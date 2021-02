New Wave Holdings erweitert seine Bio-Kollektion auf den Regalen von Whole Foods Market U.S. um Duschpulver in Reisegröße

TORONTO, KANADA, 3. FEBRUAR 2021 – NEW WAVE HOLDINGS CORP. (das Unternehmen oder New Wave) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF), ein Investment-Emittent, der Kapital- und Unterstützungsleistungen anbietet, kündigt den Vertrieb von zwei neuen Produkten seiner Duschpulver-Kollektion Nude & Crude an ausgewählten Standorten von Whole Foods Market in den USA an.

WAY OF WILL, das Tochterunternehmen von New Wave, wird seine Nude & Crude-Kollektion, die derzeit in 150 Whole Foods Market-Filialen in den USA erhältlich ist, um zwei umweltfreundliche Duschpulver in Reisegröße erweitern. Bald können die Kunden des Supermarktriesen auf den Regalen des Körperpflege-Bereichs der Filialen diese beiden kompakten und praktischen Produkte finden:

– Entspannendes Lavendel-Duschpulver in Reisegröße

– Klärendes Pfefferminz-Duschpulver in Reisegröße

Im Zuge der zweiten Bestellung zur Erneuerung seines Inventars (FY21 Round 02 Impulse Fixture) ergänzt Whole Foods Market die aktuellen Sortimente von Way of Will, die in den USA in seinen Filialen bereits landesweit erhältlich sind, um diese beiden neuen Duschpulver in Reisegröße.

Ganz im Einklang mit den Kernwerten von Whole Foods Market wurde auch bei dieser Bio-Kollektion ein hoher Wert auf umweltfreundliche Verpackungen, Produktentwicklung ohne Tierversuche, Nachhaltigkeit und natürliche Schönheit/Kosmetik gelegt. Die Nachfrage nach Wellness- und Beauty-Produkten, die diese Kriterien erfüllen, ist in den letzten Jahren gestiegen, da Verbraucher immer stärker auf natürliche, pflanzliche Produkte sowie Transparenz der Inhaltsstoffe achten und Marken bevorzugen, die sowohl nachhaltig als auch ethisch korrekt sind.

Wir freuen uns sehr über unsere stetig wachsende Partnerschaft mit Whole Foods Market, erklärt der Gründer und CEO von WAY OF WILL, Willie Tsang. Whole Foods hat einen soliden und hervorragenden Ruf als Einzelhändler für natürliche und biologische Produkte von höchster Qualität, deren Philosophie mit den Werten von Way of Will im Einklang stehen. Es macht uns sehr stolz, zu ihrem vertrauenswürdigen Warensortiment zu gehören, denn dies bedeutet, dass unsere Produkte ihre hohen Standards erfüllen und wir mit unserer Qualität ihre Erwartungen treffen.

Neben dem Verzicht auf schädliche oder giftige Inhaltsstoffe in den Rezepturen kann Nude & Crude mit umweltfreundlichen Produktverpackungen punkten, die zu 99 % aus recycelbaren Materialien bestehen, um die weitere Anhäufung von Deponien zu minimieren und zur Beseitigung unnötiger Plastikverpackungen beizutragen.

Gewährung von Aktienoptionen und Restricted Share Units

Das Unternehmen gibt weiterhin bekannt, dass es Iman Navab, einem Mitglied seines wissenschaftlichen Beirats, im Rahmen seines Aktienoptionsplans (Optionsplan) insgesamt 100.000 Aktienoptionen (Optionen) gewährt hat. Die Optionen sind unmittelbar ab dem Datum der Gewährung und bis zum 1. Februar 2026 zu einem Preis von 0,11 Dollar pro Aktie für den Erwerb von Stammaktien ausübbar.

Das Unternehmen vergab in Entsprechung seines Restricted Share Unit-Plans (der RSU-Plan) außerdem insgesamt 269.181 Restricted Share Units (die RSUs) an bestimmte Berater des Unternehmens. Die RSUs werden sofort ausübbar. Der Optionsplan und der RSU-Plan wurden von den Aktionären der Gesellschaft am 15. Dezember 2020 genehmigt.

Die RSUs, Optionen und alle zugrunde liegenden Stammaktien am Kapital des Unternehmens unterliegen einer viermonatigen Halteperiode gemäß den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange).

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf den wachstumsstarken Nutrazeutika- und Psychedelikasektor sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die Gesundheit und Wellness konzentriert. Die Tochtergesellschaften von New Wave zählen zu ihrem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und setzt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen ein.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Daniel Fox

Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

dan@newwavecorp.com

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf WAY OF WILL INC. wurden von WAY OF WILL INC. und/oder seinem Vertreter zur Verfügung gestellt und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Informationen.

Die CSE hat sich in keiner Weise zu den Vorteilen der Akquisition geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die CSE noch ihr Marktregulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

New Wave Holdings Corp.

Clayton Fisher

401, 217 Queen Street West

M5V 0R2 Toronto, ON

Kanada

email : cfisher@newwaveesports.com

Pressekontakt:

New Wave Holdings Corp.

Clayton Fisher

401, 217 Queen Street West

M5V 0R2 Toronto, ON

email : cfisher@newwaveesports.com

