommt, soll sich in den Mittelpunkt stellen können.

Unsere Praxis ist ein Ort, an dem man abschalten kann, sich auf sich selbst

konzentriert – und mit unserer Unterstützung Schritt für Schritt gesünder

wird.“

Eröffnung am 22. Februar – Einladung für Presse und Gäste

Die offizielle Eröffnung findet am 22. Februar 2025 ab 14:00 Uhr in Neuss

statt. Besucher und Medienvertreter haben die Möglichkeit, die Praxis

kennenzulernen, an Live-Demonstrationen der modernsten Therapiegeräte

teilzunehmen und exklusive Gesundheits-Checks zu erhalten.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich ein Bild von dem einzigartigen

Konzept des Gesundheitszentrums zu machen und mit Murat Polat über die

Zukunft der ganzheitlichen Therapie zu sprechen.

Physiotherapie und Rehabilitation Praxis

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Romatem Europe GmbH

Herr Murat Polat

Heesemannstr. 9

41480 Neuss

Deutschland

fon ..: +49 2131 532 70 02

web ..: https://romatem.com/de/krankenhauser-und-kliniken/romatem-neuss/#iletisim

email : neuss@romatem.com

Das ROMATEM Gesundheitszentrum in Neuss bietet umfassende Lösungen im Bereich der Physiotherapie und Rehabilitation in den Gebieten Neurologie, Orthopädie, postoperative Rehabilitation, Schmerztherapie und Gesundheitsvorsorge.

