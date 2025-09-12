  • NextPharma weiht neue Produktionsanlage für flüssige Arzneimittel in Limay, Frankreich, ein

    Die neue Einrichtung am Kompetenzzentrum von NextPharma in Limay ist auf die Herstellung nicht-steriler flüssiger Arzneimittel spezialisiert.

    BildNextPharma, ein führendes Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), gibt die feierliche Einweihung seiner neuen Produktionsanlage für flüssige Arzneimittel am Standort Limay (Yvelines, 78) am 12. September 2025 bekannt.

    Die neue Anlage ist das Ergebnis des NextFly-Projekts, das Teil des strategischen Plans der französischen Regierung zur Rückverlagerung der Produktion essenzieller Arzneimittel ist, welcher am 6. Januar 2025 vorgestellt wurde. Unterstützt durch die Initiative France 2030 stärkt diese Investition die Rolle von NextPharma bei der Förderung der nationalen Gesundheitssouveränität sowie der industriellen Innovation.

    Die neue Einrichtung am Kompetenzzentrum von NextPharma in Limay ist auf die Herstellung nicht-steriler flüssiger Arzneimittel spezialisiert, darunter Levetiracetam, ein wichtiges Medikament zur Behandlung von Epilepsie. Mit der Erweiterung wurde die Produktionskapazität des Standorts verdoppelt und die Konzernstrategie von NextPharma unterstützt, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und zugleich höchste internationale Qualitätsstandards einzuhalten.

    „Die Einweihung unserer neuen Produktionsanlage markiert einen Meilenstein für NextPharma Limay“, erklärt Bertrand PIHA, Standortleiter. „Dieses Projekt spiegelt unser Engagement wider, die Produktion essenzieller Arzneimittel nach Frankreich zurückzuverlagern und die nationale Gesundheitssouveränität zu stärken. Wir haben lokale und nationale Partner aktiv eingebunden, um Kompetenzentwicklung und Beschäftigung zu fördern. Damit leisten wir einen stolzen Beitrag zur wirtschaftlichen Erneuerung der Region Grand Paris Seine & Oise.“

    Zur Einweihung werden Partner, Kunden und institutionelle Vertreter erwartet. Das Programm umfasst eine geführte Besichtigung der neuen Anlage, offizielle Ansprachen sowie ein anschließendes Cocktail-Lunch.

    Weitere Informationen unter: https://nextpharma.com/ 

