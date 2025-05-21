  • Nevada-Strategie ausgebaut: Fairchild übernimmt fortgeschrittes Goldprojekt

    Der kanadische Goldexplorer Fairchild Gold macht mit der Übernahme eines fortgeschrittenen Gold- und Silberprojekts in Nevada auf sich aufmerksam.

    BildFairchild Gold (TSXV FAIR / WKN A3D1D5) macht Tempo in Nevada: Das kanadische Unternehmen hat eine Absichtserklärung mit Emergent Metals unterzeichnet, um sich 100% am Golden-Arrow-Projekt zu sichern! Die Liegenschaft liegt in der Walker-Lane-Shear-Zone, östlich von Tonopah und unweit der seit langen Jahren produzierenden Goldmine Round Mountain des Branchenriesen Kinross. Damit baut Fairchild Gold seine Nevada-Projektpipeline um ein unserer Meinung nach äußerst vielversprechendes Projekt aus!

    Und der Schritt ergibt unsrer Ansicht nach großen Sinn. Denn Golden Arrow ist ein fortgeschrittenes Gold- und Silberprojekt mit zwei Kernzonen, Gold Coin und Hidden Hill. Ein von Mine Development Associates (MDA) am 28. August 2018 erstelltes Modell weist historische Ressourcen aus, die auf mehr als 361 Bohrungen (rund 61 km Gesamtlänge) basieren:

    Fairchild Gold stärkt Nevada-Pipeline: Übernahme eines fortgeschrittenen Gold- und Silberprojekts angestoßen

