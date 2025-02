Nexe Innovations verkündet eine vierte Partnerschaft und erweitert seinen Kundenkreis in Kanada und den USA

Windsor, ON – 27. Februar 2025 – NEXE Innovations Inc. (Nexe Innovations oder das Unternehmen) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, eine vierte Partnerschaft mit einem nordamerikanischen Distributor bekannt zu geben, der auf die Bereiche Einzelhandel, Bürokaffeeservice (OCS) und Gastgewerbe spezialisiert ist.

Wir glauben, dass diese neue Partnerschaft einen bedeutenden Meilenstein für NEXE darstellt, da dieser Partner zu den ersten gehörte, die nach dem Auslaufen des K-Cup-Patents im Jahr 2013 in Kanada und den USA vom Multi-Milliarden-Dollar-Markt für Einzelportionskaffee profitierten. Jetzt verstärken sie ihr Engagement für Nachhaltigkeit, indem sie die BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE auswählen, um ihre nächste Welle umweltfreundlicher Innovationen voranzutreiben. Unser neuer Partner vertritt derzeit mehrere anerkannte Marken mit über 50 Produkt-SKUs. Die erste Bestellung umfasst über 150.000 Pads in sechs SKUs für drei Marken.

Das Momentum hält an: Vierter Großauftrag in vier Monaten

Diese Zusammenarbeit ist die vierte große Partnerschaft von NEXE in den letzten vier Monaten, was unserer Meinung nach eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Einzelportions-Kaffeelösungen zeigt. Die anfängliche Einführung von sechs SKUs über drei Marken hinweg spiegelt unserer Meinung nach das Vertrauen unseres Partners in unsere innovative Technologie und sein Engagement für die Bereitstellung umweltfreundlicher Kaffeeoptionen in großem Maßstab wider. Die Pads werden an drei Standorte in Kanada und den USA geliefert.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Kaffeeindustrie und einem vielfältigen Markenportfolio bringt unser neuer Partner unschätzbares Fachwissen in diese Zusammenarbeit ein, sagte Ash Guglani, Präsident von NEXE Innovations. Wir glauben, dass die Partnerschaft mit einem etablierten Marktführer in der Einzelportionskaffeeindustrie die Nachfrage nach unserer BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads unterstreicht und den Wachstumskurs unseres Unternehmens widerspiegelt. Diese strategische Beziehung soll unsere Bemühungen unterstützen, unsere Position auf dem Markt für nachhaltigen Kaffee zu stärken.“

NEXE und dieser Partner werden in den kommenden Monaten die Produktentwicklung weiter verfeinern und die Vermarktungsbemühungen intensivieren. Die Aktionäre können im Zuge dieser spannenden neuen Zusammenarbeit mit weiteren Updates rechnen.

Video unseres Werks in Windsor ansehen: Windsor Facility Virtual Tour

Über NEXE Innovations Inc.

NEXE Innovations konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer kompostierbarer Materiallösungen und Verpackungen für das B2B-Segment, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. NEXE Innovations hat ein proprietäres und patentiertes kompostierbares Material entwickelt, das Hitze, Druck und Wasser standhält. Unser Vorzeigeprodukt, der NEXE Pod, ein BPI-zertifizierter kompostierbarer Kaffeepad, zeigt die Langlebigkeit unseres Materials und ist ein idealer Ersatz für Kunststoff. Der NEXE-Pod ist mit den meisten Kaffeemaschinen kompatibel und wird in der vertikal integrierten Produktionsstätte von NEXE in Nordamerika hergestellt. Entdecken Sie unseren innovativen Ansatz für Nachhaltigkeit auf www.nexeinnovations.com und begleiten Sie uns auf unserer Reise in den sozialen Medien unter @nexeinnovations. #compostablecoffeepods #sustainability #greentech

Im Namen des Unternehmens:

Ash Guglani

President und Director

Investor Relations:

Kam Mangat

VP, Investor Relations & Corporate Strategy

invest@nexeinnovations.com

Telefon: +1-604-359-4725

Mobil: +1-604-359-4742

Für Medienkontakt kontaktieren Sie bitte: media@nexeinnovations.com

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen, die unter anderem Aussagen über die dritte Lieferung von NEXE an Bridgehead, den wachsenden Markt für die BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads von NEXE, die Expansion von NEXE in neue nachhaltige Produkte und Märkte sowie potenzielle neue Einnahmequellen beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie kann, erwarten, schätzen, antizipieren, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnliche Variationen identifiziert werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen, und die Risiken, die in der Diskussion und Analyse des Managements des Unternehmens für das am 31. Mai 2024 endende Jahr unter den Überschriften Risiken und Ungewissheiten dargelegt sind. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen bezüglich gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Nachfrage nach seinen Produkten, der voraussichtlichen Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

