Nextcloud schützt Dich dort, wo Microsoft es nicht mehr kann

Unternehmen, die Nextcloud ausprobieren wollen, können bei hosting.de eine kostenlose, dauerhafte Nextcloud-Instanz buchen, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.

Nachdem der Chief Legal Officer von Microsoft France vor dem französischen Senat zugab, dass US-Behörden möglicherweise auf EU-Daten zugreifen können, die auf Microsoft-Servern gespeichert sind, wurden Bedenken hinsichtlich des Konflikts zwischen den EU-Datenschutzgesetzen und US-Gesetzen wie dem CLOUD Act laut. Dies hat die Besorgnis europäischer Unternehmen erhöht und viele dazu veranlasst, ihre Datensicherheitsstrategien zu überdenken, um die Kontrolle zu behalten und die EU-Datenschutzstandards einzuhalten.

Deutsche Unternehmen sind trotz der Einhaltung strenger EU-Datenschutzvorschriften erheblichen Risiken ausgesetzt, da US-Behörden weiterhin auf Daten amerikanischer Technologieunternehmen zugreifen können, was zu Rechtsunsicherheit und Kontrollverlust über sensible Informationen führt. Die Abhängigkeit von marktbeherrschenden US-Anbietern könnte auch zu kostspieliger Anbieterabhängigkeit, erhöhter betrieblicher Komplexität und geopolitischen Risiken führen, was letztlich das Vertrauen von Kunden und Partnern untergräbt.

Nextcloud ermöglicht deutschen Unternehmen die vollständige Kontrolle und den Schutz ihrer Daten durch eine sichere, DSGVO-konforme Cloud-Lösung, die ausschließlich in Deutschland gehostet wird. So werden sensible Informationen gemäß den strengen Datenschutzgesetzen Deutschlands und der EU geschützt, was den wachsenden Bedenken hinsichtlich Datenhoheit und -sicherheit Rechnung trägt.

Die robuste Plattform von Nextcloud verfügt über wichtige Sicherheitsfunktionen wie End-to-End-Verschlüsselung, detaillierte Zugriffskontrollen für Dateien und Ordner, leistungsstarke Auditing-Tools zur Verfolgung von Datenzugriffen und -änderungen sowie regelmäßige Sicherheitsupdates zum Schutz vor neuen Cyber-Bedrohungen.

„Für viele Firmen kann es echt kompliziert sein, eine sichere Cloud-Umgebung einzurichten und zu verwalten“, sagt Oliver Dick, Geschäftsführer bei hosting.de. „Unser Managed Nextcloud Business Service macht das einfacher, indem wir fachkundigen Support bieten und alles in deutschen Rechenzentren hosten, sodass die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden und der Betrieb weniger Aufwand verursacht.“

Unternehmen, die Nextcloud ausprobieren wollen, können bei hosting.de eine kostenlose, dauerhafte Nextcloud-Instanz buchen, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.

Als offizieller Nextcloud Gold Partner verbessert hosting.de die Datensicherheit durch seinen Managed Nextcloud Business Service, der eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Dateiverwaltung, Berechtigungseinstellungen und die Zusammenarbeit über verschiedene Geräte hinweg bietet. Der Service unterstützt auch die Automatisierung von Arbeitsabläufen über öffentliche APIs, umfasst einen kompetenten technischen Support vor Ort und ermöglicht es Unternehmen, unter ihrer eigenen Domain zu arbeiten, um mehr Kontrolle zu haben.

Mit mehr als 22 Jahren Erfahrung im Hosting ermöglicht hosting.de Unternehmen jeder Größe die sichere gemeinsame Nutzung und Synchronisierung von Daten unter Einhaltung aller Vorschriften und geschützt vor dem Zugriff durch ausländische Regierungen.

Managed Nextcloud Business Service: https://www.hosting.de/nextcloud/managed-nextcloud-business/

Weitere Infos findest Du unter https://www.hosting.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

hosting.de GmbH

Frau Presse Team

Franzstr. 51

52064 Aachen

Deutschland

fon ..: 0241 – 46 31 44 80

web ..: https://www.hosting.de/

email : info@hosting.de

.

Pressekontakt:

hosting.de GmbH

Frau Presse Team

Franzstr. 51

52064 Aachen

fon ..: 0241 – 46 31 44 80

web ..: https://www.hosting.de/

email : info@hosting.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Professor Finanzen entwickelt Investment-Methode für eigenständige und fundierte Investmententscheidungen Labor-Fachhandel.de: Online-Shop für professionelle Laborausstattung