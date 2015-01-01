Neues Kurgarten Café im Königlichen Kurgarten Bad Reichenhall

Gemeinsame Pressemitteilung der Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH und des Staatlichen Bauamts Traunstein

BAD REICHENHALL. Mit der umfassenden Sanierung des Kurgarten Cafés im Königlichen Kurgarten entsteht im Staatsbad Bad Reichenhall mit Bayerisch Gmain ein neuer gastronomischer Treffpunkt im Herzen der historischen Kuranlagen.

Das neu konzipierte Café bietet künftig rund 60 Sitzplätze im Innenbereich sowie weitere 60 Plätze auf der Terrasse mit Blick in den traditionsreichen Kurgarten. Das gastronomische Angebot geht dabei bewusst über das klassische Café hinaus: Neben Kaffee- und Kuchenspezialitäten erwartet die Gäste eine kleine, cafétypische Speisenauswahl sowie ein hochwertiges Getränkeangebot mit Cocktails, Longdrinks und Bier. Die Atmosphäre verbindet modernes Design mit traditionellen Elementen und greift die Geschichte und Bedeutung des Königlichen Kurgartens zeitgemäß auf.

„Das neue Konzept stellt einen klaren Neuanfang dar und unterscheidet sich grundlegend vom bisherigen Angebot – mit dem Ziel, sowohl touristische Gäste als auch Einheimische und Besucher gleichermaßen anzusprechen. Mit dem neuen Kurgarten Café schaffen wir einen Ort, der Geschichte und Gegenwart verbindet. Uns ist es wichtig, ein zeitgemäßes, hochwertiges Gastronomiekonzept zu entwickeln, das den besonderen Charakter des Königlichen Kurgartens respektiert und gleichzeitig neue Akzente setzt. Die Wiederanbindung der Konzertrotunde – die Spielstätte der Bad Reichenhaller Philharmoniker – an die gastronomische Versorgung, ist uns besonders wichtig. Das Café soll ein lebendiger Treffpunkt werden – für Musikliebhaber, Genießer, für Begegnungen und für besondere Momente im Staatsbad Bad Reichenhall mit Bayerisch Gmain“, so Dirk Sasse, Geschäftsführer der Staatsbad GmbH.

Die Baumaßnahme wird unter der Projektleitung des Staatlichen Bauamts Traunstein durchgeführt.

Planung und Bauleitung liegen hochbauseitig in der Hand des Architekturbüros Bessing/Brokmeier/Steinsailer Architekten PartGmbB aus München.

Das Projekt befindet sich mitten in Bauausführung. Baubeginn war Anfang 2025. Dach und Außenfassade sind bereits fertiggestellt, ebenso sind die Unterfangungsarbeiten auf der Seite zur Fußgängerzone (Salzburger Straße) hin abgeschlossen. Im Inneren des Gebäudes sind die Verwaltungsräume der Bad Reichenhaller Philharmoniker und die Toilettenanlage bereits hergestellt.

Als nächstes stehen die Unterkellerung des Cafébereichs mit Lagerflächen und die Umbauarbeiten im eigentlichen Cafébereich selbst an.

Die Wiedereröffnung des Cafés ist für Frühjahr 2027 geplant.

Die Gesamtbaukosten der Maßnahme belaufen sich auf 6,6 Millionen Euro.

Die Staatsbad GmbH steht für Qualität und Sicherheit, welche sich in all unseren Leistungen widerspiegeln. Herr Dirk Sasse ist Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH und trägt die wirtschaftliche, strategische sowie personelle Gesamtverantwortung.

