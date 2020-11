New Wave und die University of the West Indies in Mona, Jamaica schließen Partnerschaftsabkommen zur Entdeckung von Arzneimitteln

TORONTO, 26. November 2020 New Wave Holdings Corp. (das Unternehmen oder New Wave) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC:TRMND), ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellt, hat die Gründung eines Joint Ventures mit der University of the West Indies in Mona, Jamaica bekannt gegeben, bei dem es um die Entdeckung von Arzneimitteln und die Förderung des Wissens über Heilpflanzen in Jamaica geht.

Der Zweck dieses Joint Ventures/dieser Partnerschaft ist die Entwicklung von Methoden unter Nutzung der mikroklimatischen Bedingungen, der Forschungsaktivitäten und der wirtschaftlichen Vorteile vor Ort, um verschiedene Naturprodukte zu erforschen und Patentmöglichkeiten zu sondieren, Arzneimittel zu entdecken und das Wissen über Heilpflanzen in Jamaika ins Blickfeld zu rücken.

Die Vertragsparteien sind an der Sondierung folgender Geschäftschancen interessiert:

– Forschung und Entwicklung von therapeutischen Arzneimitteln und natürlichen Gesundheitsprodukten aus Pflanzen und Pilzen aus der Umgebung;

– wirtschaftliche Aktivitäten zur Nutzung von Patenten und anderen Forschungsergebnissen im Hinblick auf die regionale Artenvielfalt;

– Förderung des Wissens über Heilpflanzen in Jamaica;

– Aufklärungsarbeit über die gesundheitlichen Aspekte von Heilpflanzen.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wird New Wave Holdings Kapital, Ressourcen und weitere Unterstützung für die Arzneimittelforschung durch die Wissenschaftler und Einrichtungen der Universität bereitstellen.

Die UWI wird entsprechende Forschungsarbeiten durchführen und hat sich zum Ziel gesetzt, verschiedene Bestandteile und/oder Wirkstoffe in frühen Stadien der Arzneimittelentdeckung zu beleuchten und weiterzuentwickeln sowie verschiedene Pflanzen und Pilze zu erforschen, die in folgenden Bereichen beachtliche Resultate erzielen: kanzerogene Eigenschaften, Diabetes, Hypercholesterinämie und Entzündungen. Die Forschungsaktivitäten an der Universität werden von verschiedenen wissenschaftlichen Professoren geleitet, die auf die oben genannten Aspekte spezialisiert sind.

Daniel Fox, CEO von New Wave Holdings, kommentiert: Gemeinsam werden sich New Wave und der UWI Brain Trust dafür einsetzen, hier Aufklärungsarbeit zu leisten, neue Therapiemethoden zu entwickeln und die Heilpflanzen und ihren ultimativen gesundheitlichen Nutzen für die Anwender in den Blickpunkt zu rücken.

New Wave und UWI haben sich auf ein Arbeitsmodell geeinigt, bei dem die UWI (mit Hilfe ihrer Mitarbeiter und Einrichtungen) Forschungsleistungen erbringt, die von New Wave finanziert werden. Die Details dieser Forschungsprojekte, die für jedes Projekt erforderliche Finanzierung, die daraus resultierenden Rechte an geistigem Eigentum und die allfälligen Lizenzbedingungen werden für jedes Projekt einzeln verhandelt.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMND) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf den wachstumsstarken Markt für Psychedelika sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die psychische Gesundheit konzentriert. Im Bereich Psychedelika hat sich New Wave vor allem auf die Förderung von Forschungsarbeiten mit aktiven psychedelischen Wirkstoffen, die Entwicklung von Verbraucherprodukten mit Inhaltsstoffen funktioneller Pilze und auf die Entwicklung von geistigem Eigentum mit Schwerpunkt auf Psilocybin, LSD, MDMA und Ketaminderivaten zur Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen spezialisiert. New Wave zählt zu seinem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und betreibt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen.

Investoren, die an einem Kontakt mit New Wave Holdings interessiert sind, können unter newwavecorp.com mehr über das Unternehmen erfahren und das Team kontaktieren.

Über die University of the West Indies in Mona, Jamaica

Der Campus der University of the West Indies (UWI) in Mona bietet Interessierten aus Jamaica, der Region sowie anderen Ländern der Welt erstklassige, zertifizierte Bildungsprogramme auf Hochschulniveau. Mit seinem Engagement auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung unterstützt er das soziale und wirtschaftliche Wachstum im Karibikraum, erbringt Leistungen für die Gemeinschaft und sorgt für eine Bereicherung der Lernerfahrungen im akademischen Kontext.

