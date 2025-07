Neuland feiert Retail-Premiere: Marker, Sketchbooks und bikablo® Bücher jetzt im Modulor Store in Berlin

Neuland und Modulor – Kreativität, Nachhaltigkeit und Tradition vereint. Zum ersten Mal sind Neuland-Produkte in Berlin in einem Retail-Shop verfügbar.

Berlin, Juli 2025 – Neuland Marker live erleben, Sketchnotes ausprobieren und Visualisierung hautnah erfahren: Ab sofort sind die beliebten Neuland Marker, Nachfüll-Tinten, Sketchbooks sowie die visuellen Wörterbücher der bikablo®-Reihe im Modulor Store am Moritzplatz in Berlin erhältlich.

Für das Unternehmen Neuland GmbH & Co. KG, das seit über 50 Jahren für hochwertige Moderations- und Visualisierungsprodukte „Made in Germany“ steht, ist das ein besonderer Meilenstein: Zum ersten Mal werden Neuland-Produkte im stationären Einzelhandel verkauft.

Ein kreatives Zuhause für Neuland-Produkte_

Der Modulor Store ist weit über Berlin hinaus bekannt – als Hotspot für Designer, Künstler, Architekten und Kreativschaffende. Für Neuland ist der Startschuss bei Modulor deshalb mehr als nur eine Vertriebspartnerschaft: Es ist der perfekte Ort, um Produkte in die Hände von Menschen zu bringen, die Visualisierung als echte Leidenschaft leben.

„Wir freuen uns riesig, dass wir unsere Produkte jetzt dort präsentieren können, wo Kreativität zu Hause ist“, sagt Marc Schulze, Geschäftsführer von Neuland. „Unsere Marker und Sketchbooks sind Werkzeuge für visuelles Denken und Storytelling – und genau dafür steht Modulor. Menschen können unsere Produkte jetzt nicht nur online sehen, sondern sie anfassen, ausprobieren und die Qualität direkt spüren. Das ist für uns ein großer Schritt.“

Interview mit Marc Schulze – Geschäftsführer Neuland

Herr Schulze, warum ist dieser Schritt für Neuland so wichtig?_

„Neuland war bisher fast ausschließlich im Direktvertrieb und über ausgewählte Fachhändler vertreten. Dass unsere Produkte nun erstmals im stationären Einzelhandel erhältlich sind, ist ein strategischer Meilenstein. Gerade in einer Stadt wie Berlin, in der kreative Workshops, Design Thinking und Sketchnotes immer populärer werden, ist es wichtig, direkt vor Ort präsent zu sein.“

Was begeistert Sie an der Kooperation mit Modulor?_

„Modulor ist für mich das Synonym für Inspiration und Qualität. Wenn du kreative Menschen fragst, wo sie in Berlin einkaufen, fällt fast immer der Name Modulor. Die Atmosphäre dort lädt zum Entdecken ein – und genau das passt zu unserer Philosophie: Neuland-Produkte muss man erleben, in der Hand halten, ausprobieren. Ich freue mich schon auf das erste Mal, wenn ich dort einen Trainer oder Designer sehe, der spontan ein Sketchbook mitnimmt.“

Welches Produkt sollten Berliner unbedingt ausprobieren?_

„Definitiv unsere nachfüllbaren Neuland Marker – die liegen perfekt in der Hand, sind nachhaltig und in vielen Farben und Ausführungen verfügbar. Aber auch die bikablo®-Bücher sind echte Inspirationsquellen für alle, die visuelles Denken lernen wollen.“

Berlin, wir kommen! – Jetzt live erleben

Wer die Neuland-Welt live erleben möchte, sollte einen Besuch bei Modulor einplanen. Hier kann man alles ausprobieren, vergleichen und sofort mitnehmen – perfekt für spontane Projekte, Workshops oder den nächsten Sketchnote-Kurs.

Hier die Adresse:

Modulor Store, Prinzenstraße 85, 10969 Berlin – am Moritzplatz

