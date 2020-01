Neues Jahr, neues Glück – alten Ballast abwerfen

Weniger Rauchen, mehr Sport und vor allem weniger Stress: Doch nur selten setzen wir unsere Neujahrsvorsätze um. Wir geben Ihnen Tipps für mehr Optimismus im Jahr 2020.

Leichter durchs Leben: Ein positives Lebensgefühl wirkt sich auf unser allgemeines Wohlbefinden aus. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass wir unsere Abwehrkräfte durch eine optimistische Einstellung stärken. Wer sich von altem Ballast löst, verbessert seine Lebensqualität und seine körperliche sowie seelische Gesundheit. Egal ob Sie aufgrund eines Todesfalls, einer Trennung, einer Krankheit oder einem Jobwechsel mit emotionalem Ballast durch den Alltag gehen: Nutzen Sie den Jahreswechsel für einen Neustart. Schreiben Sie sich auf, was Sie belastet und beschäftigen Sie sich intensiver mit Ihren Problemen. Sie lernen durch die Konfrontation, dass Loslassen der Schlüssel zum Positiven Ich ist. Notieren Sie sich anschließend all die Dinge, die Sie glücklich machen und für die Sie dankbar sind. Selbst Ausmisten in den eigenen vier Wänden hilft, um seine Gedanken zu sortieren. Wohnräume spiegeln oft das Gemüt wider und haben einen großen Einfluss auf die Stimmung.

Die Kunst, einfach loszulassen

Viele Menschen schieben psychischen Ballast weg, werfen ihn aber nicht ab. Trauen Sie sich, Menschen aus Ihrem Leben zu verbannen, die Ihnen nicht guttun – oder distanzieren Sie sich zumindest emotional. Sie bemerken schon nach kurzer Zeit, dass Sie sich leichter fühlen. Wenn Sie Ihren Ballast abwerfen möchten, allerdings das Gefühl haben, dies nicht allein zu bewältigen, nehmen Sie Hilfe in Anspruch. Die Praxis für Ergotherapie E. Brechtel behandelt Menschen mit akuten Belastungssituationen. In persönlichen Therapiegesprächen hilft Ihnen Elisabeth Brechtel dabei, negative Gedanken in positive umzuwandeln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für Ergotherapie E. Brechtel

Frau Elisabeth Brechtel

Sechzigstraße 40

50733 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 7391781

fax ..: 0221 7391781

web ..: http://www.ergotherapie-köln.com

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Pressekontakt:

Praxis für Ergotherapie E. Brechtel

Frau Elisabeth Brechtel

Sechzigstraße 40

50733 Köln

fon ..: 0221 7391781

web ..: http://www.ergotherapie-köln.com

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mureva: Schneider Electric präsentiert energieeffiziente LED-Strahler