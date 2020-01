Neues vom Hotel Sonnbichl in Südtirol

Hotel Sonnbichl – viele Neuigkeiten von Ihrem Wellnesshotel im Dorf Tirol

Auch in 2020 begrüßt das Hotel Sonnbichl, Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol, den Jahresbeginn mit einer ganzen Reihe an Neuerungen. Hier sind die Highlights:

Hotel Sonnbichl mit neuer, innovativer Website

Schon Ende letzten Jahres ist unsere brandneue Website online gegangen. Hier an unserer virtuellen Rezeption wollen wir Ihnen schon einmal eine ganze Portion Vorfreude auf einen Aufenthalt in unserem südtiroler Wellnesshotel vermitteln. Dazu erhalten Sie Wissenswertes über uns und unsere Angebote, sowie Tipps zu Aktivitäten in der Region. Als Service haben wir unter anderem eine Schnellanfrage integriert. Wenn Sie weiter nach unten scrollen, finden Sie zudem ein anwenderfreundliches Infosystem, in dem Sie Ihren Besuch in unserem Hotel Sonnbichl inklusive Wahl der Zimmerkategorie planen können. Außerdem haben wir eine kleine Wettervorschau auf unseren Seiten platziert. Unsere neue Website ist übrigens so konzipiert, dass sie sich insbesondere unterwegs beispielsweise auf dem Smartphone besonders eindrucksvoll präsentiert, sowie einen komfortablen Zugriff auf alle Funktionen erlaubt. Schauen Sie sich gerne etwas um.

Wellnesshotel im Dorf Tirol mit besonderen Angeboten für Golfer

Wussten Sie, dass unser Hotel Sonnbichl nicht nur ein attraktives Wellnesshotel im Dorf Tirol ist, sondern ebenfalls als Golfhotel geschätzt wird? Als kleines Schmankerl kommen die Golffreunde unter unseren Gästen daher ab sofort in den Genuss von einem 20% Greenfee Rabatt auf allen Plätzen in Südtirol. Darin eingeschlossen ist natürlich die Anlage vom nahegelegenen Golf Club Lana. Besuchen Sie aber auch die Plätze im Etschtal, im Trentino sowie den zahlreichen weiteren Orten im wunderschönen Südtirol. Ein besonderes Erlebnis bietet hier gewiss der Golf Club St. Vigil Seis in Kastelruth. Er befindet sich hoch gelegen in den Dolomiten etwa auf halbem Weg zur Seiser Alm.

Besuchen Sie uns mit Ihrem Elektroauto oder Plug-in-Hybrid

Des Weiteren unterstützen wir als verantwortungsbewusstes Wellnesshotel im Dorf Tirol selbstverständlich alles, was einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt fördert. Dazu gehört die E-Mobilität. Wer auf sie setzt, findet jetzt in unserer Hotelanlage eine neue, leistungsstarke E-Ladestation für Elektroautos.

E-Mountainbikes zum Ausleihen: für ein entspanntes Radeln in Südtirol

Ein Segen ist der Elektromotor ebenfalls für die Zweiräder. So war das Radfahren in unserer Region früher doch recht mühsam. Was den Reiz der südtiroler Landschaft ausmacht, beschert dem Biker nämlich einen Straßenverlauf mit zahlreichen Steigungen. Dank dem E-Mountainbike ist das jedoch kein Problem mehr. Sie haben nun auch im Hotel Sonnbichl die Gelegenheit, in die Pedale zu treten, ohne dass Ihnen die Puste ausgeht. Dazu haben wir neue E-Mountainbikes angeschafft, die Ihnen als Leihräder zur Verfügung stehen. Ferner haben Sie die Möglichkeit, mit ihnen an einer unserer geführten Touren teilzunehmen.

Zimmer für die kommende Saison sichern

Sie sehen, Ihr Hotel Sonnbichl hält wieder viel Neues für Sie bereit, damit Sie sich bei uns noch wohler fühlen. Die Saison steht vor der Tür und noch sind einige Zimmer frei. Nutzen Sie also jetzt Ihre Chance und buchen Sie Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol. Lassen Sie sich dabei davon überraschen, wie viele Leistungen und Extras einschließlich außergewöhnlicher Gourmet-Erlebnisse bei uns im Zimmerpreis bereits enthalten sind.

Tipp: Entscheiden Sie sich jetzt für eines unserer besonders günstigen Arrangement-Angebote.

Auf Sie wartet ein unvergesslicher Aufenthalt im Hotel Sonnbichl und die Vorfreude kann sofort beginnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Sonnbichl GmbH

Herr Hannes Jäger

Segenbühelweg 15

39019 Dorf Tirol

Italien

fon ..: +39 0473 923580

fax ..: +39 0473 923166

web ..: https://www.sonnbichl.it

email : info@sonnbichl.it

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

fon ..: 08134 / 55 78 777

web ..: https://www.getaweb.de

email : info@getaweb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Seminare Hamburg – Seminare Führung: Führung ohne Vorgesetztenfunktion