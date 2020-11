Neues Jeep Folding E-Bike mit komfortablem Tiefeinstieg

Ab sofort im Onlineshop oder bei Jeep E-Bikes-Partnern erhältlich.

Nicht weniger robust als die vierrädrigen Vehikel sind Jeep E-Bikes vielseitig einsetzbar. So auch das neuste Klapprad-Modell der Folding-Familie: Das Jeep Fold E-Bike FR 7000 mit tiefem Einstieg und Befestigungsmöglichkeiten für Gepäck oder Einkäufe soll gleichzeitig alltags- und urlaubstauglich sein.

Für ein sanftes und natürliches Fahrgefühl sorgt der 250 Watt Xiongda Heckmotor mit 40 Newtonmeter Drehmoment. Dank der 20 Zoll x 3,0 Cross-Räder fährt sich das Jeep Fold E-Bike FR 7000 spurstabil und sicher, auch abseits der Straße. Der 374,4 Wattstunden Akku ist diebstahlsicher im Rahmen integriert und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 80 Kilometer. Auch beim Aufladen ist man flexibel, da der Akku herausnehmbar ist.

Das Jeep Fold E-Bike FR 7000 verfügt außerdem über eine 7-Gang-Kettenschaltung von Shimano, Scheibenbremsen vorne und hinten sowie ein LCD-Display mit integrierter Beleuchtung. Durch den tiefen Einstieg ist das Auf- und Absteigen sehr bequem möglich. Die Ausstattung entspricht der Straßenverkehrsordnung.

Zum Falten entriegelt man den Schnellspannmechanismus in der Mitte des Alu-Rahmens und klappt Lenkstange sowie Pedalen ein. Im Handumdrehen lässt sich das Jeep Fold FR 7000 so im Wohnmobil wie auch im Büro, Kofferraum oder an Deck verstauen.

Das Jeep Fold E-Bike FR 7000 ist im Online-Shop auf https://www.jp-ebikes.de/ oder bei Jeep E-Bikes-Partnern erhältlich.

https://www.jp-ebikes.de

Die Elektro Mobile Deutschland GmbH mit Sitz in Offenburg ist exklusiver Generalvertrieb für Jeep E-Bikes in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Elektro Mobile Deutschland GmbH

Frau Astrid Altensen

Robert-Bosch-Str. 16

77656 Offenburg

Deutschland

fon ..: +49 781 970 570 18

web ..: https://www.jp-ebikes.de/

email : presse@emd.de

