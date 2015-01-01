Neues Praxisbuch erklärt DORA verständlich für SaaS-, MSP- und Cloud-Anbieter

DORA verstehen und pragmatisch umsetzen: Der kompakte Praxisleitfaden für SaaS-, MSP- und Cloud-Anbieter mit klaren Anforderungen, Checklisten und Umsetzungsfahrplan.

Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) verschärft die EU die Anforderungen an die digitale Widerstandsfähigkeit im Finanzsektor deutlich. Was viele Unternehmen unterschätzen: Die Regulierung wirkt weit über Banken und Versicherungen hinaus. Besonders SaaS-Anbieter, Managed Service Provider und Cloud-Dienstleister geraten zunehmend in den Fokus ihrer Finanzkunden.

Das neue Fachbuch „DORA für Nicht-Finanzexperten – Resilienz-Anforderungen verstehen und umsetzen“ schließt genau hier eine Lücke. Es richtet sich gezielt an IT- und Technologieanbieter, die indirekt von DORA betroffen sind und die steigenden Compliance-Anforderungen strukturiert bewältigen müssen.

Der Leitfaden übersetzt die regulatorische Logik von DORA in eine praxisnahe Umsetzungsstrategie. Statt abstrakter Regulierungstheorie bietet das Buch konkrete Handlungsempfehlungen, Minimalansätze für KMU sowie sofort nutzbare Checklisten und Templates. Besonderes Augenmerk liegt auf realen Pain Points aus der Praxis “ etwa dem Umgang mit umfangreichen Kundenfragebögen, der Steuerung von Sub-Dienstleistern oder typischen Machtasymmetrien in Vertragsverhandlungen mit Finanzinstituten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Frage, welche Nachweise Prüfer und Finanzkunden tatsächlich erwarten. Leser erhalten einen klar strukturierten 12-Monats-Umsetzungsplan, konkrete Leitlinien für Incident- und Third-Party-Management sowie ein technisches Resilienz-Zielbild speziell für moderne Cloud-Umgebungen.

Das Buch richtet sich an Geschäftsführer, CISOs, Compliance-Verantwortliche, IT-Architekten und Presales-Teams, die DORA nicht nur verstehen, sondern wirtschaftlich und prüfungssicher umsetzen wollen. Angesichts der zunehmenden regulatorischen Durchgriffswirkung von DORA bietet die Veröffentlichung eine aktuelle und praxisorientierte Orientierung für Technologieanbieter im europäischen Finanzökosystem.

Ergänzende Materialien stehen über die Website des Verlags bereit.

Bibliografische Angaben

Titel: DORA für Nicht-Finanzexperten

Untertitel: Resilienz-Anforderungen verstehen und umsetzen

Autor: Holger Reibold

Verlag: Brain-Media.de

ISBN: 978-3-95444-324-6

Umfang: 180 Seiten

Preis: 19,99 EUR

Über den Autor

Dr. Holger Reibold ist Informatiker und publiziert seit über 30 Jahren zu Internet-, Netzwerk- und Open-Source-Themen. Er gehört zu den prägenden Stimmen der deutschen IT-Fachszene und hat sich durch zahlreiche erfolgreiche Fachbücher und Publikationen einen Namen in der Branche gemacht. In seiner Rolle als Key Account Manager beim Internet Service Provider ist er unmittelbar mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Diese Verbindung aus langjähriger theoretischer Auseinandersetzung und aktueller operativer Praxis prägt die Perspektive dieses Buches.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brain-Media

Herr Holger Reibold

Hubert-Müller-Str. 52c

66113 Saarbrücken

Deutschland

fon ..: +4968191005698

web ..: https://www.brain-media.de

email : info@brain-media.de

Brain-Media publiziert seit 2003 Bücher zu Open-Source- und IT-Themen. Mastermind ist der promovierte Informatiker Holger Reibold, Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat in den vergangenen Jahren unzählige Bestseller und Fachartikel publiziert.

Pressekontakt:

Brain-Media

Herr Holger Reibold

Hubert-Müller-Str. 52c

66113 Saarbrücken

fon ..: +4968191005698

email : info@brain-media.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Freiheit hat einen Namen – Ukraine“: ALLATRA-Konferenz mit Politikern, Militärs und Geistlichen im US-Kapitol Outdoor Display für professionelle Digital Signage Lösungen – 4K, wetterfest, Made in Germany