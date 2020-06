New Placer Dome Gold Corp. schließt Finanzierung und Transaktion mit Liberty Gold Corp. ab

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

Pressemeldung – Vancouver, British Columbia, 2. Juni 2020: New Placer Dome Gold Corp. (New Placer Dome Gold Corp. oder das Unternehmen) (ehemals Barrian Mining Corp.) (TSX-V: NGLD, FWB: BM5) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von 56.129.399 Einheiten (jede eine Einheit) abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 12.348.467,78 Dollar eingenommen hat (die Privatplatzierung). Wie zuvor mitgeteilt, besteht jede Einheit zum Preis von 0,22 Dollar aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (die Warrants). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig (36) Monaten nach dem Abschlussdatum der Privatplatzierung eine weitere Aktie zum Preis von jeweils 0,30 Dollar zu erwerben. Das Unternehmen freut sich überdies, zu berichten, dass es die zuvor angekündigte Transaktion mit Liberty Gold (Details unten) abgeschlossen hat.

Das Unternehmen zahlte an bestimmte Broker für einen Teil der Privatplatzierung Vermittlungsprovisionen von insgesamt 542.487,75 Dollar in bar und begab 2.563.944 nicht übertragbare Vermittler-Warrants, die den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten nach dem Abschlussdatum der Privatplatzierung zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,28 Dollar pro Aktie berechtigen.

Ein Teil der Privatplatzierung stellt eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar, da einige der Einheiten an bestimmte Board-Mitglieder und leitende Angestellte des Unternehmens begeben wurden. Die Ausgabe der Einheiten an Insider des Unternehmens im Rahmen der Privatplatzierung ist gemäß den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre ausgenommen, da die Stammaktien des Unternehmens nicht an einem bestimmten Markt notieren und der Verkehrswert dieser Einheiten nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird zur Entrichtung der Anfangszahlungen an Liberty Gold Corp. (TSX: LGD) (Liberty Gold), zur Finanzierung der Instandhaltungs- und Explorationskosten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens und zur Aufstockung des allgemeinen Working Capital verwendet.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine ab dem Abschlussdatum geltende viermonatige Haltedauer gebunden.

Max Sali, Mitbegründer und CEO des Unternehmens, meint dazu: Wir möchten allen Parteien danken, die am Abschluss dieser Finanzierung und der Transaktion mit Liberty Gold Corp. beteiligt waren. Dies war eine der größten Finanzierungen, die ein Junior-Goldunternehmen dieses Jahr abgeschlossen hat, und wir sind damit nun gut aufgestellt, um die Projekte Kinsley und Bolo in Nevada auszubauen. Wir freuen uns darauf, weitere Updates bereitzustellen, wenn wir unsere Explorationsprogramme einleiten.

Namensänderung und Aktienzusammenlegung

Vor Abschluss der Privatplatzierung und Abschluss der Transaktion mit Liberty Gold führte das Unternehmen eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis von zwei (2) Aktien vor der Zusammenlegung zu einer (1) Aktie nach der Zusammenlegung (die Zusammenlegung) durch und änderte seinen Namen in New Place Dome Gold Corp.. Gleichzeitig mit der Namensänderung übernahm das Unternehmen ein neues Handelskürzel: NGLD.

Die Stammaktien des Unternehmens werden ab Markteröffnung am Donnerstag, den 4. Juni 2020 – unter dem neuen Namen und auf Basis nach der Zusammenlegung – mit dem Ticker NGLD in den Handel starten.

Unmittelbar vor Abschluss der Zusammenlegung verfügte das Unternehmen über 48.722.123 ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Nach Inkrafttreten der Zusammenlegung verfügte das Unternehmen – vor Abschluss der Privatplatzierung und der Transaktion mit Liberty Gold – über etwa 24.361.062 Stammaktien. Es wurden keine Aktienbruchteile ausgegeben, wobei jeder Bruchteil einer Aktie bei 0,5 oder mehr auf die nächste ganze Zahl hochgerundet bzw. bei weniger als 0,5 abgerundet wurde. Die Anzahl der ausstehenden Optionen und Warrants des Unternehmens wurde entsprechend dem Zusammenlegungsverhältnis angepasst.

Die eingetragenen Aktionäre werden von der Übertragungsstelle des Unternehmens, Computershare Investor Services Inc., ein Übermittlungsschreiben mit Anweisungen dazu erhalten, wie sie ihre Aktienzertifikate, die die vor der Zusammenlegung in ihrem Besitz befindlichen Stammaktien repräsentieren, in neue Aktienzertifikate bzw. Direct Registration Advice (DRS), die die ihnen infolge der Zusammenlegung zustehenden Stammaktien nach der Zusammenlegung repräsentieren, umtauschen können. Für nicht eingetragene Aktionäre (Aktionäre, die ihre Stammaktien über eine Drittorganisation halten) besteht kein Handlungsbedarf, um der Zusammenlegung Gültigkeit zu geben.

Transaktion mit Liberty Gold Corp.

Das Unternehmen freut sich, mitzuteilen, dass es die zuvor angekündigte Transaktion mit Liberty Gold abgeschlossen hat. Um die Option auf den Erwerb der Beteiligung von Liberty Gold (die Option) an Kinsley Gold LLC (die JVCO), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die die Eigentums- und Pachtrechte an 513 nicht patentierten Claims und 5 gepachteten, patentierten Claims hält, die sich über 4.187 Hektar im Südosten von Elko County (Nevada) erstrecken und das Projekt Kinsley Mountain ausmachen, zu erwerben, muss das Unternehmen wie folgt Stammaktien begeben und bestimmte Barzahlungen leisten:

(a) Barzahlung von 1.250.000 US-Dollar, Zahlung von 124.570 US-Dollar für eine Bürgschaft für das Projekt Kinsley Mountain und Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens (nach der Zusammenlegung und nach der Privatplatzierung) (die Anfangszahlung); das Unternehmen hat 8.844.124 Stammaktien an Liberty Gold begeben;

(b) Barzahlung von 2.500.000 US-Dollar am oder vor dem ersten Jahrestag der endgültigen Genehmigung der Transaktion durch die TSX Venture Exchange; und

(c) Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens im Wert von 2.500.000 US-Dollar am oder vor dem zweiten Jahrestag der endgültigen Genehmigung der Transaktion durch die TSX Venture Exchange.

Die im Rahmen der Anfangszahlung begebenen Stammaktien sind an eine freiwillige Haltedauer von zwölf (12) Monaten ab dem Ausgabedatum gebunden. Liberty wurden auch bestimmte Rechte in Bezug auf zukünftige Aktienfinanzierungen des Unternehmens gewährt, die es vor einer Verwässerung seiner Beteiligung schützen.

In Verbindung mit dieser Transaktion hat sich das Unternehmen bereit erklärt, an Request Equity Corp. eine Vermittlungsprovision von 800.000 Einheiten zu zahlen.

Über New Placer Dome Gold Corp.

New Placer Gold Dome Corp. ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Edelmetallprojekten in den USA gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Kinsley des Unternehmens befindet sich in den Elko und White Pine Counties (Nevada) und das Projekt Bolo liegt 90 Kilometer nordöstlich von Tonopah (Nevada). Das Unternehmen hat auch die Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Projekt Troy Canyon (Nevada).

Für das Board of Directors,

gez. Max Sali

Max Sali, Chief Executive Officer

Kontaktinformationen:

Karl Mansour, Paradox IR

Tel: (514) 341-0408

E-Mail: karlmansour@paradox-pr.ca

Max Sali, Chief Executive Officer & Director

Tel: (604) 620-8406

E-Mail: info@barrianmining.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt in Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Vereinigten Staaten, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft bzw. an – oder auf Rechnung bzw. zugunsten von – US-Bürgern (laut Definition der Vorschrift S des Gesetzes von 1933) weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 oder den entsprechenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht vorliegt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung des Erlöses aus der Privatplatzierung, die Durchführung von Explorationsarbeiten in seinen Projekten, andere Aussagen in Bezug auf die fachlichen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens und seiner Konzessionsgebiete sowie andere Angelegenheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Mengen sowie auf Annahmen des Managements basieren. Sämtliche Aussagen, die sich explizit oder implizit auf Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (die oftmals, jedoch nicht immer, durch Begriffe oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, schätzt, beabsichtigt oder durch Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), sowie Variationen solcher Begriffe und ähnliche Ausdrücke stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichteten Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der aktuellen und zukünftige Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Metallpreise; der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen; dass sich die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage nicht wesentlich nachteilig ändern wird; dass eine Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung steht; und dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Betriebsmittel sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsarbeiten des Unternehmens erforderlich sind, rechtzeitig und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen vom Management des Unternehmens als vernünftig angesehen werden, unterliegen sie erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und behördlichen Ungewissheiten und Risiken.

Zukünftige Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Aktivitäten, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: (i) Risiken in Zusammenhang mit Preisschwankungen von Gold und anderen Rohstoffen; (ii) Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen; (iii) Risiken in Zusammenhang mit der Ungewissheit von Explorationen und Kostenschätzungen sowie mit der Möglichkeit unerwarteter Kosten und Ausgaben; (iv) die Ressourcenexploration und -erschließung, die ein spekulatives Geschäft darstellen; (v) einen Verlust oder eine Aufgabe der Beteiligung an Konzessionsgebieten seitens des Unternehmens oder die Unfähigkeit, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten; (vi) strengere Umweltgesetze und -bestimmungen; (vii) die Unfähigkeit des Unternehmens, im Bedarfsfall zusätzliche Gelder aufzubringen; (viii) die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; (ix) Explorations- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken in Zusammenhang mit Unfällen, Equipment-Ausfällen, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unerwarteten Schwierigkeiten oder Unterbrechungen der Explorations- und Erschließungsarbeiten; (x) die Konkurrenz; (xi) potenzielle Verzögerungen von Explorations- und Erschließungsarbeiten oder bei der Erstellung geologischer Berichte oder Studien; (xii) die Ungewissheit der Profitabilität anhand der Verlusthistorie des Unternehmens; (xiii) Risiken in Zusammenhang mit Umweltbestimmungen und entsprechenden Verpflichtungen; (xiv) Risiken in Zusammenhang mit der Unfähigkeit, die Akzeptanz der Gemeinde, Abkommen und Genehmigungen (im Allgemeinen soziale Genehmigung bezeichnet) aufrechtzuerhalten; (xv) Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt und der Aufrechterhaltung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen in Zusammenhang mit den kontinuierlichen Explorationen und Erschließungen der Projekte des Unternehmens; (xvi) Risiken in Zusammenhang mit den Ergebnissen rechtlicher Schritte; (xvii) politische und behördliche Risiken in Zusammenhang mit dem Abbau und der Exploration; (xviii) Risiken in Zusammenhang mit der aktuellen Weltwirtschaftslage; sowie (xix) andere Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit den Erkundungsgebieten, den Konzessionsgebieten und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Diese und andere Risiken könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon unterscheiden.

Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, den Verlust wichtiger Board-Mitglieder, Angestellter oder Berater, widrige Witterungsbedingungen, Kostensteigerungen, Equipment-Ausfälle, Rechtsstreitigkeiten, Wechselkursschwankungen, die Unfähigkeit von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, sowie von Dienstleistern in Rechnung gestellte Gebühren. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen, weshalb man sich aufgrund der grundsätzlichen Ungewissheit zukunftsgerichteter Aussagen nicht darauf verlassen sollte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das angegebene Datum und das Unternehmen ist nicht verpflichtet – sofern nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben -, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Folge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Barrian Mining Corp.

605-815 Hornby Street

V6Z 2E6 Vancouver, BC

Kanada

Pressekontakt:

Barrian Mining Corp.

605-815 Hornby Street

V6Z 2E6 Vancouver, BC

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Online Schulung: Agile Teams: Motor für Innovationen IfKom fordern Stärkung der Wissenschaftskommunikation