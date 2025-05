Neural Therapeutics und Hanf.com unterzeichnen strategische Investitions- und Optionsvereinbarung zur Schaffung eines wissenschaftlich fundierten Marktführers im Bereich pflanzlicher Wellnessprodukte

Toronto, Ontario – (28. Mai 2025) / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) (Neural oder das Unternehmen), ein Unternehmen für ethnobotanische Arzneimittelforschung, das sich auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente gegen psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen konzentriert, und CWE European Holdings Inc. (CWE), Betreiber von Hanf.com, einem führenden deutschen Einzelhändler für CBD-Produkte, freuen sich, den Abschluss einer strategischen Investitions- und Optionsvereinbarung vom 28. Mai 2025 (die SIO-Vereinbarung) bekannt zu geben. Ziel ist die Beteiligung von Neural an CWE durch eine Reihe von Transaktionen (die CWE-Transaktionen).

Ian Campbell, CEO von Neural, kommentierte:

Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Vereinbarung mit Hanf.com. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Strategie, unsere Vermögensbasis durch eine Investition in ein umsatzgenerierendes und profitables Unternehmen im Gesundheits- und Wellnessbereich zu erweitern. Während wir unsere pharmazeutischen und Nutrazeutika-Forschungs- und Entwicklungsprogramme weiter vorantreiben, erwarten wir, dass unsere Partnerschaft mit Hanf.com ein zentraler Bestandteil der langfristigen Wertschöpfung sein wird.

Ronnie Jaegermann, CEO von CWE, erklärte:

Wir freuen uns, diesen Meilenstein mit Neural erreicht zu haben. Die geplante Investition wird CWE voraussichtlich mehr Sichtbarkeit auf den öffentlichen Märkten verschaffen – gerade in einer Phase schnellen Wachstums des europäischen CBD- und Cannabismarktes. Während wir unsere Wachstumsstrategie über Franchise-Modelle weiterverfolgen, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Neural, um neue Erfolge zu erzielen.

Strategische Gründe und Überblick über Hanf.com

Die geplante Investition bringt Neurals F&E-Kompetenzen und geistiges Eigentum im Bereich Psychedelika und pflanzlicher Stoffe mit dem stark frequentierten Einzelhandels- und digitalen Vertriebsnetzwerk von Hanf.com in Deutschland zusammen – einem der größten Cannabinoidmärkte Europas. Sollte die SIO-Vereinbarung wie vorgesehen umgesetzt werden, markiert dies einen transformativen Meilenstein für Neural: eine Diversifikation durch eine strategische Investition in ein profitables Wellnessunternehmen auf einem Schlüssselmarkt Europas – bei gleichzeitigem Fokus auf psychedelische Wirkstoffforschung und die Entwicklung von Nutraceutical-Produkten. Die Investition soll Neural zudem wertvolle Echtzeit-Daten zum Konsumentenverhalten liefern, um seine Produkte gezielter entwickeln zu können.

Hanf.com geht mit einer soliden finanziellen Basis und nachgewiesener operativer Skalierung in die Partnerschaft. Das Unternehmen betreibt 14 Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland, ergänzt durch eine wachsende E-Commerce-Plattform mit rund 40.000 monatlichem Direktvertriebsumsatz. Zudem generiert das Großhandelsgeschäft, das über 40 unabhängige Einzelhändler und Kioske beliefert, etwa 100.000 monatlichen B2B-Umsatz.

Insgesamt werden die Umsätze von Hanf.com im Geschäftsjahr 2024 auf rund $7,1 Millionen CAD mit einer Nettomarge von etwa 13 % geschätzt (ungeprüfte vorläufige Zahlen). Das Management erwartet für 2025 weiteres Umsatzwachstum, gestützt durch neue Filialeröffnungen und zunehmende Franchise-Einnahmen. Die etablierte Präsenz von Hanf.com mit Einzelhandelsgeschäften im Eigen- und Franchisebetrieb in ganz Deutschland und eine leistungsstarke E-Commerce-Plattform würden Neural potenziell Zugang zu einem fertigen Vertriebsmotor für Wellness-Produkte verschaffen.

Im Gegenzug bringt Neural validierte Formulierungen, eigene Extraktionstechnologien sowie ein erfahrenes Team aus Wissenschaftlern und medizinischen Beratern ein – Ressourcen, die Hanf.com helfen werden, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt mit differenzierten Produkten zu behaupten. Neurals Führungsrolle im Bereich pflanzlicher Therapeutika passt zur Vision von Hanf.com, sich von einem Einzelhändler zu einer vertikal integrierten Wellness-Marke zu entwickeln. Durch diese Allianz könnte Hanf.com seinen Kunden neuartige, wissenschaftlich fundierte Nahrungsergänzungsmittel und Naturheilmittel anbieten – mit positiven Effekten auf Warenkorbgröße und Markentreue.

Das Management ist überzeugt, dass Neural und Hanf.com gemeinsam eine transkontinentale, wissenschaftsbasierte Wellness-Plattform aufbauen können, die Innovationen im Bereich Cannabinoide und Psychedelika sowohl im Verbraucher- als auch im regulierten Arzneimittelmarkt anführen kann.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79777/2025_05_29_NeuralTherapeutics.001.jpeg

Cannabis-Club München

Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter:

images.newsfilecorp.com/files/9790/253696_a82054a1b4f959be_001full.jpg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79777/2025_05_29_NeuralTherapeutics.002.jpeg

Cannabis-Club Augsburg

Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter:

images.newsfilecorp.com/files/9790/253696_a82054a1b4f959be_002full.jpg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79777/2025_05_29_NeuralTherapeutics.003.jpeg

Cannabis-Club Ingolstadt

Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter:

images.newsfilecorp.com/files/9790/253696_a82054a1b4f959be_003full.jpg

Bei diese Übersetzung einer im Original englischen Pressemeldung handelt es sich um einen Auszug. Die gesamte englische Pressemeldung kann unter nachfolgendem Link abgerufen werden: www.newsfilecorp.com/release/253696

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist führend in der Erforschung ethnobotanischer Arzneimittel und konzentriert sich auf die Entwicklung von Medikamenten für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzkonsumstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Der innovative Ansatz des Unternehmens bei der Arzneimittelentwicklung umfasst den strategischen Einsatz subhalluzinogener Dosen von Meskalinextrakt, der die Sicherheit und Skalierbarkeit erhöht und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit aufrechterhält.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural eine strategische Investitions- und Optionsvereinbarung mit CWE European Holdings Inc. ab, einem führenden CBD-Hanfhändler in Deutschland, der unter der Marke Hanf.com auftritt, um bis zu 100 % von CWE durch eine mehrstufige Transaktion zu erwerben. Es wird erwartet, dass die Transaktion zur Übernahme von CWE, sofern sie abgeschlossen wird, die kommerzielle Präsenz von Neural in Europa erweitern wird, während das Kernengagement des Unternehmens in der Arzneimittelforschung und der Innovation im Bereich der psychischen Gesundheit erhalten bleibt.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E-Mail: icampbell@neuraltherapeutics.ca

Tel.: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E-Mail: mlakmaaker@gmail.com

Tel.: +1.647.289.6640

WARNHINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft oder übernimmt Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (FLS) in Bezug auf die Marktentwicklung im Bereich Psychedelika und verwandte Industrien, das Erreichen bestimmter Entwicklungsmeilensteine und deren zeitliche Umsetzung sowie die erfolgreiche Ausführung der Geschäftsstrategie von Neural. Dazu zählen insbesondere Erwartungen von Neural hinsichtlich der Diversifikation in den Bereich Consumer Wellness bei gleichzeitigem Fokus auf die Entdeckung psychedelischer und ethnobotanischer Wirkstoffe; prognostizierte finanzielle Entwicklungen und das Wachstum von Hanf.com; der Abschluss, die Struktur und der Zeitrahmen der im Rahmen der SIO-Vereinbarung vorgesehenen Transaktionen (einschließlich der Amalgamation A und der Series-B-Transaktionen sowie der Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen der Aktionäre); die voraussichtliche Zusammensetzung des zukünftigen Vorstands und Managementteams von Neural; erwartete Wertschöpfung durch die vorgeschlagenen Transaktionen; die Pläne für das kombinierte Unternehmen sowie die Fähigkeit, die CSE-Notierung und den Status als berichtspflichtiger Emittent aufrechtzuerhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie wird, könnte, sollte, erwarten, planen oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Diese Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern Prognosen über zukünftige Ereignisse, die naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen angenommenen abweichen können.

Wesentliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem: die Fähigkeit, die Bedingungen für den Abschluss der Amalgamation A und der Series-B-Transaktionen zu erfüllen; die Fähigkeit, nach einem erfolgreichen Abschluss der Transaktionen die vorgeschlagenen Geschäftspläne umzusetzen; das Scheitern bei der Kapitalbeschaffung zur Umsetzung des Geschäftsplans von Neural; das Nicht-Erfüllen von regulatorischen Anforderungen im Bereich der psychedelischen Wirkstoffforschung; Verzögerungen beim Schutz geistigen Eigentums; Änderungen gesetzlicher Rahmenbedingungen und staatlicher Politik mit Auswirkungen auf die Tätigkeit von Neural sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder branchenspezifische Entwicklungen.

Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, sich als falsch herausstellen können. Künftige Ereignisse oder Umstände können wesentlich von den Projektionen abweichen – aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Neural liegen. Es wird ausdrücklich davor gewarnt, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Auch wenn die Geschäftsleitung diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen und tatsächliche Ergebnisse erheblich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen FLS sind ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und können sich ändern. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Eine Beschreibung weiterer Risikofaktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den FLS abweichen, ist in den offengelegten Unterlagen von Neural unter www.sedarplus.ca zu finden.

Die Wertpapiere von Neural wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (U.S. Securities Act) oder geltendem US-Bundesstaatrecht registriert. Diese Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch zugunsten von oder für Rechnung von in den Vereinigten Staaten ansässigen Personen oder sogenannten U.S. Persons (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere von Neural in den Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Weder die CSE noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Für die deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Es gilt die englische Originalmeldung: www.newsfilecorp.com/release/253696

