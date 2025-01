NextGen Digital gibt die Ernennung des Branchenexperten Mario Nawfal zum Strategic Advisor bekannt

Fredericton, New Brunswick – 24. Januar 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (FWB: Z12) (NextGen oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Herr Mario Nawfal, ein Experte im Bereich Web3 und Blockchain, mit sofortiger Wirkung zum Strategic Advisor des Unternehmens ernannt wurde.

Alexander Tjiang, der Interim CEO von NextGen Digital, erklärt: Wir schätzen uns glücklich, dass wir einen so renommierten Web3- und Blockchain-Experten wie Mario für uns gewinnen konnten. Mit seinem Erfahrungsschatz im Digital-Asset-Sektor und seiner Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Inkubation innovativer Unternehmen ist er bei uns allen von NextGen herzlich willkommen. Seine weitreichende praktische Erfahrung wird uns bei unserer langfristigen strategischen Planung eine wertvolle Stütze sein.

Als Gründer der IBC Group und anerkannter Experte im Web3-Sektor nimmt Herr Nawfal eine führende Rolle bei den innovativen Lösungen für die Blockchain und beim Aufbau und der Beteiligung an erfolgreichen internationalen Ventures ein. Neben der Leitung der IBC Group – einer führenden Venture-Capital- und Inkubatorplattform im Kryptosektor – hat Herr Nawfal auch eine Reihe innovativer Unternehmen in den Bereichen Konsum und Gesundheitswesen ins Leben gerufen. Darüber hinaus ist Herr Nawfal auch Gründer und Host von The Roundtable Show, einer Diskussionsplattform mit Multiplikatoren, auf der bereits zahlreiche prominente Unternehmer, Führungskräfte und Regierungsvertreter zu Gast waren.

Der Beratervertrag wurde für einen Zeitraum von zwölf Monaten abgeschlossen und beginnt am 23. Januar 2025. Jede der Vertragsparteien ist berechtigt, den Beratervertrag jederzeit zu beenden.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) ist an der Canadian Securities Exchange notiert. Das Unternehmen betreibt derzeit die E-Commerce-Plattform PCSections.com (PCS) und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Sektors der künstlichen Intelligenz, genannt Cloud AI Hosting (Cloud AI Hosting). Sowohl PCS als auch Cloud AI Hosting wurden von NextGen selbst entwickelt. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, den Zugang zu Kryptowährungen zu demokratisieren, indem es Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Korb digitaler Vermögenswerte durch ein reguliertes öffentliches Vehikel ermöglicht. Von Zeit zu Zeit beabsichtigt das Unternehmen auch, andere Mikrotechnologie-Plattformen zu prüfen und zu erwerben oder zu entwickeln.

Für weitere Informationen:

Alexander Tjiang, Interim Chief Executive Officer

(416) 300-7398

nextgendigital.ca

info@nextgendigital.ca

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können u.a. Aussagen in Bezug auf den Abschluss des Angebots zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt, und der Verwendung der Erlöse und verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots beinhalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

