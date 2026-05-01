Newcore Gold: ,Enchi‘-Ressource legt Grundstein für PFS-Meilenstein!

Mit über 1,5 Mio. angezeigten Unzen Gold, 80.000 m-Bohrprogramm und frischem Kapital richtet Newcore Gold den Blick auf die bis Ende Juni 2026 erwartete Vormachbarkeitsstudie für ,Enchi‘.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Newcore Gold Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Newcore Gold Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 10. Juni 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigt deutlich: die Rolle von Gold als zentraler Baustein nationaler Währungsreserven wird immer bedeutender. So überholte der Untersuchung zufolge das „glänzende Gelb“ die zuvor dominierenden US-Staatsanleihen als Reserveanlage.

Ende 2025 machte Gold demnach 27 % der weltweiten Währungsreserven der Zentralbanken aus, ein Plus von 7 % gegenüber 2024. Der Anteil der US-Staatsanleihen sank dagegen auf 22 %, von noch 25 % ein Jahr zuvor.

Doch was an der Statistik besonders überrascht: Mit Tether kaufte 2025 nicht eine Zentralbank, sondern der weltweit größte Stablecoin-Emittent mehr als 100 Tonnen Gold – und damit laut EZB sogar mehr als Polen, der größte offizielle Goldkäufer des Jahres.

Die Attraktivität von Gold als Diversifikationsbaustein strahlt mittlerweile also auch tief in Krypto-Portfolios hinein und untermauert, dass…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Newcore Gold,

1 https://www.trade.gov/market-intelligence/ghana-mining-gold-rush

Europäische Zentralbank, World Gold Council, Newcore Gold Ltd. Unternehmenspräsentation, Fact Sheet Juni 2026, NI 43-101 Technical Report, Pressemitteilungen vom 08.04.2026, 06.05.2026, 14./15./28.05.2026 und 02.06.2026, Intro-Bild: Symbol-Bild KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser Veröffentlichung sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, MD&A-Unterlagen, NI 43-101-Berichte, Unternehmensinterviews sowie qualitative redaktionelle Einordnungen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, keine eigene technische Prüfung und keine eigenen Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt. Konkrete Kennzahlen der erwarteten ,PFS‘ werden nicht vorweggenommen. Die Originalmeldungen und technischen Berichte des Emittenten in englischer Sprache sind maßgeblich.

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Ersteller, Autor und Anzeige nach WpHG: Dieser Werbeartikel wurde am XX. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

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Keine Erfolgsgarantie: Frühere Kursentwicklungen, Bohrergebnisse, Ressourcenangaben, Projektfortschritte, Studien, Managementleistungen oder Marktprognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Es wird weder garantiert, dass erwartete Ereignisse eintreten, noch dass Kursziele, Renditen, Projektziele, Studienergebnisse oder wirtschaftliche Erwartungen erreicht werden.

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