Newlox nimmt Goldproduktion wieder auf

Abbildung 1. Standortvorbereitung abgeschlossen & Bauarbeiten im Gange

Vancouver, BC, 23. September 2020 – Newlox Gold Ventures Corp. (Newlox oder das Unternehmen) (CSE: LUX | Frankfurt: NGO) freut sich bekannt zu geben, dass es dabei ist, seinen Plan zur Wiederaufnahme der Goldproduktion in seiner Anlage zur Umweltsanierung und Edelmetallproduktion in Costa Rica (Werk 1) umzusetzen.

Die Goldproduktion in Werk 1 wurde Anfang 2020 nach einem alarmierenden Anstieg der COVID-19-Infektionen in Costa Rica ausgesetzt. Das Management hat seitdem eng mit den lokalen Stakeholdern zusammengearbeitet, um einen Plan zur Wiederaufnahme der Goldproduktion und zur Verbesserung der betrieblichen Kapazitäten des Unternehmens zu entwickeln.

Angesichts der notwendigen, den Sommer über andauernden Betriebspause entschied sich die Unternehmensleitung für die Demontage, Verlegung und den Wiederaufbau von Werk 1 an dem neu erworbenen, nahe gelegenen Standort, der an das vor kurzem angekündigte Boston-Projekt des Unternehmens angrenzt (Werk 2). Der neue größere Standort ermöglicht eine zukünftige Erweiterung des Projektumfangs. Er enthält auch das erweiterte Labor und das Basislager des Unternehmens und befindet sich näher an den Kleinbergwerken und den Bezugsquellen des Abraummaterial.

Der neue Standort senkt die Transportkosten, verbessert die Projektlogistik, erleichtert das Produktionswachstum und erhöht die Standortsicherheit. Darüber hinaus liegt der neue Standort außerhalb der örtlichen Gemeindegrenzen, was die Bedenken im Zusammenhang mit COVID-19 verringert und die Sicherheit des Personals erhöht.

Das wiederaufgebaute Werk 1 profitiert von der robusten Infrastruktur des vorherigen Standorts und bietet gleichzeitig bedeutende Vorteile. Es ist über kommunal instand gehaltene Straßen erreichbar, an das Stromnetz mit erneuerbarer Energie angeschlossen und für die örtlichen Rettungsdienste leicht zugänglich.

Newlox hat bei der Standortverlagerung von Werk 1 bedeutende Fortschritte erzielt. Die Standortstabilitätsanalyse, archäologische Studien und Umweltstudien sind abgeschlossen und es wurden Baugenehmigungen erteilt. Die Wiedererrichtung des Werks ist in vollem Gange. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass die Goldproduktion Anfang Oktober wieder aufgenommen werden kann.

Nach der Wiederinbetriebnahme wird Newlox sofort mit dem Hochfahren der ersten Verarbeitungsanlage beginnen. Im Vollbetrieb wird Anlage 1 in der Lage sein, 80 Tonnen Material mit einem Gehalt von +9 Gramm pro Tonne Gold pro Tag zu verarbeiten, wobei eine erwartete Goldausbeute von etwa 90% erwartet wird.

Eine Mitteilung von Ryan Jackson, Präsident und CEO:

Dieses Jahr stehen wir alle vor unvorhersehbaren Herausforderungen und sind gezwungen, uns an die sich verändernde Situation anzupassen. Wir kommen aber gut voran und stellen uns den neuen Herausforderung.

Wir bei Newlox haben beschlossen, dass wir eine Strategie der Anpassungsfähigkeit und des entschlossenen Handelns verfolgen werden.

Obwohl es keine Möglichkeit gab, den Verlauf von COVID-19 in Costa Rica vorherzusagen, beschloss unser Managementteam, die ungeplante Schließung zu nutzen, um unseren langjährigen Plan umzusetzen, die erste Proof-of-Concept-Verarbeitungsanlage an einen günstigeren, dauerhaften Standort zu verlagern, um das längerfristige Wachstumsziel des Unternehmens zu unterstützen. Der Gesamtplan ist von den Aufsichtsbehörden genehmigt, so dass wir die Goldproduktion in Werk 1 sehr bald wieder aufnehmen können.

Wir freuen uns auf die Wiederaufnahme der Goldproduktion in der ersten Verarbeitungsanlage und haben uns zum Ziel gesetzt, im ersten Quartal 2021 die volle Kapazität zu erreichen. Newlox Gold macht auch Fortschritte bei seinem kürzlich angekündigten Boston-Projekt (Werk 2), wo die Entwicklungsarbeiten bereits im Gange sind.

Die Unternehmensleitung freut sich auf ein weiteres starkes Produktionswachstum in Boston (Werk 2), das die Produktion voraussichtlich wieder aufnehmen wird, sobald Projekt 1 den Vollbetrieb erreicht hat. Newlox Gold hat auch mehrere Erweiterungsprojekte in der Due-Diligence-Prüfung und wir gehen davon aus, dass wir Anfang nächsten Jahres unser drittes Projekt ankündigen können.

Abbildung 2. Das Management und die den Bau beaufsichtigenden Ingenieure

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sicht des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Abschluss der derzeit laufenden Arbeitsprogramme und die Ergebnisse dieser Programme. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten und als Folge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben wurden. Zu den wesentlichen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören das Risiko, dass die vom Unternehmen durchgeführten Arbeiten unbeabsichtigte Auswirkungen haben könnten, das Risiko von Verzögerungen bei der Fertigstellung der Arbeiten und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, ausreichende Mittel aufzubringen, sowie höhere Gewalt. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich die Erwartungen der zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Technischer Haftungsausschluss

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es seine Entscheidung zur Produktion nicht auf eine Durchführbarkeitsstudie über die Reserven stützt, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit des Projekts nachweist, und weist auch darauf hin, dass mit jeglicher Produktionsentscheidung eine erhöhte Unsicherheit und spezifische wirtschaftliche und technische Ausfallrisiken verbunden sind. Stewart A. Jackson, Ph.D., P.Geo., eine „Qualifizierte Person“ im Sinne des National Instrument 43-101, hat die Vorbereitung dieser Pressemitteilung vorbereitet, beaufsichtigt und den Inhalt genehmigt.

Im Auftrag des Boards von Newlox Gold Ventures Corp.

Kontakt Newlox

Ryan Jackson

Newlox Gold Ventures Corp., Präsident

Website: —www.newloxgold.com

E-Mail: –ryan@newloxgold.com

Telefon: –+1 778 738 0546

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

