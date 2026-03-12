Newcore Gold: Enchi steuert auf die nächste Projektstufe zu!

Newcore Gold entwickelt in Ghana das Enchi-Goldprojekt. Eine erweiterte Ressource, ein 60.000 Meter-Bohrprogramm und die für Ende Juni 2026 angestrebte PFS rücken das Projekt in den Fokus.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) entwickelt mit dem Enchi-Goldprojekt in Ghana ein fortgeschrittenes Goldprojekt in einem etablierten afrikanischen Goldland.

Der derzeitige Schwerpunkt liegt auf dem Übergang von der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“), die Anfang 2024 veröffentlicht wurde, zur Vor-Machbarkeitsstudie („PFS“), deren Fertigstellung für Ende Juni 2026 angestrebt wird. Dadurch wird ein wirtschaftliches…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

o Newcore Gold Ltd.: Updated Mineral Resource Estimate for the Enchi Gold Project, Ghana, 18.03.2026.

o Newcore Gold Ltd.: Commissioning of Pre-Feasibility Study for Enchi, 05.02.2026.

o Newcore Gold Ltd.: Increase of Drill Program to 60,000 Metres at Enchi, 12.03.2026.

o Newcore Gold Ltd.: Proceeds of C$10.3 Million from Warrant Exercises, 02.03.2026.

o Newcore Gold Ltd.: Drill results at Boin and Sewum, 07.01.2026, 21.01.2026 und 08.04.2026.

o Newcore Gold Ltd.: Corporate Presentation / Fact Sheet, April 2026.

o Commodity-TV: Newcore Gold – PFS for very robust gold project in Ghana coming in June 2026.

Quelle Intro-Bild: Newcore Gold

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