New Earth Resources meldet Genehmigung des Antrags auf zusätzliche staatliche Pachtflächen neben dem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy

Vancouver, British Columbia / 1. Mai 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) (New Earth oder das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 12. Februar 2026 bekannt zu geben, dass das Arizona State Land Department dem Antrag auf zusätzliche staatliche Mineralpachtflächen von rund 268 Acres, die an das ehemals produzierende Uranprojekt Lucky Boy des Unternehmens grenzen, stattgegeben hat, womit sich die Landposition des Unternehmens im Gebiet Lucky Boy nahezu verdoppelt.

Die genehmigten Flächen grenzen direkt an das bestehende Projektgebiet des Unternehmens und dienen der strategischen Erweiterung des Grundbesitzes von New Earth im umfassenderen Gebiet Lucky Boy. Nach Ansicht des Unternehmens wird die Sicherung zusätzlicher staatlicher Pachtflächen seine allgemeine Landposition stärken und die langfristigen Planungen für das Projekt unterstützen.

Mit den zusätzlichen 268 Acres ergänzt das Unternehmen sein aktuelles Landpaket, sodass es größere strategische Flexibilität bei zukünftigen Explorationsaktivitäten hat. Die Konsolidierung angrenzender Flächen kann zur potenziellen Erschließungsplanung im Rahmen der weiteren Bewertung und Weiterentwicklung des Projektgebiets beitragen.

Wir freuen uns sehr über die Genehmigung des Antrags auf zusätzliche staatliche Mineralpachtflächen, so Lawrence Hay, CEO von New Earth Resources Corp. Mit diesen zusätzlichen Flächen vergrößert sich unser Grundbesitz in diesem Gebiet in bedeutendem Maße, was uns die Möglichkeit bietet, unsere bestehenden Explorationsbemühungen auszubauen und die Bewertung des umfassenderen Projektgebiets fortzusetzen.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % im Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims mit etwa 273 Acres Grundfläche sowie zusammenhängender staatlicher Mineralpachtflächen von rund 268 Acres, was einer Gesamtfläche von ungefähr 541 Acres entspricht. Es umfasst einen kleinen Tagebau und einen Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren, und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.102 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen SL Project geführte Projekt hat vielversprechende Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.newearthresourcescorp.com, in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter info@newearthresourcescorp.com.

Im Namen des Board of Directors

Lawrence Hay

President und CEO

Tel: 778.317.8754

E-Mail: info@newearthresourcescorp.com

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Lawrence Hay

4204 – 1011 Cordova Street W

V6C 0B2 Vancouver, BC

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