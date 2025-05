NextGen Digital schließt dritte und letzte Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung von Sonder-Warrants und Stammaktien ab

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in den oder in die Vereinigten Staaten bestimmt.

Fredericton, New Brunswick – 23. Mai 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. (CSE:NXT) (OTCQB:NXTDF) (FWB:Z12) (NextGen oder das Unternehmen) gibt im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 1. April 2025, 29. April 2025, 8. Mai 2025 und 16. Mai 2025 bekannt, dass das Unternehmen die dritte und letzte Tranche (die dritte Tranche) seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (das Angebot) abgeschlossen hat. Im Rahmen der dritten Tranche emittierte das Unternehmen 2.468.032 Sonder-Warrants (die Sonder-Warrants) zum Preis von 0,30 $ pro Sonder-Warrant und erzielte damit einen Bruttoerlös von 740.409,74 $.

Im Zusammenhang mit der dritten Tranche zahlte das Unternehmen an berechtigte Vermittler Vermittlungsprovisionen in Höhe von 7.476,00 $ in bar und 13.320 Stammaktienkaufwarrants (die Vermittler-Warrants). Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) zu einem Ausübungspreis von 0,30 $ pro Aktie ausgeübt werden.

Im Rahmen des Angebots emittierte das Unternehmen insgesamt 8.979.498 Sonder-Warrants und 440.000 Stammaktien (zusammen die Wertpapiere) zum Preis von 0,30 $ pro Wertpapier und erzielte einen Bruttoerlös von insgesamt 2.825.849,84 $. Den berechtigten Vermittlern wurden Vermittlungsprovisionen in Höhe von 54.712,01 $ in bar und 162.533 Vermittler-Warrant gezahlt.

Jeder Sonder-Warrant wird automatisch und ohne zusätzliches Entgelt in eine Stammaktie umgewandelt, und zwar an dem Datum, das früher eintritt: (i) dem Datum, das drei Geschäftstage nach dem Datum liegt, an dem das Unternehmen bei der Wertpapieraufsichtsbehörde einen Prospektnachtrag zu einem Kurzform-Basisprospekt einreicht, der die Verteilung der den Sonder-Warrants zugrunde liegenden Stammaktien qualifiziert (der Prospektnachtrag), und (ii) dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach Abschluss des Angebots liegt.

Das Unternehmen wird alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um den Prospektnachtrag innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss des Angebots (ausschließlich des Datums des Abschlusses) einzureichen, wobei jedoch nicht gewährleistet werden kann, dass der Prospektnachtrag vor Ablauf der gesetzlichen viermonatigen Haltefrist bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wird.

Alle im Zusammenhang mit der dritten Tranche emittierten Wertpapiere unterliegen gemäß der geltenden Wertpapiergesetzgebung einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag, die am 24. September 2025 endet.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot für die Unternehmensentwicklung, das Marketing und als allgemeines Working Capital verwenden.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen freut sich ferner in Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE bekannt zu geben, dass es eine Marketingvereinbarung mit Alpha Collective Inc. (Alpha), einer unabhängigen Firma, abgeschlossen hat, welcher zufolge Alpha unter anderem digitale Marketingdienstleistungen erbringen wird. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen erhält Alpha eine Barvergütung in Höhe von 45.000 $ für eine dreimonatige Laufzeit, die am 21. Mai 2025 beginnt.

Die Kontaktperson für Alpha ist Mani Minhas (E-Mail: info@alphaequityreport.com, Telefon: (236) 997-4461) und die Adresse der Firma lautet 806 – 1238 Melville Street, Vancouver, BC V6E 4N2. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere als Vergütung an Alpha ausgeben. Sowohl Alpha als auch Mani Minhas stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und sind weder direkt noch indirekt an dem Unternehmen oder seinen Wertpapieren beteiligt noch haben sie das Recht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) ist ein Technologieunternehmen, das zurzeit eine Online-Handelsplattform namens PCSections.com (PCS) und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft namens Cloud AI Hosting (Cloud AI Hosting) betreibt, das den KI-Sektor unterstützt. Sowohl PCS als auch Cloud AI Hosting wurden von NextGen intern entwickelt. Das Unternehmen hat zudem die Absicht, den Erwerb von Kryptowährungen demokratischer zu gestalten, indem es Anlegern über ein reguliertes Börsenvehikel Zugang zu einem diversifizierten Korb digitaler Assets ermöglicht. Von Zeit zu Zeit will das Unternehmen auch andere Mikrotechnologie-Plattformen bewerten und erwerben bzw. entwickeln.

Für weitere Informationen:

Alexander Tjiang, Interim Chief Executive Officer

(416) 300-7398

nextgendigital.ca

info@nextgendigital.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung) enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt der Genehmigung für das Angebot, einschließlich der Genehmigung durch die CSE, den Abschluss des Angebots und die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten als solche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören aufsichtsrechtliche Maßnahmen, Marktpreise und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder öffentlichen Bekanntgabe der Ergebnisse von Änderungen an den hierin enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, widerzuspiegeln. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren des Unternehmens in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933)) dar. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden weder gemäß dem Gesetz von 1933 noch gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person nur dann angeboten oder verkauft werden, wenn sie gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert sind oder eine entsprechende Befreiung davon vorliegt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NextGen Digital Platforms Inc.

Alexander Tjiang

70 Trius Drive

E3B 5E3 Fredericton, NB

Kanada

email : info@nextgendigital.ca

Pressekontakt:

NextGen Digital Platforms Inc.

Alexander Tjiang

70 Trius Drive

E3B 5E3 Fredericton, NB

email : info@nextgendigital.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Battery X Metals treibt die Entwicklung der Batterie-Rebalancing-Technologie der nächsten Generation für die Nr. 2 der Elektrofahrzeuge außerhalb der Garantie in den USA voran Grandiose Fortschritte beim Power-Kupfer-Projekt inmitten einer historischen Rallye!