Neues Weiterbildungsangebot: Sich berufsbegleitend für die wichtige Aufgabe Demokratiebildung qualifizieren

Ab Wintersemester 2023/24 bietet die Pädagogische Hochschule Karlsruhe das Weiterbildungszertifikat Demokratiebildung an. Zielgruppe sind Lehrende in der Erwachsenenbildung sowie Schullehrkräfte.

Seit der Jahrtausendwende ist der Anteil an Menschen weltweit, die unter Bedingungen sich verschlechternder demokratischer Institutionen leben, größer als der Anteil an Menschen, die ein Plus an demokratischer Freiheiten erleben. Umso wichtiger ist es, demokratische Kompetenzen zu fördern und zu vermitteln. „Auch Hochschulen müssen sich Demokratiebildung als gesellschaftspolitischer Aufgabe aktiv annehmen, um ihrem Anspruch als gesellschaftlich relevante Akteure entsprechen zu können“, sagt Sebastian Engelmann, einer der Sprecher des PHKA-Profilfeldes Bildung in der demokratischen Gesellschaft.

Wie demokratiefeindlichen Einstellungen kompetent begegnen?

Aber welche Methoden sind geeignet, um demokratiefeindlichen Einstellungen kompetent zu begegnen? Was bedeutet es, mit Erwachsenen über Demokratie ins Gespräch zu kommen? Und was hat Demokratie mit unserem Alltag zu tun? Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) bietet zum Wintersemester 2023/24 erstmals das berufsbegleitende Weiterbildungszertifikat Demokratiebildung an. Dieses neue, einsemestrige Angebot qualifiziert dazu, demokratiepädagogische Lernsettings zu konzipieren, durchzuführen und kritisch zu reflektieren. Es richtet sich an Personen, die Gruppen bei demokratischen Lernprozessen unterstützen und anleiten möchten. Zugangsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine mindestens einjährige Berufstätigkeit. Besonders geeignet ist die Weiterbildung für Lehrende in der Erwachsenenbildung sowie für Schullehrkräfte aller Schulstufen.

Multiplikator:in werden

„Teilnehmer:innen lernen bei uns unter anderem verschiedene Ansätze der Demokratiebildung kennen sowie Planungsmodelle für demokratiepädagogische Lehr-Lern-Einheiten und demokratische Lehr-Lern-Methoden“, erläutert Studienleiter Sebastian Engelmann. „Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung sind Teilnehmer:innen in der Lage, in unterschiedlichen Bildungskontexten als Multiplikator:innen demokratischer Bildung zu agieren und so an der Weiterentwicklung der demokratischen Gesellschaft mitzuwirken“, sagt der Erziehungswissenschaftler, der unter anderem zum Thema Demokratiepädagogik forscht.

Präsenztage, Distance-Learning und Selbststudienphase

Die Weiterbildung umfasst vier Präsenztage sowie Distance-Learning-Elemente und Selbststudienphasen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden das Certificate of Advanced Studies (CAS). Dieses Zertifikat ist anrechenbar auf den weiterbildenden Masterstudiengang Erwachsenenbildung. Bewerbungen für das neue Weiterbildungszertifikat Demokratiebildung nimmt die PHKA für das Wintersemester 2023/24 bis 15. September entgegen. Ausführliche Informationen stehen zur Verfügung auf https://ph-ka.de/demokratiebildung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Frau Regina Thelen

Bismarckstraße 10

76133 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0721 925 4115

web ..: https://www.ph-karlsruhe.de

email : regina.thelen@ph-karlsruhe.de

Als bildungswissenschaftliche Hochschule mit Promotions- und Habilitationsrecht forscht und lehrt die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA) zu schulischen und außerschulischen Bildungsprozessen. Ihr unverwechselbares Profil prägen der Fokus auf Bildung in der demokratischen Gesellschaft, Bildungsprozesse in der digitalen Welt sowie MINT in einer Kultur der Nachhaltigkeit. Rund 220 in der Wissenschaft Tätige betreuen rund 3.600 Studierende. Das Studienangebot umfasst Lehramtsstudiengänge für die Primarstufe und die Sekundarstufe I sowie Bachelor- und Masterstudiengänge für andere Bildungsfelder. Die berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote zeichnen sich durch ihre besondere Nähe zu Forschung und Praxis aus.

