Neuland präsentiert nachhaltige Ausstattungslösungen für Universitäten, Schulen und Kindergärten

Neuland steht für nachhaltige Lösungen für Universitäten, Hochschulen, Schulen und Kindergärten – entwickelt für moderne Lernräume, & Lernmethoden, kollaboratives Arbeiten und visuelle Didaktik.

Eichenzell, Dezember 2025

Neuland GmbH & Co. KG erweitert sein Portfolio für den Bildungssektor und präsentiert neue Ausstattungs- und Starterpakete für Hochschulen, private Schulen, Kindergärten und Weiterbildungsinstitute. Ziel ist es, Lernräume so auszustatten, dass sie interaktives, kollaboratives, analog-digital integriertes Lernen nachhaltig unterstützen.

Neuland gehört seit Jahrzehnten zu den führenden Herstellern professioneller Moderationswerkzeuge. Produkte wie die refillbaren Marker, robuste Flipcharts und mobile Whiteboard- und Pinnwandsysteme werden weltweit in Lernumgebungen eingesetzt.

Durch die steigende Bedeutung aktiver Lernmethoden – von Gruppenarbeiten bis zu agilen Lernformaten – wächst die Nachfrage nach hochwertiger, sicherer und langfristig wartungsarmer Ausstattung.

Das neue Konzept umfasst:

* Startersets für Hochschulseminarräume

* Ausstattungen für Didaktik-Labore und Pädagogikräume

* Ergonomische, mobile Boards für flexible Lernräume

* Nachfüllbare Marker für nachhaltigen Schulbetrieb

* Materialboxen für Kreativ- und Projektarbeiten

_“Hochschulen und Schulen investieren zunehmend in moderne Lernräume. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern um zuverlässige analoge Werkzeuge, die Kreativität, Kollaboration und konzentriertes Arbeiten fördern. Genau in diesem Bereich verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung“,_ so Marc Schulze, Geschäftsführer von Neuland.

Sämtliche Marker werden am Standort Eichenzell produziert und sind vollständig nachfüllbar – ein Vorteil für Bildungseinrichtungen, die auf Nachhaltigkeit und langfristige Kostenkontrolle setzen.

Die neuen Sets können ab sofort im Direktvertrieb sowie über ausgewählte internationale Reseller bezogen werden.

