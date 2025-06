New Wave beteiligt sich an der Firma Cartwheel Robotics, die mittels moderner Robotik humanoide Roboter für den Menschen entwicken will

Vancouver, BC, 13. Juni 2025 / IRW-Press / New Wave Holdings Corp. (New Wave oder das Unternehmen) (CSE:NWAI, FWB:0XM0, OTCPK:TRMNF) freut sich, eine strategische Beteiligung in Höhe von 150.000 USD an der Firma Cartwheel Robotics Inc. (Cartwheel Robotics) bekannt zu geben.

Die im Jahr 2021 gegründete Firma Cartwheel Robotics entwickelt und baut fortschrittliche Roboterprodukte und unterstützt Unternehmen mit technischen Ingenieursdienstleistungen für die Lösung komplexer Probleme. Das interdisziplinäre Team von Cartwheel Robotics hat bereits Erfahrungen mit der Arbeit an einigen der höchstentwickelten und revolutionärsten Roboterplattformen der Welt gesammelt.

Gründer und Geschäftsführer von Cartwheel Robotics ist Scott LaValley, der auch als Chief Executive Officer und Chief Technology Officer des Unternehmens auftritt. Herr LaValley verfügt über umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der Robotertechnik und Roboterentwicklung und hat bereits für namhafte Firmen wie Disney, Google, Boston Dynamics, QinetiQ und NACIO Systems gearbeitet.

Das Unternehmen ist in einer Vielzahl von Funktionsbereichen der physischen KI und der humanoiden Robotik tätig. Die Palette reicht von der Prototypenentwicklung neuer Produkte unter Anwendung modernster Fertigungsmethoden bis hin zur Bereitstellung fertiger, produktionsreifer Designs. Dank seinem ganzheitlichen Ansatz bei jeder Designherausforderung stellt Cartwheel Robotics für seine Kunden und Partner langlebige und hochwertige Produkte her, die in deren spezifischen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen.

Die Beteiligung von New Wave an Cartwheel Robotics wird die Entwicklung und kommerzielle Einführung der fortschrittlichen humanoiden Produkte und Lösungen des Unternehmens beschleunigen. Geplant sind unter anderem wichtige Forschungs- und Entwicklungsinitiativen sowie die Umsetzung wichtiger Markteinführungs- und Vermarktungspläne.

Es ist uns eine große Freude, mit Cartwheel unsere erste Beteiligung auf diesem Gebiet an einer Firma bekannt zu geben, die auf ein ganz außergewöhnliches Team zählen kann. Mit diesem strategischen Schritt bringen wir unser Vertrauen in die Vision dieser Firma und unser Bekenntnis zur Förderung von Innovationen in diesem Bereich zum Ausdruck, so Joshua Matettore, Chief Executive Officer von New Wave. Unsere Beteiligung an Cartwheel Robotics ist ein mutiger Schritt in die Zukunft der intelligenten Automatisierung. Cartwheel Robotics definiert die Bedeutung der Einbindung von Robotik in unseren Alltag völlig neu. Der Fokus der Firma auf kompakte, anpassungsfähige humanoide Roboter, die nicht für Fabriken, sondern für Privathaushalte entwickelt werden, läutet eine neue Ära der verkörperten Künstlichen Intelligenz ein, die vertraut, funktional und menschlich wirkt. Für uns ist das die logische Weiterentwicklung der Schnittstelle: nicht Bildschirme oder Stimmen, sondern Präsenz. Wir haben uns an Cartwheel beteiligt, weil wir glauben, dass die nächste große Plattform keine digitale mehr sein wird – sie wird laufen, uns zuhören, lernen und mit uns leben.

New Wave Holdings Corp. (CSE: NWAI, FWB: 0XM0, OTCPK: TRMNF) ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf die Unterstützung innovativer und schnell wachsender Unternehmen in den Sektoren E-Sports, Künstliche Intelligenz, Blockchain und Web3 konzentriert.

