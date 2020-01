Neues Jahr – neue Gesundheit: HF-Stab als Heilgerät

Plasma aus einem preiswerten HF-Gerät beseitigt Bakterien und Viren, reduziert Entzündungen, Schmerzen und verstärkt die Wirkung von Heilmitteln zur Behandlung von Beschwerden aller Art.

Für das neue Jahr haben viele Menschen besondere Vorsätze: mehr Sport, weniger essen, besser leben und alles für die eigene Gesundheit tun. Leider scheitern viele Vorsätze an der eigenen Disziplin und werden deshalb nicht eingehalten. Mit einem preiswerten HF-Gerät kann dies alles jedoch ganz anders werden: mit nur 2 bis 3 Minuten Behandlung pro Tag kann jeder seine Gesundheit und Schönheit effektiv optimieren. Abnehmen, die Haut sichtbar verjüngen, gesundheitliche Beschwerden von A bis Z lindern oder gar heilen – all das kann ein HF-Stab leisten.

HF-Gerät heilt und verjüngt in kurzer Zeit

Ein HF-Stab produziert bei der Behandlung u.a. feinstes Heil-Ozon und wertvolles Plasma. Dadurch wird die Durchblutung gesteigert und der Stoffwechsel aktiviert. Eine Hochfrequenz-Behandlung reduziert Entzündungen und Schmerzen, beseitigt wirksam Viren, Bakterien und Pilze und wirkt allgemein als Wirkstoffverstärker. Somit können in nur wenigen Minuten täglich alle möglichen Beschwerden im Bereich Gesundheit und Schönheit erfolgreich behandelt werden. Ein HF-Stab kostet nicht viel Geld und ist somit für jedermann erschwinglich. Alles über die Plasma-Therapie und wo man günstig ein HF-Gerät erwerben kann, das erklät Vanessa Halen in ihrem weltweit erfolgreichen Ratgeber DIE OXY WUNDER MEDIZIN.

Eine gute Video-Erklärung zur Beauty-Behandlung mit einem HF-Gerät findet man hier:

https://www.youtube.com/watch?v=hgCKdRSS3fM

Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie findet man auf Philognosie.net

https://www.philognosie.net/heilpraxis/hochfrequenztherapie-erklaerung-wirkung-plasmamedizin

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

